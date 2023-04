D. Juan Carlos vuelve a su patria y nos alegra que esté con nosotros.

¿Por qué es noticia que un español vuelva a España? ¿por qué se genera expectación por algo tan natural?

La mayor parte de nosotros guardamos un entrañable recuerdo de este nuestro rey que nos ha acompañado durante tantos años en nuestras vidas. Tanto tiempo que no es posible acostumbrarnos a su ausencia, tampoco admitir como normal los comentarios maledicentes que surgen cada vez que anuncia un regreso a esta su vieja tierra.

Se siembran prejuicios en el viento para que la iniquidad brote de lo oscuro... de aquellos corazones de quienes no conocen, no quieren, no les interesa... Desde el estrado de la democracia que el mismo rey instauró en España se producen voces agrias contra su persona en una paradoja insólita.

¿Quién pudo haber hecho más por España?

Pocas, muy pocas personas.

Porque no es lo mismo construir que destruir, no es lo mismo hacer de España un país moderno, solvente, protegiendo nuestros valores y plenamente europeo que otro en donde el hombre quede alienado a ser un simple número, un guarismo sin trascendencia.

Ya lo dijo el poeta andaluz Ibn Mazam en el s. XI:

« En España [...] tienen en poco lo mucho que puede hacer, rebajan sus aciertos y se ensañan, en cambio, en sus caídas y tropiezos, sobre todo mientras vive, y con doble animosidad que en cualquier otro país... Si la suerte le lleva luego por el camino de descollar claramente sobre sus émulos [...], entonces se le declara la guerra al desgraciado, convertido en pasto de murmuraciones, cebo de calumnias, imán de censuras, presa de lenguas y blanco de ataques contra su honor».

Aunque yo he conocido a otros muchos españoles que no participan de esta debilidad, y otros muchos también que claman con aplausos y vítores ante su presencia.