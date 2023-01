Sigue el cinismo de la invasión en Ucrania...

Por fin, miles de rusos empiezan a razonar, demostrando estar en contra de los crímenes de su presidente, el hijo de...Putin. Son los pesares demostrados en el homenaje póstumo de estos moscovitas, que han organizado concentraciones, rezando, rodeados de flores, sobre todo, rosas, juguetes y llorando la muerte de cientos de personas en Ucrania. Lo reciente, al este del país. Los de seguridad rusos, recibieron la denuncia de un grupo ultra nacionalista, en favor de la actitud de Putin. Éstas fuerzas rusas, esperó la nocturnidad para desmontar éstos tributos, instalados en la capital rusa, y deteniendo a las personas que aún quedaban. En cambio, en él Kremlin celebraban el supuesto accidente del elicóptero del servicio de Emergencia Estatal, cerca de una guardería, donde murieron 16 personas, entre ellas 2 niños, además de 12 trabajadores y 10 niños heridos gravemente. Se estrelló en Brovary, entre los muertos, un ministro, viceministro y otros políticos. Para colmo de demencial cinismo, el 18-I-23 ofreció Putin a sus acólitos y similares un homenaje a los muertos en San Petersburgo, (Leningrado, antes) en la Segunda Guerra Mundial, con la asistencia de veteranos. Dándose el placer de hablar mal de Los Países Europeos que intervinieron, ayudando a los alemanes y exigiendo reconocer el genocidio de la población soviética. Entre otros frentes, destacó el de Stalingrado, donde intervino la División Azul (por deuda con Hitler). Recordó que el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, se enjuició a crimínales de guerra nazi. Donde no fue posible presentar ni examinar pruebas del genocidio... Según éste desquiciado criminal ruso, pretende trasladar la presión política a Rusia, para aprovechar la actual coyuntura guerrillera creada por él (diciendo Quevedo es víctima de Occidente). Realizado una ofrenda floral en el monumento a los caídos de la plaza del Neva. Donde dijo que luchó su padre. Y repitió por 5ª vez su amenaza a Europa y EE.UU con las nucleares... Que horas después desmentía en EE.UU el embajador ruso, diciendo que era un bulo... No olvidemos la cantidad de supuestos amigos de confianza y colaboradores que, van muriendo “oficialmente” por suicidios o accidentes simulados. Que no estaban de acuerdo con la invasión de Ucrania. Joe Biden está dispuesto a enviar más material bélico contra los rusos. Estando convencido de atacar el santuario ruso. Y el ruso alardeando de que Crimea es parte integral del territorio ruso, por ser uno de los símbolos gloriosos del pasado sovietico. Volodimir Zelenski, está diciendo que a Putin le queda poca vida por el cáncer que quiere ocultar...