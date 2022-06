Invasión comprendida a España y otros países europeos...

En cualquier reportaje, película, series, o informativos que vemos cada día en televisiones de todas las cadenas, nos podríamos quedar atónitos, por la cantidad de africanos que tenemos en casi toda Europa, principalmente en España . Deambulan, pasean, viven PRIVILEGIADAMENTE, y muchas de estas personas, ocupando puestos políticos dirigentes. En los EE.UU es comprensible, ya que ellos, durante muchos años, los robaron en África para esclavizarlos. Muchos huyeron al Sur español, donde eran bien recibidos por los Hispanos, claro que es otra historia. Europa esta más cerca, y se les brinda muchas oportunidades, laborales y productivas, por eso de la Demografía... Sin tener en cuenta, por seguridad, algo de “filtro”. Enorme fallo sistemático en muchos países de la UE, en vez de estimular y ayudar, premiando a matrimonios naturales “sobretodo a las mujeres de España” para que sean familias protegidas. Antes de ésta disfrazada democracia, que yo llamo DEMOCRADURA. Imperaban las buenas costumbres Cristianas. Con Libertades limitadas y buenos resultados de convivencias... Por ejemplo: Don Paco el Franco, cedía privilegios y premios a las familias numerosas, españolas y a los que llegaban, sabiéndose adaptar a nuestras costumbres. Cuando algunas de estas familias querían comprar una casa o piso, por Ley, los bancos les concedía un préstamo a devolver en 10 años ¡SIN INTERESES! Ahora, por ley, los beneficiados son los bancos... Curiosamente es interesante, la gran cantidad de chinos que no paran de llegar a las Baleares. Compran locales e instalan bares o restaurantes, casas y pisos, se suelen ayudar entre ellos ¡económicamente! y no crean muchos problemas...Volviendo a los africanos, hace un año, mi mujer y yo, pedimos un taxi para ir al aeropuerto, taxista de raza negra. Hablando un correcto español y mallorquín, ¿que tiempo lleva aquí, le pregunté?. Tres años. Es que la vez anterior nos llevo un taxista similar, sí lo conozco, me dijo, estudiaba derecho, aprobó y ya trabaja en un bufete. Yo también lo intento. Cuando llegamos él, yo y 20 más en una patera, pagamos 4.000€ cada uno, hacia mucho frío, uno llegó muerto. Y es que en invierno es más barato. Ahora tenemos aquí a la familia. Enhorabuena por esta clase de personas... Pero por desgracia nos llega algunos grupos de delincuentes, además los de la UE, que dejan malas experiencias. De Africa los islamistas, sin olvidar los desagradecidos marroquíes... y las bandas de jóvenes sudamericanos, con sus violentos grupos. Robos, drogas y mucha violencia, si algún personajillo quiere dejarlo, le amenazan con la muerte... Muchos extranjeros que cometen delitos dicen que en España puedes robar, matar, violar y...no existe el castigo... Ahora, la ministra Pilar Llop se le ocurre editar y publicar un vídeo, ¡explicando con todo detalle, como cancelar los datos De antecedentes penales! Sea el delito que sea. Así evitarán problemas para obtener la nacionalidad española, o renovar permisos de residencia... ¡Y PODRÁN VOTAR!