Los Menores No Acompañados que llegan, sus Tutelas y Libertades...

Hace unos días, se pudo ver en él teletex de las estatales la petición que hacía a las Autonomías españolas el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, que colaborarán acogiendo a los más de 5.500 menores inmigrantes no acompañados “menas” que llegaron a las Canarias y, “que no paran de llegar” procedentes de África. - A los 5 minutos desapareció el texto - Como si no hubiera ya bastante menores de éstos y españoles, acogidos en centros tutelados. Nos conviene reflexionar sobre éste tema que desde hace años se multiplica cada día. Desde que intentamos vivir en ésta rara Democracia, con la falta de respeto en el 50% de los menores de entre 14 y 16 años, a sus padres, familiares y al rededor... Ocurre más en lo es Familia desestructuradas, padres separados, madres viudas y huérfanos, los que llegan de África y... Tienen algunos, la fatal costumbre de agredir violentamente a sus madres, cuando les quitan el móvil o les niegan el dinero para sus vicios o la droga... Ellas asustadas y temiendo por su vida, los denuncian y son llevados a los centros de acogidas. Según algunos datos: en 2008 fueron 2683. En 2009, 4.211. En 2014 más de 9.000, los denunciaron por maltrato a las madres y otros familiares. Además tenemos los que disfrutan de incendiar contenedores, papeleras y que se propaga a vehículos, fachadas, puertas y ventanas de edificios cercanos... El pasado 26 de enero, llamaron a servicios de emergencias sobre las 23 h. por el fuego de varios contenedores en la calle Manuel Azaña de Palma, la Policía Nacional apartó los que aún no ardían, sin poder evitar que ardiera un coche. Varios testigos dieron datos de los menores provocadores del incendio. Los bomberos acudieron al lugar y lo pudieron extinguir. Los policías dieron una batida y localizaron a un grupo de adolescentes, entre ellos los tres piromanos autores, de entre 14 y 16 años, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. La investigación sigue abierta ya que algunos testigos dicen de los muchos incendios similares costosamente sufridos. También se están publicando casos similares para distraer a los habitantes de casa cercanas, mientras los jóvenes entran a robar, forzando puertas del interior. Un Sr. que esperaba el ascensor, cuando se abrió la puerta en el bajo, vio salir a dos Menores que entre ellos hablaban en Árabe, con varias bolsas y sospechosos objetos, los denunció, los detuvieron y a un centro de acogida. Otros aprovechan esta distracción de contenedores ardiendo para entregar las drogas pedidas de un habitante de pisos cercanos. En otro caso de contenedores ardiendo, el pirómano, un chaval de unos 15 años, aprovecha la distracción de una madre, mirando el fuego, a policías y bomberos, en comentarios con los curiosos. Éste se cuela en la casa y se “enrolla” con la hija, cuando sale es detenido gracia a testigos, la niña desesperada llorando, la madre gritando y ... El 15-2-24, sobre las 21 hs. en el Parque de las Estaciones de Palma, a una patrulla de policías locales, se les acercó dos chicas jóvenes, muy alteradas, llorando diciendo que a unos 50 mts de allí, tres adolescentes con mucha fuerza violenta habían sido violadas. Los Policías consiguieron detenerlos. Que resultaron ser menores argelinos tutelados... También se están denunciando casos de incendios en dormitorios de éstos menores que, fumando se quedan dormido o no apagan el resto del cigarrillo. Y más acontecimientos. En la madrugada de Nochebuena de 2020, unos 6 jovencitos, en El Barrio de Corea, en Palma, se intercambiaron droga, dinero, contactos y prostitución entre ellos y ellas, muy niñas. Procedentes de centros de acogidas de menores, de Es Pinaret y otros, gestionados por el Instituto Mallorquí d’ Afers Socials (IMAS) donde se dejaban ver muchas negligencias de los responsables. Entre muchas denuncias, la espiral del sexo y drogas. A una niña de 13 años, le organizaron una violación grupal el mismo día 24 del XII. Una tranxesual mantuvo relaciones con dos menores en el cuarto de baño de un bar en la Plaza de las Columnas a cambio de 20€. Son varias zonas en Palma, donde se practican éstos actos con menores. Los de seguridad de las Estaciones del metro y trenes, cada 2 por 3 están interviniendo en los servicios por éstos casos de prostitución de menores, procedentes de centros de acogidas. Son contactados a través del móvil. En un piso Okupado de Palma - según algunos medios- un argelino de 17 años, proporcionó a una niña de 14 años cannabis, luego cuando estaba relajada la violó, procedía ésta de un piso tutelado, el argelino es uno del grupo acogido en el pasado junio, de la avalancha migratoria en Ceuta. En el mes de abril del 2022, en el centro de acogidas, obligaron a una niña con discapacidad a hacerles una felacion a dos Menas. Otros varios casos similares fueron ocultados por el pacto gobernante de izquierdas, en Ibiza. Además de tapar el infierno sufrido por otras dos niñas tuteladas, explotadas sexualmente. Soy conocedor de varios casos de de violentos ataques a personas de edad avanzada, a la salida de algún Banco que son seguidas hasta que entran en algún portal, allí son apaleadas y robadas. En calles oscuras con noturnidad, siempre tacan con el mismo estilo, buscando el móvil y la cartera. Son muchos los violentos casos que me llevaría horas ... Varios de éstos sangrientos casos, aparecen en un informe presentado ante la Misión Europea que visitó Mallorca... En este bendito país que deseamos que sea España, debemos tener muy claro que muchos delincuentes adultos y extranjeros, andan diciendo por ahí que en España sale barato: Robar, Violar o Matar. En cuanto a los menores, ya saben ellos sus derechos, evitando ser imputados, sea cual sea el delito cometido... En los EE.UU. de América, a los delincuentes menores de 18 años, se les aplica el mismo castigo que a los adultos. Recordemos que allí las armas de fuego son Abundantes, y así según el delito cometido, el Tribunal y el Estado donde ocurrió, al menor le puede caer: Carcel Perpetua o sentencia mortal, con Apelaciones continuas y ...