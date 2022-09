Nuestra casta política

A todos se nos troqueló la idea que "FE" era creer en aquello que no veíamos, algo que con el tiempo se trastocó con muy diferente matiz de manera que es la "fe lo que hace veas aquello en lo que crees” .

De manera similar he llegado a la conclusión que no es el poder, ni siquiera el absoluto lo que corrompe, sino muy al contrario, son aquellos "previamente corruptos" o mejor llamar embriones de corrupción, que buscan el poder absoluto en que pueda anidar tal condición, justamente lo contrario de aquel torero de época que entendía que "degenerando, degenerando" era la manera como su mozo de espadas había llegado a gobernador.

"Y sí", era así que entendíamos, creo equivocadamente, de la existencia de personajes que "también degenerando" habían entrado en un olimpo, no siempre al alcance de todos los mortales, en que “ medrar y vivir a costa del esfuerzo ajeno como huéspedes que se alimentan a sus expensas” .

"Y si", hablo del "PARÁSITO", término a aplicar a determinados personajes muy destacados de la actual y ya conocida como"CASTA POLÍTICA", especie extractiva que asola a España y muy en especial a la clase productiva que va quedando, ello aplicando la mentira con casos escandalosos como a mode de ejemplo titulaciones universitarias obtenidas en fraude.

"Y sí", hablo de gente cuyo único proyecto vital, si así se pudiera llamar, va en sentido opuesto al de un ser humano normal en proceso de consolidación de su trascendencia, sujetos incapaces de otro recorrido que no sea de la ostentación del poder propio de menores mentales y amorales ávidos de vacía notoriedad .

"Y si", hablo de individuos apuntalados por la maquinaria de poder en que hoy han devenido ciertos partidos arriostrados por bandas formadas por sujetos que todos tenemos en nuestras retinas por emanar de los mismos efluvios de rencor y odio que "sangran y no sólo mentalmente" al estar confeccionados con retales de esa condición.

Y sí, hablo de "enganchados" a su afán de poder y reconocimiento, individuos que quienes les rodean y aplauden no osan advertirles de su deriva moral y mental por irles en ello gabelas o la muerte civil, ello por hacerlo a seres que necesitan imperiosamente rellenar el vacío de una "personalidad narcisa” más allá de lo patológico, además de no ser conscientes del asco-miedo que su presencia produce.

"Y sí", hablo al margen de otras consideraciones políticas, como lo es nuestro caso marcado por las mentiras a “una ciudadanía predispuesta a dejarse engañar por gente poderosa, pero conocedora que todos, sin excepción, somos historia y síntesis de nuestro pasado”, siendo por ello su objetivo la eliminación de nuestros referentes y tratando a la ciudadanía como un rebaño que dejan en las manos de patanes culturalmente romos y moralmente sin escrúpulos

“Y sí”, hablo de una situación de pactos con golpistas, separatistas y asesinos o herederos de asesinos en la que el jefe del gobierno es recibido en olor de multitud por los miembros, miembras y miembres del mismo con motivo de uno de sus viajes triunfales, acto que trajo a mi mente las últimas y absolutamente repulsivas imágenes del Líder Supremo Kim Jong-Un rodeado de generales en actitud de una repugnante y empalagosa sumisión que me llevó al asco en su versión más primaria.

"Y si", hablo desde mi modesta opinión de “otro”, y no el menor de los sujetos más nefastos y posiblemente odiados de la historia contemporánea de España, ello debido fundamentalmente al uso que hace de un poder delegado de forma absolutamente irresponsable y la obtención de un beneficio personal que "ÉL" cree merecer, un poder que ostenta con ausencia de autoridad propia de sujetos tocados por un narcisismo patológico que, un ligero repaso a la historia, confirma devinieron en ruina y tragedia para los países que gobernaron.

"Y sí", me pregunto que nos hace creer que "esto que padecemos" es una democracia en la que nosotros elegimos, a modo de menú, partidos y dirigentes que realmente son platos precocinados que, de conocer sus ingredientes y elaboración, debiéramos rechazar y provocarnos asco y pena, esto último al confirmar que nuestra memoria individual y a la postre colectiva, tiene muy corto recorrido haciéndonos aceptar, una vez y otra las mentiras de trileros que repiten ante nuestros ojos las mismas trampas.

"Y sí", me pregunto una vez y otra lo qué le está ocurriendo a un país donde en otros tiempos sus cuadros dirigentes estaban formados por los más capaces y acreditados en orden su excelencia académica, profesional y empresarial, personajes que actualmente han sido relevados por individuos sin más aportaciones que sus penosas ocurrencias.

“Y si”, también destacar que un individuo “por sí solo” es imposible produzca, por enorme que sea su abyección, daños muy probablemente irreversibles y al margen del "régimen" del partido que lo “mantiene” secundado por fuerzas colaterales disolventes o directamente criminales que le prestan su "apoyo interesado" al ser conocedores que lo único que conmueve a "la criatura" es pasar a la historia sea cual sea al precio a pagar, naturalmente por el país y sus ciudadanos.