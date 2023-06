De mentiras, golpes, traiciones y pucherazos.

Ay, sin decir una verdad

toa tu vía has pasao.

Ay, sin decir una verdad

tantas mentiras echaste

que tienes la enfermedad

de mentir hasta callando

-- Letra de fandango --

Resulta curiosa la obsesión por parte de sujetos de "extrema izquierda", como si de sueños húmedos se tratara, en atribuir intenciones golpistas a la derecha. Así, un director de cine de nombre Almodóvar afirmaba en relación con la tragedia de Atocha de 2004: “ Voy a decir una cosa que circula como rumor y es que el PP estuvo a punto el sábado a las doce de la noche de provocar un Golpe de Estado” , lo que matizó después en un por entonces importante diario de nombre El País, que lo dijo al hacerse eco de un mar de rumores.

Lo anterior, dicho por un individuo del que corren "rumores o ecos" de acciones personales inicuas que, por no constarme su veracidad, callo para evitar una hipotética querella "por injurias".

También D. Pablo Iglesias sostenía recientemente que la derecha está "articulando desde Madrid un golpe de Estado encaminado a ilegalizar Bildu y destruir Unidas Podemos" . Frase que tiene recorrido en momentos de disolución de Podemos encargada y llevada con notable éxito por su heredera Dña. Yolanda quien en comandita con su otrora socio Dr. Sánchez ha traicionado al ya talludito D. Pablo, a día de hoy deshecho de tienta de la política cuya existencia transcurrió en adolescencia tardía dedicada a vomitar odio sobre quienes no eran de su cuerda que manifestaba la emoción que le embargaba viendo apalear a un agente o, al que “le ponía" imaginar a una mujer azotada hasta sangrar, episodios indicativos de la indigencia intelectual y moral de todo un vicepresidente (lo fue del gobierno del Dr. Sánchez) que, para pasmo de quienes somos padres, daba clases a nuestros hijos en la Universidad.

Tenemos la mencionada Dña. Yolanda Díaz, comunista admiradora del comandante Hugo Chávez y encargada por el jefe Sánchez del trabajo como “actualizada yegua de troya” , de la destrucción de Podemos, objetivo logrado con notable éxito gracias también a la colaboración inestimable, aunque inconsciente, de las Sras. Irene Montero y Belarra, ambas guardianas del tarro de las esencias de Podemos en ausencia del líder natural Iglesias. Dicho coloquialmente, con todo respeto personal y solo en términos políticos para quienes entendemos el tango como acepción de "clamor del cornudo", ambas junto a D. Pablo apaleadas, además de corneadas por quien fue su elegante heredera.

Creo necesario antes de continuar, introducir el concepto "Golpe de Estado”, toma ilegal del poder por parte de una facción política, un político, una secta, un grupo rebelde o un militar, cuestión que me permite expresar "la opinión" ha sucedido en España un acontecimiento gravísimo, "un golpe de Estado de naturaleza no militar", suceso del que no entiendo la falta clamorosa de "eco" por parte de una oposición plagada de nombres conocedores que, desde Montesquieu, se garantiza (un decir), no tanto la separación como el equilibrio entre lo que se acepta son los tres grandes pilares del poder, a saber Legislativo (Parlamento), Ejecutivo (Gobierno) y Judicial.

Y es aquí donde el profano se revuelve ante las funciones atribuidas al conocido como "Tribunal Constitucional" (TC), Órgano dicen independiente de los demás Poderes Constitucionales ( me pierdo ) e intérprete supremo de la Constitución española de 1978 solo sometido a ella (la Constitución) y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que, a pesar que se denomina «Tribunal», no forma parte de dicho Poder Judicial. (Me pierdo absolutamente)

Y es que lo acontecido en fechas recientes en relación a lo da en llamarse "Tribunal Constitucional", todo indica que el poder Ejecutivo, que entendíamos es uno solo de los tres grandes poderes independientes entre sí ha metido sus zarpas e impuesto una composición del mismo que deja las vergüenzas al aire a los miembros y miembras, tanto del Gobierno como de dicho Organismo.

