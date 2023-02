Intentemos vivir con salud…

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha confirmado los incumplimientos de Finitro Extra Forte, que dice ser un complemento alimenticio para conseguir articulaciones flexibles, manteniendo los cartílagos sanos... La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ha denunciado ante la agencia la venta de este producto. Los ingredientes que dice contener: curcumina, mejillones de labios verdes, colágeno tipo II, MSM y otras supuestas vitaminas minerales, presentan un cuadro saludable no autorizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AFSA). Además, este producto no aparece en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de AESAN. Por lo visto, la responsabilidad de comercialización en España, no ha notificado su puesta en el mercado nacional competente, según dice el artículo 9 del Real Decreto 1487/2009 de 26 de septiembre. Y se han detectado en la página web publicitaria varias irregularidades. No constan los datos completos de identificación del vendedor, ni teléfono de contacto, ni los términos que contemplamos en la legislación española (como derecho de retractación). La Aesan informará a las Autoridades de las Autonomías para el control comercial, ya que su consumo a través de internet es muy elevado... Después de la evidencia de estos productos. Queda demostrado que lo mejor es el ejercicio diario, gimnasia al menos 1/2 hora cada día en casa, correr si es posible 1 hora, comer fruta variada, si vive en pareja o casados, levantar por las cinturas uno al otro abdominales y... Y en el menú diario, que no falte el jengibre, el ajo, los dos partidos en pequeños trocitos, puestos en la lengua, e inmediatamente un buen trago de zumo, que al no ser masticado ni parar en la boca, tomándolo en ayuna, no olerá durante el día. Los pistachos y las nueces, cómo aperitivo y cualquier otra iniciativa natural que se le ocurra. Que no falte la salud.