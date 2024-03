La Farmacología Española y los Expertos Sanitarios que tenemos Sin Valorar...

Una muy buena noticia del Hospital Publico Gregorio Marañón de Madrid. Es un nuevo tratamiento contra la fibrilación auricular (FA) persistente, mediante el uso de pulso de corriente eléctrica de alto voltaje y duración de menos de un milisegundo, que se conoce como electroperacion en la ablación (destrucción de células con catéter) Se está aplicando por primera vez en España, con excelentes resultados. Enhorabuena Señores. En India, país más poblado del mundo y donde más se sufre la Tuberculosis, se introduce la vacuna española denominada MTBVAC, que se está imponiendo en adultos previo estudios clínicos. La investigación está liderada por Indian Council of Medical Research y la privada Bharat Biotech, bajo la tutela de la biofarnaceutica gallega Biofabri, Diseñada por la Universidad de Zaragoza. La Tuberculosis según datos oficiales... causa más de 1.600.000 muertes cada año. Ojalá funcione como se pretende... En cuanto a iniciativas de expertos sanitarios en el Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia, digno es mencionarlo por el último acontecimiento. Una mujer se persona para una prueba rutinaria de su gestación, por la bebé que espera y se descubrió que ésta sufre un tumor cardíatico. Es algo poco frecuente que fue diagnosticado en la 24 semana de gestación, demostrándose de forma agresiva, al comprimir el corazón y estructuras cercanas, este conocido como teratoma pericardico, con posibilidad de muerte de la bebé y la madre. En ésta situación se realizó un seguimiento exhaustivo de la gestación por la Comisión de Malformaciones Fetales del Hospital La Fe, formado por expertos en obstetricia, neonatologia, genética, cirugía, cardiología, neurología y radiología pediátricas. Este Comité en principio decidió un manejo intrauterino, con la realización por obstetricia para aliviar la compresión del tumor, intentando que la bebé cumpliera la gestación, evitando el nacimiento prematuro. Con 28 semanas de gestación, dada la gravedad extrema, se decidió extraer la bebé por cesárea con tan solo 900 gramos de peso. Según Raquel Escrig, jefa de sección de Neonatología, con la complejidad del procedimiento por las características del tumor, la paciente podría fallecer tras cortar el cordón umbilical que la mantenía unida a su madre, estando obligado a mantenerla unida a la placenta mientras se estabilizaba a ésta e iniciar el acto quirúrgico. Es la técnica conocida como EXT ( Ex Útero Intrapartum Treatment ) Se organizó un operativo quirúrgico de más de 30 profesionales, 2 equipos completos, uno para la madre, con anestesiologia obstétrica especial y ginecología; otro para la bebé, con neonatologia, anestesiologia, cardiología y cirugía pediátrica y cardiatica infantil en el quirófano. Previo estudio y ensayos recreando el escenario por simulación clínica. Tras la cesárea, la niña se mantuvo con vida por la asistencia placentaria proporcionada por su madre, permitiendo su intubación previa al pinzamiento del cordón umbilical y su intervención quirúrgica inmediata para extirpar el tumor que comprometía su vida. Sonia Garcés, experta anestesiologa pediatrica del Hospital La Fe, explicó que este es un caso excepcional, por ser una bebé prematura. En la literatura científica existen escasos reportes de bebés, con tan poco peso que hayan sobrevivido sin secuelas a éste tipo de tumores cardiacos. La paciente requirió una nueva intervención 60 días después de cirugía pediátrica cardíaca infantil, con cuidados intensivos Pediatricos y Reanimación, para eliminar restos del tumor que, había crecido nuevamente.

Tras esto, y dos ciclos de quimioterapia en oncología infantil de este Hospital de La Fe, La bebé está libre de enfermedad. José Luis Poveda, gerente del Hospital, muy orgulloso él está encantado de la coordinación, destreza y experiencia demostrada por éstos profesionales sanitarios, que han sido la clave del éxito en ésta operación. ENHORABUENA, FELICIDADES, les digo yo. Ya en mayo de 2023, este Hospital de La Fe en Valencia. Se asistió a un bebé que no llegaba al kilo y medio, padecía un bloqueo auriculoventricular congénito completo, que es una lesión en el tejido cardíaco, estando en situación de vida o muerte. El Dr. Joaquín Osca, jefe de la Unidad de Arritmias, aseguró que le provocaba una bradicardia severa, siendo un riesgo vital. Era muy urgente garantizarle una frecuencia cardiaca adecuada con ayuda de un Marcapasos. En el mercado no existía uno con tamaño adecuadamente reducido, ya que estaban diseñados para adultos. Así que se buscó contactos en los EE.UU. y se consiguió el más pequeño, “El marcapasos micra” sin cables. Su colocación fue más complicada, por supuesto al método utilizado en adultos, “implante per cutáneo” que no es posible en edad neotal. Por esto se llevó a cabo a través de un acceso quirúrgico. Que fue un éxito de cardiólogos españoles, requiriendo la autorización de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Tras analizar las distintas opciones disponibles, la AEMPS autorizó su implante como uso Compasivo. Piensen... De Antonio Quirós Abadia.