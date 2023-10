¿Tendremos en España alguna vez castigos ejemplares judiciales a los criminales?

Hace algunos días que leemos y vemos en los medios las movidas pervertidas del supuesto sacerdote Javier C. V. de Málaga, dejando en mal lugar a la Iglesia, compañeros y feligreses, además de celebrarlo los que están en contra de los Cristianos. Fue detenido cuando volvía de copas con su madre - que había sido monja - acostumbrado éste a las juergas, gran bebedor y otras veleidades, con manías abusadoras de sus amigas, las sedaba para evitar evasivas. Fue una de estas la que lo denunció al descubrir grabaciones sexuales del mismo en su casa, ya que era limpiadora. En plan cachondo ha dicho ser un Golfo. El Obispado ha dicho a Efe que está estudiando personarse en la causa judicial, abierta en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 de Vélez-Málaga, acusado de agredir sexualmente al menos a 4 mujeres entre los años 2017 y 2019. ¡ Y NO ESTÁ ENFERMO! ¿ QUE DEBEMOS PENSAR DE LAS CONTINUAS AVALANCHAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS, VIOLADORES DE NIÑAS ? Está ocurriendo en toda España. Saben ellos, por su edad que están protegidos ante la Ley. Muchas niñas, son atendidas en Hospitales con desgarro vaginal, hematomas y heridas en su cuerpo, debido al proceder infantil en grupos... Los padres, tutores y familiares deberían preparar a las niñas sobre éstos peligrosos imprevistos. Recordemos que en muchos Estados Norteamericanos, los niños y menores reciben el mismo castigo Judicial que los adultos. Teniendo en cuenta que el delincuente sexual suele ser repetidor. La influencia creciente Digitales, en vídeos pornos, cada día los embriagan más... Por otro lado tenemos los crecientes Pirómanos. En Palma de Mallorca, la madrugada del 27-IX-23, una batería de varios contenedores de basuras, ardieron todos, 3 coches, una moto, la fachada de dos fincas en altura de dos pisos, las puertas de madera, ventanas, cristales rotos, el cableado eléctrico - quedando sin luz los muchos usuarios varias horas -fue en c/ Jerónimo Rosselló, esquína a c/ Manacor. Éstos desastres ocurren con demasiadas frecuencias. Por lo que recuerdo, en 3 años 16 incendios similares. Con algunas mujeres y hombres incendiarios detenidos. Son delincuentes muy peligrosos que al no existir un duro castigo, SE MULTIPLICAN. ¡ SIENDO TERRORISMO CIUDADANO ! Con respecto a las Carceles españolas, sabemos que disfrutan de ropas, comidas, televisión, algunas con salón de cine o teatro, piscina, gimnasio, y ganando algún dinero por trabajos que les llega de fuera. Así no es de extrañar que algunos Sin techo cometan delitos, intentando entrar en aluna Prisión ... Y lo ocurrido en el Instituto Elena García Armada, de Jerez de la Frontera, con un sospechoso color de falta de vigilancia. Éste niño de 14 años, con Asperger, de nombre: Saúl. Caracterizado por la dificultad de la interacción social. Pero suelen ser muy inteligentes, como ciertos personajes con Asperger conocidos: Bill Gates, Anthony Hopkins, Isaac Newton, Carl Sagan y otros. El 28-IX-23 Saúl llegó tarde a clase, abrió su mochila, sacó dos cuchillos de cocina, atacó a dos alumnos, llegaron 3 profesores que fueron acuchillados, éstos con una silla lo derribaron y quitaron los cuchillos, quedando atado Saúl a la silla. Entre éstos la profe de Biología - Que por lo visto era “su Tutora”- Saúl cursaba 3º de ESO. En los recreos siempre estaba solo, se entretenía dando paseos y jugando con un Tupper, lo cuenta un compañero, que además vio como eran las agresiones que recibía de grupitos de alumnos, se reían de él, le tiraban agua en el suelo. Cuando éste compañero le ayudó a levantarse del suelo, le preguntó si estaba bien, Saúl le aconsejó: mañana es mejor que no vengas a clase... El Servicio de Salud Andaluz se ha ofrecido a prestar asistencia psicológica a toda la comunidad educativa. Realizada ya a los heridos y testigos de la clase. La Policía se encargó de Saúl. Que les dijo estar arto del tratamiento que recibía constantemente en ese Instituto... La Confederación de Autismo ha dicho: El aislamiento que sufren los niños con Asperger queda demostrado ser ¡ ABUSO PASIVO !