La deuda publica se dispara asfixiando la economía

La deuda pública alcanza un record histórico de 1.583 billones, con una tasa de crecimiento interanual del 6,2%; lo que significa 8.090 mill mas en un solo mes y 92.665 Mill de euros en el ultimo año; esto es consecuencia del exceso de gasto, que siempre ha sido norma en los gobiernos socialistas, ademas de una inflación que aunque se ha moderado, continua presionando al alza .

El Banco de España echa la culpa al Estado del ensanchamiento del agujero público. Empero, las Comunidades Autónomas han tenido leves descensos que han compensado el gasto del Gobierno. La deuda de las Comunidades Autónomas se situó en 324.146 Mill de euros; la S Social se ha mantenido estable con 116.172 Mill de euros y las corporaciones locales experimentan una rebaja de 87 Mill de euros en un mes. Todo ello ha tenido un efecto moderador en el gasto público a pesar del Gobierno.

Otros problemas a resolver son: la renta per cápita de los españoles que está a la cola de Europa y la productividad que no despega. El mantra de que nuestro país según el Gobierno encabeza el crecimiento en Europa, no es verdad. Para saber cuál es el crecimiento real, hay que restar al PIB la inflación, lo que nos da un crecimiento real del 2,7%, que es el que tenemos actualmente; La Comunidad de Madrid supera en dos decimas la media del país con un 2,9% y es la locomotora de las Comunidades Autónomas a pesar de las trabas que pone el Gobierno. Otro asunto pendiente que sigue sin resolverse es el paro. La reforma laboral de Yolanda Díaz, transformo 750.000 parados en fijos discontinuos, lo que es independiente de si están o no trabajando; si descontamos esa cifra, el número de parados seria de unos tres millones.

Un serio problema en la economía real de nuestro país es que debido al encarecimiento generalizado, los hogares españoles tienen serias dificultades para afrontar los elevados precios en la alimentación, el hogar, la educación, los cuidados de salud o incluso la cultura; en suma, el Estado del Bienestar. Desde la OCU denuncian que comprar alimentos frescos se ha convertido en un lujo para el 59% de las familias en España. Es el traslado de los números de la macroeconomía a la economía real de las familias que es donde está el verdadero problema.

Los buenos datos económicos que sostiene el Gobierno, no se corresponden con la realidad; si fuera así, el consumo se hubiera situado en el nivel más alto; como el que alcanzó en el año 2009 que fue del 3,8% frente al 2,2% previsto ( Servicio de Estudios del Banco de España ). Con una Renta per Cápita muy baja, y un empleo precario, poco o nada bueno se puede esperar en los próximos años; sobre todo en lo que se refiere a la inversión empresarial, fundamental para que la economía real de las familias mejore. De no ser así, el problema económico de España se convertirá en un tema irreversible al final de la década.

El Banco de España ha publicado en su ultimo informe, que la Formación Bruta de Capital Fijo, fundamental para el desarrollo, tuvo una caída en el cuarto trimestre del 2%; la que se lleva la peor parte es la industria, que representa el 12% del PIB. Dígase lo que se quiera, el despilfarro en el gasto publico de este Gobierno, pone en riesgo el cumplimiento del déficit y el pago de la deuda. El Presidente del Gobierno ha suprimido los Presupuestos para este año 2024, prolongando los del año anterior debido al adelanto de las elecciones en Cataluña. Está medida le ha venido bien al Gobierno de Pedro Sánchez que va a suponer un recorte del gasto de 7000 Mill de euros y que ayudará para poder cumplir con el déficit del 3% que pide Bruselas. Empero, no se van a poder acometer proyectos tanto en infraestructuras como en otros menesteres necesarios para el sostenimiento del Estado del Bienestar: sanidad y educación preferentemente. Como ya anoté, la economía española va a sufrir en el fin de la década una asfixia que va a ralentizar la recuperación. Deberá venir el centro derecha para resolver el problema económico que el Gobierno socialista nos va a dejar, como siempre lo ha hecho.

Agustín Hidalgo, Economista