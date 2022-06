El oro y la plata de los españoles... ¡Recordamos!

El Ministro de Hacienda, Juan Negrín López, nombrado por Largo Caballero, que de 1937 a 1939 fue Jefe del Gobierno Español.

En 1936 se atrevió a sacar del Banco de España 510 toneladas de oro, en 7.900 cajas etiquetadas de municiones o explosivos.

Antes, montó la estrategia de obligar al director del banco, un republicano obediente, a que asistiera a una conferencia de economía, para evitar testigos. Era éste, el 72,6% del Tesoro. Fueron cargadas en varios camiones y, en el techo el distintivo de portar explosivos militares para no ser registrados en el camino a Cartagena. Allí se cargaron en 4 barcos rusos hasta Odesa, donde llegaron 7.800 (100 cajas de lingotes se perdieron en la travesía marítima).

Se suponía que era el acuerdo con Stalin por la compra de armamentos y asesoramiento militar. Las armas y otros materiales bélicos nunca fueron enviadas a la España Republicana. Stalin celebró la llegada del oro con un banquete, donde estaba todo el buró político, periodistas amigos y, nada se dijo de las armas...

Stalin el asesino Soviético de millones de rusos, entre 1878 y 1953. En su alegre discurso dijo: “Los españoles no verán su oro nunca más, como tampoco ven sus orejas”

En 1937, se envió a Francia 193 toneladas de Oro, para comprar armas ( ya qué las rusas no llegaron ) cuestión que no convenció a los franceses. F. Franco, lo reclamó en 1939 y, le fue devuelto. Se acordó comprar armas a México y se enviaron muchos miles de joyas, retiradas a familias de la Nobleza y a esposas de empresarios, otras muchas extraídas de las Iglesias, donadas por los fieles. La mitad se perdió en el camino. Las armas no llegaron nunca a España...

En 1983. El periódico El Alcázar publicó fotos de camiones con matrículas de Suiza, cargando cajas con Lingotes de plata del Banco de España, de unos 26 kilos cada uno. Era producto del derretido de las monedas de F. Franco, separadas del cobre.

Fueron 7 expediciones, de más de 300 toneladas. En 1985, se volvieron a enviar 72 toneladas más a Suiza.... El Presidente español era F. Gonzalez, con el responsable de Economía, el todopoderoso Miguel Boyer, al que Gallardón padre, le preguntó en el Parlamento ¿ Porqué y para qué esos envíos de plata a Suiza ? Boyer le contestó: “Para invertir en su momento”. En Suiza nada se confirmó... Varias semanas después, un piloto y su ayudante se negaron a levantar el vuelo, en su avión de carga militar en Suiza, por exceso de cargas y peso. Fueron desterrados al aeropuerto militar de Palma. Varios días después, éstos mismos, en otro avión militar de carga, se elevaron y a unos 10 metros de altura , explotó el avión. Murieron los dos.

Un amigo trabajador en una importante compañía de seguros me contó que, las viudas cobrarían de esta 20 millones de pesetas, sin existir pólizas. El delegado, que tenía sus dudas, lo enviaron a no se supo donde... Hasta hoy nada se ha dicho, ni se sabe de ésos Lingotes de Plata, por parte de los Gobiernos Españoles de Turno...

Piensen, Imagínense lo que crea oportuno...