Me pregunto por ello cómo cerril, modesto e indocumentado ciudadano qué sentido tiene mantener una Organismo o Institución cuyo cometido dicen es ser garante del cumplimiento de una "Constitución" aprobada por los ciudadanos, ahora pervertida al haber hecho de la misma (La Constitución) “un legajo de códigos y normas interpretables al gusto” por gente elegida en función de ideologías e intereses espurios a la orden de un "sistema globalista" empeñado en la destrucción de las Naciones.

Naciones que a lo largo de siglos se fueron creando y se sostuvieron en principios y valores , empleando ahora para el fin de su disolución a gobernantes que mejor llamar apoderados obedientes a dicho sistema. Todo lo cual hace me asalte el pensamiento de un "TC" por encima de los tres Poderes qué, por la vía de los hechos está formado en parte por estómagos agradecidos al poder Ejecutivo o gobierno que los eligió e impuso.

Este modesto ciudadano, posiblemente equivocado, entiende que claramente "se han cargado un sistema aceptado" que, cuanto menos y en apariencia, imponía cierto equilibrio entre un Gobierno, un Parlamento se supone elegido que claramente nos podemos ahorrar, así como un Poder Judicial, que también. En definitiva, un Estado "¿de derecho?" donde un futuro e hipotético Gobierno que ganara las próximas elecciones estará supeditado "al arbitrio" de una Institución en que parte mayoritaria de sus miembros obedecen a la voz del amo que los nombró.

Por si quedaran dudas, “el amo aparente”, entiéndase en términos políticos y solamente por sus acciones u omisiones es un impostor afectado en grado más allá de lo patológico de narcisismo galopante, un irresponsable cuyas “acciones” (insisto en esto) indican no distingue lo correcto de lo incorrecto, lo legal de lo ilegal, un amoral refractario a la verdad con cambios de criterio, como él llama a sus mentiras, incluso cuando calla. Aspectos y otros de interminable relación cuyas acciones (insisto nuevamente) elicitan aversión salvo en personas no abducidas en una secta y, con el añadido una evidente incapacidad de empatizar con alguien que no sea él mismo.

Recapitulando y en ejercicio imposible de resumir cuanto está sucediendo tenemos, además de lo expuesto lo que es mi opinión constituye lo que podríamos llamar "pucherazo legal" con métodos más sofisticados que la compra directa en otros tiempos (aunque haberla ha habido), lo que se sustancia en una “Convocatoria de Elecciones Generales” por parte del presidente del gobierno en fechas estivales que condenan a un tercio de la masa votante, bien a quedarse en sus casas ante la probabilidad y-o posibilidad real de ser miembros de una mesa electoral.

Triquiñuelas abyectas legales que no legítimas con los consiguientes perjuicios económicos y de estado de ánimo de los ciudadanos, ello sin olvidar las dificultades, que ya empiezan a vislumbrarse para poder ejercer sin reserva o desconfianza el derecho al voto allá donde nos encontremos con manipulación vergonzosa en intento de doblegar la libertad de ejercer un derecho democrático con la tranquilidad de espíritu requeridas.

Termino dirigiéndome al PP y VOX para que dejen de hacer el teatrillo acorde con sus intereses electorales que a muchos engaña, y se responsabilicen de formar un Gobierno que persiga el cambio real, jurando y no mintiendo como es notorio que parte de los ciudadanos aceptan. Que manifiesten de manera contundente su intención inequívoca que no habrá pasteleo ni concomitancia alguna con separatistas, golpistas, etarras, etc., así como proceder de inmediato a la derogación de determinadas leyes como la de “Educación de Celaá” , de la conocida como “SÍ es SÍ” , de “Memoria Democrática” , “Ley Trans” , ley de “Vivienda” , etc., etc.