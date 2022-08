¿Existe interés verdadero sanitario en el Gobierno español?

Ya de muy antiguo se intentaba averiguar porque el potasio era tan bueno para proteger el corazón. Ahora en la Universidad de Amsterdam, han publicado en la revista Sociedad Europea de Cardiología, que la ingesta del Potasio ayuda contra los negativos efectos de la Sal, en la Salud cardiovascular, manteniendo correcta la presión arterial, sobre todo en las mujeres. Se han realizado estudios en voluntarios de entre 40 y 79 años, 11.267 hombres y 13.696 mujeres. Control arterial, análisis de orinas y otros controles, todo en base a la ingesta de sodio y el consumo de potasio. El seguimiento ha durado ¡19 años! El 55% de éstos fueron hospitalizados, algunos fallecidos por una enfermedad cardiovascular, y uso de diferentes fármacos, alcohol, diabetes, infartos e ictus... Se salvaron un 13%. ¿Interés, Subvención, responsables políticos? El pasado abril De descubrió una Nueva hepatitis infantil (ahora en adolescentes y adultos) dicen los expertos que se está expendiendo. Se ha descartado las hepatitis A,B,C,E, y D, además de otras causas. Loa investigadores están diciendo que el Coronavirus y los cambios sociales y geográficos. Se podría encontrar algún vestigio, pero... Y en Hipra están cansados de esperar la autorización para comercializar su vacuna contra el Coronavirus SARS-CoV-2, de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) les exigen aportar más información sobre su eficacia y seguridad del booster heterólogo. Lo ha comunicado Elia Torroella, directora de I+D y Registros de Hipra. Cree que esta vacuna la tendremos en otoño. ¿Ineptitud u otra cuestión “económica”? Y Sanidad, a través de la Federación Española de Enfermedades Raras, han denunciado que ciertos países (entre ellos Alemania ) comercializaron el 100% de medicamentos autorizados por La Agencia Europea, en España solo la mitad... Es el Libmeldy, único contra la Leucodistrofia genética, enfermedad desarrollada en niños antes de los 3 años, es mortal. En Italia y Alemania, ya han pagado 2.470.000€ por cada dosis... ¡LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA CRECE! La Monada y su Viruela ya se ha multiplicado por más del 5% mundial. En España ya hay dos fallecimientos. Las dosis de vacunas, son insuficientes, no se están haciendo el riguroso aislamiento del paciente. Se culpa A la promiscuidad linfática sensual de alto riesgo... Y el no va más. Unos 2.600 sudaneses, están esperando, cerca de Melilla, en tierra marroquí, que ciertos personajes conocidos de la autoridad de Marruecos, que les de la consigna acordada, previo elevado pago de euros, para ejecutar un nuevo asalto a la frontera con España. Sin tener en cuenta sanitaria, las enfermedades que suelen portar, además de los heridos por la violencia que suelen emplear. Dicen que están cansados de esperar en el monte Gurugú y en Unixan, con lo que les hemos pagado, a éstos buitres, se quejan... Y ya llevan en España semanas los sanitarios de todas categorías, planificando una huelga, reclamando varias necesidades en hospitales y otros centros de atención sanitaria: llevan razón, es mucha la falta de personal, los emolumentos no cuadran, falta material sanitario y seguridad. Las promesas se quedan en eso, promesas... Es la profesión que en el 99% de estas personas, lo hacen por el placer de ¡SALVAR VIDAS HUMANAS! Pocas veces reconocidas...