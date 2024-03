Por los Investigadores en Defensa de la Salud Humana...

¿ Debemos dar La gracias a la movida por las Fresas Contaminadas procedentes de Marruecos ? Creo que si. Desde hace años en España, estamos recibiendo frutos legumbres y vegetales de Marruecos sin controles algunos. Se ha dicho que se justifica aleatoriamente con un 1% o un 5%. Que debido a lo descubierto en las fresas, ya ha existido 47 alertas similares sanitarias de importaciones marroquíes. Por lo visto, la Empresa importadora de Huelva, garantiza que no fueron consumidas al no llegar al mercado, ya que el comprador las encontró en mal estado. Menos mal. Ya que se temía el Narovirus GII, teniendo en cuenta que si algo había de fresas salvajes, era su riego con aguas Fecales ... Ni el Ministerio de Agricultura y el de Consumo, se han interesado por el tema. Además de la Unión Europea al comunicar que más allá del territorio español, esas mercancías No requieren acciones rápidas. Osea, “ limpieza de protocolo como Pilatos”...

Además tenemos la publicación en la revista Nature, que un equipo de científicos del Instituto Broad del MIT y Harvard, de la Facultad de Medicina de Harvard y del Hospital Mc Lean, que los ancianos y personas con esquizofrenia, tienen una serie de cambios en la actividad genética del tejido cerebral “sorprendentemente” similar, lo que sugiere que su deterioro cognitivo puede tener una misma base biológica. Según éstos investigadores neurocientificos. Otra revista, la Chemosphere, ha publicado un estudio compaginado entre las universidades austriacas, respecto a los nano plásticos que inconscientemente ingerimos, QUE NO SE PUEDE ELIMINAR. Además, se propaga por la división celular incluso llegando al cerebro, y puede favorecer e impulsar la metástasis del cáncer. Y ciertos expertos sanitarios están aconsejando de no olvidar la vacuna contra el Papiloma Humano (UPH) a la población para antes de iniciar la actividad sexual - Que cada vez empieza más temprano - Ya que ésta puede desterrar - en principio - Hasta seis tipos de cánceres: Cervix, Vagina, Vulva, Orofaringe, Pene, Ano, considerados éstos cómo raros, con incidencias inferiores a cinco casos por cada 100.000 habitantes... También sabemos que en enero pasado, en una revisión sanitaria a altos cargos de la Unión Europea, dieron positivo en la sangre de Perfluoroalquiladas, que son químicos sintéticos, los PFAS, dentro de un grupo de 4.700 agentes. Fueron: Margrethe Vestager, Dobrauka Suica, el comisario Virginijus Sinkevi, el ex responsable del Pacto Verde, Fran Timmermans y 12 políticos más... pero miren por donde, en la revista Npj Science of Learning de Nature, han publicado un trabajo Neurocientifico donde se inician nuevas perspectivas investigadoras en el desarrollo de terapias para el trastorno neulógico de origen cerebeloso. Se ha realizado en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.

Entender los mecanismos que subyacen al aprendizaje y la memoria, que consiste en la adquisición de nuevas habilidades motoras, que con la práctica requiere la participación = activación y sincronización de otras estructuras, entre ellas el Cerebelo, que es crucial en la coordinación y precisión de actos motores, cooperando en ejecutar, ajustar y mejorar las tareas motoras complejas. Sabemos que el Cerebelo es considerado clásicamente una estructura muy importante en la adquisición, almacenamiento, temporización y ejecución de un aprendizaje motor. Este descubrimiento facilita la comprensión del aprendizaje como proceso dinámico y constante en el cerebro. Éstos investigadores han desentrañado los secretos funcionales del núcleo interpositus (IPn) del Cerebelo. Contrario a la creencia convencional de limitar la comprensión del aprendizaje a su adquisición, almacenaje o recuperación. Este estudio sugiere convencidamente, que el aprendizaje es un estado funcional continuo. La investigación estuvo centrada en el condicionamiento clásico de respuestas del parpadeo en Conejos, registrando la actividad de neuronas del IPn, mientras éstos animales realizaban tareas de aprendizaje asociativo. Rocío Leal, investigadora de la UPO, explicó que tras varias presentaciones de los estímulos asociativos, por ejemplo, el soplo de aire hacia la córnea, produce de manera refleja el cierre del párpado del animal.

Éstos hallazgos son consistentes con la idea de que el Cerebelo opera bajo reglas bayesianas, permitiéndonos hacer predicciones más precisas. Tomando decisiones informadas en situaciones inciertas, actualizando los pesos neuronales al utilizar la historia previa. Los resultados de este estudio publicado en esa prestigiosa revista, no solo profundizan la comprensión fundamental del Cerebelo y su papel en el aprendizaje, sino que también abren nuevas perspectivas en la investigación neurocientifica y el desarrollo de terapias en los trastornos neurológicos. Un avance importante en campos que van desde la neurología clínica hasta la Inteligencia Artificial, inspirada en el Cerebro. Declaró Rocío Leal-Campanario. Con referencias en Cerebellar Interpositus Núcleus Exhibits Time-Dependent Error and Predictive Responses. Los investigadores, además de Rocío, Juan Carlos López, Gloria G. Parras y José M. Delgado. Enhorabuena por ese Gran Trabajo por la Vida Humana... Con mucha atención a la UNESCO, alertando el jueves 7-III-24, respecto a las herramientas generativas usadas generalmente en programas de Inteligencia Artificial. Se están reforzando estereotipos contra las mujeres, asociándolas a palabras como: hogar, familia, hijos y a ocupaciones como la prostitución. Y poniendo como ejemplo que: cuando se le pide a un programa de I A, escribir una historia, la narrativa asigna a la mujer un papel de “ Sirvienta “...