AHORA: Iker Casillas se presenta a las elecciones de la Federación Española de Fútbol

Iker Casillas, el que fuera portero de la selección española de fútbol y del Real Madrid, ahora con contrato en el Porto, ha anunciado este lunes que se presenta a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol, que tendrán lugar este mismo año.

Lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, en la que ha dejado claro su mensaje: "Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España".

El portero ha indicado en una serie de tweets que está agradecido con su club, el FC Porto y su presidente, a quien ya ha anunciado esta decisión, que parece llevarle al fin de su carrera como jugador de fútbol.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

Casillas ha comentado que están "trabajando con el máximo respeto y decisión en nuestra candidatura. Más de 23.000 electores nos esperan en unas elecciones justas y transparentes. 139 asambleístas decidirán". En esta serie de mensajes en la red social del pajarito, el deportista ha utilizado el 'hashtag' #IkerCasillas2020, con el que sus seguidores han respondido con mensajes de apoyo a la candidatura.

"Gracias a todos y todas por el cariño que he recibido y recibo", ha escrito el ex internacional español. "Vuestro apoyo y vuestra fuerza me animan. ¡A por ello!"

Al parecer, Iker Casillas ya se había reunido con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y su nueva secretaria de Estado, Irene Lozano, para transmitir su interés en presentarse a las próximas elecciones a la Real Federación Española de Fútbol.

Aún no se conoce la fecha de estas elecciones. La Federación pidió un adelanto al CSD, pero aún no ha obtenido una respuesta favorable.