De heroísmo, sacrificio y miseria

Con los años me siguen llegando con nitidez recuerdos, historias e imágenes que troquelaron en mi mente lo que se consideraba entonces exigible en personas cabales y cumplidoras de su palabra y compromisos juntamente con casos de ejemplaridad de quienes faltar a su palabra constituía una cárcava imposible de remontar sin faltar a su honor.

Fue en Medina del Campo, entonces sede de la más importante feria agropecuaria del país donde en los bares de los soportales de su enorme plaza se cerraban, "con un simple apretón de manos" , los acuerdos entre comerciantes de ganado conocidos por "tratantes".

Uno de aquellos tratantes cerró con el usual apretón de manos la compra y precio convenido de una importante cantidad de cabezas de ganado sin haberse sustanciado la entrega. En el intervalo, por la llegada de unos barcos cargados de carne argentina se produjo una caída vertiginosa de precios, lo que suponía su ruina y por tanto la imposibilidad económica de afrontar su compromiso se quitó la vida al entender era la única moneda que disponía para salvar su prestigio y honor.

La historia nos describe también actitudes seguidas de acciones de personajes que, en circunstancias límite pagaron con la moneda que más amaban, cual era la vida de sus propios hijos. Fué Pérez de Guzmán conocido por Guzmán el Bueno en la defensa de Tarifa, plaza que no entregó pagando por ello con la vida de su hijo menor, como de manera similar fue el comportamiento del por entonces Coronel Moscardó que pagó igualmente con la vida de su hijo su negativa a rendir el Alcázar de Toledo que suponía su deshonra y muy posiblemente la vida del resto de sitiados.

En el contexto de estas historias de heroísmo y honor asistí a una manifestación convocada en Las Palmas de G. Canaria en los aledaños de la sede del PSOE. Lo hice como testimonio y por convicción ante la rabia y la violencia contenidas por hechos execrables fomentados y a la postre realizados por el gobierno actual, asistido entre otros por los antecesores de los actuales socios del Gobierno del PSOE, asesinos en junio del 87 de Miguel Ángel Blanco, aquellos seres infrahumanos que igualmente asesinaron a compañeros de dicho partido como F. Múgica, F. Tomás y Valiente, F. Buesa, J. Pagazaurtundua y otros, víctimas no menores no relacionados. Hablo de matarifes cuya segunda profesión según aclaraba el ex Jesuita Arzalluz en su condición de presidente del PNV, era varear los nogales cuyas nueces constituían la cosecha que recogían con sus manos ensangrentadas aquellos miserables del PNV .

Relatos todos que hacen resulte además de un insulto a su memoria la comparación de aquellos hombres de honor con el comportamiento ya conocido y contrastado del actual jefe de gobierno, algo que llevaría a ensoñaciones idílicas en parajes paradisíacos donde los cerdos vuelan y trinan como ruiseñores, más tratándose de un sujeto capaz de prender fuego con la madera de nuestras viejas casas con el fin que las llamas iluminaran el rostro de su indignidad y cuya medida del honor está en obedecer las instrucciones de PNV, BILDU, EREC, JUNTS y otras bandas sostén de la indecencia política del PSOE, bandas formadas por deshechos de tienta a quienes deseo, en el corto plazo y como maldición que tengan ocasión de trabajar en alguna profesión honesta .

Solo en las condiciones a que nos han llevado, naturalmente con el entusiasmo de unos ciudadanos que forman tan especial secta, se puede llegar a entender la entrega, no ya de un castillo o alcázar sino de la Nación entera donde esos mismos ciudadanos le pusieron al frente del Ejecutivo conociendo de antemano sus antecedentes como copión de una tesis doctoral cuya amoralidad, desvergüenza y ansia desordenada de poder hace estar necesitado cada día que pasa de mayores fuerzas gubernativas para su protección personal. Sujeto que se atreve, sin empacho, a pedir generosidad para delincuentes que han cometido los más execrables delitos , un mensaje digno de un pobre diablo y psicópata narcisista, "que no enfermo", enganchado patológicamente a los símbolos externos del poder, espécimen de perro pastor y analfabeto cultural que considera al ciudadano como ganado lanar al entender la mansedumbre ciudadana como virtud, que no cobardía que un día se desatará arrastrándole.

Soy consciente que recurrir a la épica no moverá un solo músculo, ni facial ni moral de este sátrapa, ello en contraste con aquel honesto y héroe tratante en Medina del Campo, de Pérez de Guzmán o del coronel Moscardó que, por sus comportamientos ejemplares pasaron a ser por los siglos monumentos y leyendas de heroísmo, sacrificio, honestidad e incluso inmolación. Cuestión en el caso del doctoralísimo a todas luces impensable y que además no le deseo, aunque su comportamiento sea inconcebible e incompatible por su condición narcisista que tanto se ama a sí mismo.

A hechos consumados tenemos los ignominiosos acuerdos cerrados con el huido de la Justicia Puigdemont, hoy palanca siniestra de gobernanza, delincuente fugado, ojo, no para poder gobernar según el doctoralísimo sino para evitar “por el bien de España” que gobiernen otras bandas no menos miserables. Quiero pensar se trata de una huida hacia adelante del PSOE, partido revolucionario de conocido historial hoy encabezado por un psicópata que no cretino, un irresponsable lanzado en su psicopatía sin plan "B", salvo tenga dadas instrucciones precisas al Presidente del Constitucional y otros magistrados por él impuestos que declarasen la inconstitucionalidad de dichos acuerdos. Cabría también la posibilidad remota, pero posible de empezar a resultar incómodo al “sistema” que lo colocó como simple pastor de un rebaño del que hubiera llegado a creer es propietario, lo que ese sistema globalista no toleraría

Termino este largo y posiblemente para muchos tedioso artículo diciendo :

A. Dados los hechos relatados, a estas alturas no encuentro más tratamiento que el quirúrgico, aunque no veo "cirujanos" capacitados y con riñones suficientes para aplicarlo. Triste realidad de un régimen en el que los ancianos hemos pasado a ser carne de cañón de algarabía reprimida con pelotas de goma y gases aplicados por unos cuerpos policiales empleados en pura represión y cuyas aspiraciones, que no ocultan, son la equiparación de sus sueldos a los de la Policía autónoma catalana (¡¡Parece que tampoco aquí tiene aquí cabida mucha dignidad!!)

B. Que doy por seguro se les atragantará el éxito de sus pactos suscritos con bandas de delincuentes que con el PSOE en cabeza, están dando pasos medidos, ajustados y precisos para acabar con el Sistema en apariencia representado por la Monarquía y el Rey que la encabeza a quién han llevado a la condición de muda caricatura, siendo esa misma Constitución que nos dicen que le impide todo movimiento, pero que supongo no le prohíbe lo que concede a cualquier ciudadano como es hablar y manifestar su opinión.