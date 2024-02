Crimínales y Asesinos, LO QUE NOS CUESTA, además del DERROCHE Gobernante...

Se ha publicado en algunos medios con retraso que la violencia de género y sexual fuera del ámbito de pareja, ocasionaron un coste de 4.933 millones de € en 2022, dicen que es un 0,37% del PIB de España y 104 € per cápita. Que son estimaciones sobre lo laboral productivo, sanitario, legal-policial e intangible, originando dolor, sufrimiento y pérdidas de vidas por la violencia generada. Pero, no se menciona el gasto generado por el mantenimiento de asesinos y toda clase de crimínales en las prisiones. En España tenemos una de las mayores cantidades de personas entre Rejas de la UE. El sindicato de prisiones (ACAiP) ya publicó que relativamente, éstos habían disminuido, pasando de 23,6 presos por cada 100.000 habitantes a 161,8 en 2009, (datos muy retardados...) excluyendo Suiza y Luxemburgo. Cada prisionero costaba entonces 21.299€. En 2016 fue igual que en 2015. Con un montante de 1.124 millones de € por mantenimiento e infraestructuras, equipamiento, seguridad, alimentación, sanidad y cursos de reinserción social, que es donde más se evaporan los Euros... Eran más de 823 millones de € los destinados a sueldos, subsidios y ayudas a los funcionarios. Solo en seguridad dentro de la carcel, se destinaron 1.000.000 de €. Entre éstas personas, y sobretodo los extranjeros, se comenta la BUENA CALIDAD DE LAS CARCELES ESPAÑOLAS, son estancias de lujo, donde gusta delinquir...En 2016 fueron: 3.125 marroquíes, 1.594 rumanos, 1.471 colombianos, y otros muchos más que están en Libertad provisional, por falta de espacios...

El gasto de millones de € no paran de crecer. Andalucía 14.359 presos, Cataluña 8.810. Madrid 8.275. Valencia 6.702, Ceuta 190, Melilla 261, Navarra 309, La Rioja 335. (Datos de hace 8 años... ) Muchas empresas abren pequeñas fábricas y mercados que en el interior disponen los presos, por sus ganancias en ciertos trabajos voluntarios. Todos disponen de tarjetas-monedero que les facilita la dirección, recargadas semanalmente con 100€, además de lo que reciben del exterior. Y lo que consiguen del trapicheo de mercado negro en variados productos... Una vez terminada la condena, el preso disfruta del derecho de una serie de prestaciones económicas, donde interviene el Sistema Publico de Empleo, que supuestamente les ayuda a reinsertarse en la sociedad... Si ha estado menos de 181 días preso, se puede acoger a un subsidio que antes era de 426 € al mes, máximo 18 meses, ahora es mucho más que pagamos los CONTRIBUYENTES. RECUERDEN QUE LAS CIFRAS ESTÁN ANTICUADAS. Lo reciente fue matar a golpes al compañero de celda, como ha hecho el paquistaní, que fue detenido el 22-1-24 tras confesar el asesinato de los tres hermanos en Morata de Tajuña (Madrid) ocurrió de madrugada en la prisión de Estremera, donde le asignaron un compañero sombra, en un módulo para presos conflictivos. Y claro, no se puede contar con la Franciscana Papal, Yolanda Díaz Pérez, laborista ella y Ministra de Trabajo y Economía Social, vicepresidenta Segunda de España. Que tiene detalles promocionales, como por ejemplo: destinar 68.000 € en una amplia variedad de minis pasteles, bollerías y churros, en atención de los componentes de su ministerio, en la cafetería de este, en el Paseo de la Castellana, 63. Madrid. Contraria a las consignas dietéticas promovidas por su Gobierno... Pero, está pidiendo a sus compañeros de gobierno la subida del IVA a Educacion, Sanidad privada y vienes de lujos con rebote a otros que NO LO SON.

Sin interesarse por los gastos que generan las Carceles y sus Alojados. Que ahorraríamos un 50% si liquidaran a los asesinos confesos. Que por lo visto, el Presidente Sánchez Ve el ahorro en la Amnistía o en su lugar los Indultos. Que los Ministros aceptan con placer, ¿ Se esperan algunos ser detenidos por sus actos ?.Viene a colación la gran cantidad de inmigrantes que nos llegan por mar y por los aires. Gran trabajo de la Policía Nacional investigando desde el caos originado en el aeropuerto de Madrid Barajas. Rompían ventanas y puertas, con despiste a los vigilantes, escapaban y a deambular por la ciudad. Llegan desde Casablanca (Marruecos) con la aerolínea marroquí Royal Air Maroc (que es propiedad de Mohamed VI ) España era la puerta de entrada a la UE. La mayoría de Senegal y Argelia con otros africanos. Las instrucciones de la organización ilegal la obtenían al adquirir los pasajes de avión, con destino a países sudamericanos y europeos, recibían un manual explicando los pasos a seguir desde Madrid, previo exagerados pagos. Les decían que si eran detenidos, en las carceles españolas vivirían como en cómodos hoteles. (Y es verdad ) Quien prefería quedar en España les empadronaban inmediatamente (previo pago) unos pocos solicitaban asilo. Una mayoría de jóvenes se hacían pasar por menores, se encontraron muchos pasaportes rotos de marroquíes, malienses, etíopes y otros en los aviones. Estaban informados de que en los centros de acogidas, disfrutarían de privilegios y en régimen Abierto, sin formalizar la solicitud de Asilo. La organización ilegal estaba al tanto para recogerles a la puerta de los centros, en vehículos y trasladarlos a estaciones, aeropuertos, o directamente a Francia, Alemania o Bélgica, previo sustancioso pago, además de lo cobrado antes. Las investigaciones han demostrado que “no existían menores”. En ésta operación policial, se detuvieron 12 crimínales, en Madrid y Alcoy. Las investigaciones siguen su curso... Comprendamos que los INDESEABLES VIVEN BIEN EN esta nuestra España...