El Zigzag del sistema gobernante, y otros...

La gobernanta de Baleares, destina a imponer el catalán en establecimientos y otros destinos: 3.400.000 €. MIentras niega cualquier ayuda (pidiendo créditos) a ciertas empresas que lo tienen difícil. Además, concede a ciertas organizaciones raras e independentistas 5.2000.000 € para promocionar el catalán...

¿ Sabía Ud. que Sánchez se negó a dar el nombre de Juan de la Cierva, al aeropuerto de Murcia Por franquista ? Sin tener en cuenta que los Republicanos siempre alabaron al inventor del Autogiro, que murió en accidente de aviación en XII-1936, sin ser nada político... Además, más de 30 nobles, serán desposeídos de sus títulos, por lo mismo. Según el pacto de Don Pedro el Cruel con Bildu...

Y Otegi exigiendo a éste la prioridad de terceros grados a los etarras en presiones, y el acceso inmediato a equivalente a sus excarcelaciones. Muchos de éstos ya lo disfrutan... La ministra de Hacienda, admiradora y defensora de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por los ERE, María Jesús Montero, que fue colaboradora y consejera, en los gobiernos de ambos. Pide a la oposición más explicaciones por casos que no han salido a La Luz por malas gestiones que ésta no acepta. Ya que ellos fueron Excelentes gobernantes... ¿ Estamos con Sánchez, que cada día nos aconseja ahorrar a los ciudadanos ahorrar ? Él empieza por no repartir 600 Ms de € para el ingreso mínimo vital. Presupuestados en los 3.000. Ms en 2022. Pero esto si: se ha publicado que sólo en junio, entre sus asesores y altos cargos , los contribuyentes hemos pagado 25.877.000 €. Más lo no publicado, que se acerca al 50%. Y exageradamente falta julio...

En él Medusa Festival de Cullera, en un encuentro de música electrónica. Sobre las 4 horas varias estructuras del escenario se derrumbaron. Más de 40 heridos, 4 con la columna vertebral rota, y un joven muerto. Muchos asistentes tenían cerca sus tiendas de campaña. En vídeos se ha visto instalaciones de ocio cercanas y una noria, que no han sufrido daños del viento. Unos informativos dicen de 60ks/h. otros de 90ks/h. Muchos de los allí presentes, indignados, dicen que el derrumbe fue antes de el viento y lluvia torrencial. Jordi Mayol, Alcalde de Cullera, ha dicho que ésta actuación disponía de todos los permisos y garantías... Me alegra saber que se está investigando.¡ Debería pagar el las consecuencias ! En toda la geografía española, esto ocurre cada dos por tres. ¡ POR LAS EMPRESA INSTALADORA ! ¿ Y que tenemos que pensar de los incendiarios de contenedores de basuras, en pueblos y ciudades de Baleares ? Daños cuantiosos a vehículos laterales, fachadas, ventanas y puertas. Sin olvidar los incendiarios de campos y bosques. Debido al blando castigo, éstos se multiplican. La gran labor de las policias y Guardia Civil, es de valorar. Si se llega a detener los culpables, en los Tribunales.

SE SIGUE SIN CASTIGOS EJEMPLARES... Los inmigrantes ilegales no paran de llegar a las Baleares. Faltan alojamientos, son atendidos por Cruz Roja y policías. Ignoro si existe el filtro “delincuencial”. Pero, Sánchez los nacionalizará, dice que en ésta España actual “falta mano de obra”. Y la necesidad demográfica. Pero, estimular a mujer y hombre español de verdad ..¿ Para cuando ?