Albares completa el giro ideológico del núcleo duro de Exteriores

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el miembro de PP, Carlos Floriano.

El responsable de Exteriores, José Manuel Albares, ejecutó una remodelación de la cúpula del Ministerio el pasado 19 de diciembre con un objetivo principal: rodearse de perfiles más ideológicos y próximos al Partido Socialista ante una legislatura que se prevé bronca. La renovación supuso un giro de 180 grados respecto a la anterior cúpula, donde primaban figuras más académicas y alejadas —públicamente— de cualquier adscripción política.

Aunque la nueva estructura del Ministerio ha despertado críticas dentro del cuerpo diplomático y las asociaciones a las que pertenecen, también ha permitido situar a ex altos cargos de Exteriores las posiciones más deseadas por los diplomáticos de carrera: las embajadas.

Mismas formas de ver los conflictos y la política exterior

La renovación del Ministerio busca potenciar la parte más ideológica y política dentro de la institución. Albares ha elegido perfiles con experiencia en Europa pero con afinidad a los socialistas. Una característica que permite formar una guardia pretoriana que comparta la visión de la situación en el exterior. Perfiles con creencias, ideología y una visión progresista del mundo para actuar, precisamente, en línea con dichos principios y dejar a un lado el perfil más burocrático de la diplomacia. La remodelación asciende a la dirección de Exteriores a tres cargos socialistas y la mano derecha de Albares.

Fernando Sampedro, secretario de Asuntos Exteriores del PSOE, es el nuevo director de la Secretaría de Estado para la UE tras haber formado parte del equipo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Susana Sumelzo, nueva secretaria de Estado para Iberoamérica, ocupó el cargo de secretaria de Administraciones Públicas y Política Municipal en la Ejecutiva socialista y mantiene su escaño en el Congreso de los Diputados, donde ha abordado distintas cuestiones sobre política exterior relacionada con la UE.

La portavoz en el Senado entre 2021 y 2023, Eva Granados, miembro del PSC, ha pasado a dirigir la secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Además, Diego Martínez Belío, diplomático y jefe de Gabinete, fue nombrado secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales.

Los secretarios, a embajadas

Dentro del cuerpo diplomático no ha sentado bien esta apuesta por perfiles más políticos, a pesar de que la mayoría han trabajado en cuestiones relacionadas con en política exterior y europea. Este malestar no ha sorprendido dentro del Ministerio y lo asumen como algo habitual entre los miembros de la carrera que acostumbran a ver con recelo cualquier nombramiento en Exteriores que no sea de la familia diplomática.

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, los hasta ahora responsables de estas secretarías de Estado, han sido premiados gracias a esta remodelación, pasando a capitanear distintos consulados de enorme relevancia. Fuentes de Exteriores consultadas por Confidencial Digital explican que, de facto, es un ascenso para ellos: “El objetivo de cualquier diplomático es terminar trabajando en una embajada”. Una aspiración que, además, conlleva un importante aumento salarial en comparación con los puestos que han ocupado en Madrid.

Pascual Navarro, exsecretario de Estado de la UE, dirigirá la embajada de Berlín; Juan Fernández Trigo, exsecretario de Estado de Iberoamérica, será el nuevo cónsul en Lisboa, y Ángeles Moreno es la nueva embajadora de España en Washington.

Quejas por colocar en embajadas a personas cercanas al PSOE

En las últimas semanas, ha habido una nueva protesta de las asociaciones de diplomáticos. Un malestar que han hecho público y de una forma mucho más vehemente tras el nombramiento de Héctor Gómez, exportavoz de los socialistas en el Congreso, y Miquel Iceta, líder del PSC, como nuevos embajadores de España ante la ONU —en Nueva York— y en la UNESCO —en París—, respectivamente. Dos perfiles cuya ausencia de trayectoria internacional supone una "merma para la imagen" , en opinión de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE).

En Exteriores asumen estas quejas como algo habitual que ya ha sucedido en anteriores gobiernos. Federico Trillo, ministro de Defensa con el presidente José María Aznar, y miembro del Partido Popular, fue nombrado embajador en Londres. El exministro de Cultura con bajo el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy, José Ignacio Wert, fue designado como embajador de España en la OCDE. El exministro de Defensa también con Rajoy, Pedro Morenés, fue destinado al consulado de Washington.