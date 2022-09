La Justicia Superior Española, lleva años cojeando...

Ahora no pueden, no quieren o no les dejan arrancar. ¿ Donde están los estímulos de independencia ? El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, D. Carlos Lesmes Serrano, en funciones desde el 4-XII-2018, ha demostrado estar arto de éste veleidoso engendro, de supuesto gobierno desorientado...

Dice Lesmes, estar cansado de la ataduras a que están sometidos de píes y manos, para ejecutar nombramientos. La reforma aprobada por PSOE y Podemos, han tenido efectos “devastadores” en la Justicia. Este Supremo Tribunal, tiene 14 vacantes sin cubrir y próximamente serán 20, el 25% de sus efectivos, 49 de éstos, no se desempeñan por un presidente titular. El 21-XII-2022 la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, dejará de actuar por falta de los miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar Central, predeterminados en la Ley. Sus vacantes, hace tiempo que no fueron repuestas. Lo peor es que se va extendiendo poco a poco, por toda la organización Judicial.

Lo ha sentenciado Lesmes. Que exige a Pedro Sánchez y a Alberto Núñéz Feijóo, que acuerden esta renovación del órgano de gobierno de los jueces ¡ URGENTEMENTE ! Está dispuesto a dimitir... Vengo a recordar el accidente que sufrió Winston Churchill en Nueva York. Que bajando de un taxi, y acostumbrado a la circulación de transportes públicos por la “izquierda” miró si venía algún vehículo al lado equivocado. Fue atropellado por un coche y, llevado al hospital Lennox, le encontraron 2 costillas rotas, un corte en la nariz, daños en el hombro derecho, una herida en la cabeza. Con el alta, salió de allí en silla de ruedas, pues iba algo cojo... Hombre éste que, en la II Guerra Mundial demostró con cruda destreza, acertar en muchos acontecimientos. Fue un gran ejemplo de Inglés. En esta España, no debemos olvidar la gran labor que desempeñan las Policias y Guardias Civiles, investigando, capturando y llevando ante los tribunales a toda especies de criminales,que suelen estar en las calles ¡ RÁPIDAMENTE SIN CASTIGOS EJEMPLARES !