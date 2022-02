Carta abierta a Rafa Nadal

El pueblo español está necesitado hoy de personas y líderes como tú

Querido Rafa:

No nos conocemos, soy un compatriota que como tantos millones de españoles y desde tu primer gran trofeo del Rolland Garros en París hace ya diecisiete años, me he sentado ante el televisor para disfrutar de las horas de emoción, admiración y orgullo que has sabido transmitirnos en todos y cada uno de los grandes trofeos que has venido conquistando hasta este último del Abierto de Australia 2022, con el que has coronado tu gigantesca trayectoria humana y deportiva.

Emoción porque siempre hemos visto cómo te superas hasta el límite de lo que un ser humano puede soportar y sufrir. Admiración porque eres el paradigma de la actitud que hay que tener ante la vida, de la pasión por la victoria, del sufrimiento hasta la felicidad y de la fe en ti mismo, hasta sacar toda tu grandeza día a día, que adornas con tu humildad, sencillez y tu amor por tu tierra y por España.

Estas palabras, querido Rafa, están entresacadas de tus mismos pensamientos y consejos que expones en tu web y que son fruto de tus propias metas y vivencias, lo que te hace aún ser más grande y admirable. Como millones de españoles me siento orgulloso de ti, de tu gran lección de humanidad y de patriotismo. Lo mismo levantas y muerdes tus grandes trofeos de tenis que barres y limpias las calles de tu ciudad anegadas de agua por una catástrofe.

El mundo entero ya te lo ha reconocido y que sepas que te acompaña no solo el atronador aplauso de quienes vemos en ti a los héroes míticos de las grandes gestas en los estadios deportivos o campos de batalla sino el cariño y el respeto de todo un pueblo que, como el español, tan necesitado está hoy de sentirse reflejado en personas y líderes como tú.

Decía Homero que “no hay mayor fama para un hombre que la que él gana con el trabajo de sus pies o la destreza de sus manos”.

Yo añadiría que con la grandeza de su corazón o la fortaleza de su mente. Gracias por hacernos felices, Rafa. Un fuerte abrazo.