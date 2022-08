Inmoralidad versus amoralidad

Comienzo con un comentario previo, no exento de cierta ironía por entender he alcanzado un punto de madurez adecuado al haber llegado a la conclusión, dicho en términos generales, de no ser mejor que la mayoría de la gente que tanto he criticado. Me pregunto si creer otra cosa era consecuencia de no haber gozado de las mismas oportunidades de los criticados.

Creo también que "casi todos" tenemos una especial barrera o antecámara oscura en la que apenas nos adentrarnos, más cuando somos conscientes de haber cometido alguna grave ilegalidad o "inmoralidad". Ello a diferencia de quien, por carecer de "dicha barrera", pasa olímpica y mentalmente del mal que realiza, cuestión esta entendida como "amoralidad", normalmente comórbida a la "psicopatía".

La condena por el TS de los exministros y expresidentes del PSOE Griñan y Chaves por el asunto de los ERES ha demostrado que la "familia" , entendida esta en términos siciliano o napolitano es la recámara segura para tiempos de tribulación.

Muchos nos encontramos aturdidos por la "honorabilidad y honestidad o no de personas dicen algunos que inocentes" en intento vil de indeterminados "poderes ocultos" para hacer que pasen por delincuentes. Ello debido a cuanto, al decir de algunos, la injusta sentencia del Tribunal Supremo que, al condenarlos en firme, ha despertado en la masa ciudadana una explosión de solidaridad por tal atropello.

La parte positiva, que la hay, es que el relato ha excitado al máximo nuestra atrofiada y solo en apariencia escasa sensibilidad, más ante las razones esgrimidas por gente de gran formación y buena fe, caso de una ministra, confieso no sé de qué, con un argumento de enorme contundencia moral posteriormente refrendado por el presidente del Gobierno de "haber pagado justos por pecadores".

La cosa ha llegado al punto de escuchar en una cadena televisiva a un acreditado exdirigente sindical, hombre que sacrificó una probable y brillante "trayectoria profesional y vital" en la defensa de los trabajadores similar argumentación, la misma ampliada por el hecho irrefutable que el mayor porcentaje del dinero llamemos "distraído", fue a las manos previstas (confieso desconocer a que manos se refería)

Solo encuentro como explicación posible el efecto alucinógeno de lo que siempre se entendió como "sopa boba", esta con o sin marisco en un hombre de tan sacrificada trayectoria, la misma confirmada por cuantas personas de bien dicen conocerle y contraria al comportamiento de algunos de sus compañeros de sindicato que, lenguas viperinas, dicen estuvieron a punto se declarase especie protegida a ciertos crustáceos de la fauna marina.

Ciertamente todos escuchamos a diario hablar de la bonhomía de personas aduciendo "razones de gran peso moral" en el ámbito ético, moral, profesional, etc., siendo realmente amigos, familiares o colegas". Todo indica no es el caso de este histórico sindicalista con argumentos que, aunque no los comparto, es claro que no son debidos a presiones que le pudieran condicionar.

En el caso de los condenados, la cosa ha ido más allá al añadirse coletillas que están haciendo furor, incluso en el ámbito externo de esta "familia" tan peculiar”, produciéndose una especial antítesis o contraposición con dos conclusiones. La primera que respetan las sentencias judiciales y la segunda cuestionando a tan alto Tribunal por la tremenda injusticia insisto, de "hacer pagar a justos por pecadores", en tanto tan probos ciudadanos "no se han quedado con un solo euro de tan ingente cantidad solo aparentemente defraudada en este ya conocido asunto ERES"

Naturalmente, cuando todo un presidente del Consejo de ministros, hombre de probada y acrisolada moralidad, integridad y honradez en sus acciones, como en el cumplimiento de la palabra dada (lo dice él de sí mismo) es claro tendrá sus motivos. Hablo de un sujeto cuya última tontería que algunos llamarán genialidad ha sido "promover desde el Falcón de su personal servicio y como gesto de ahorro energético, prescindir de la corbata" , lo que al decir de un ilustrado y mejor amigo confirma que se debe desconfiar más de los tontos que de los malos, ¡¡lo que podría ser el caso de este personaje que algunos toman por hipócrita y yo, seguro que equivocadamente por cretino al tomarnos por imbéciles a todos los demás (!! mira que si tuviera razón !!)