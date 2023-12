Alcachofas, risotto y cerveza sin fin: menú de Nochevieja a las puertas de Ferraz

Tres entrantes, un segundo plato a elegir entre carne, pescado o risotto, más postre, uvas y cava. Todo ello regado con barra libre de cerveza, vino o refrescos. Es el menú de Nochevieja que degustarán los manifestantes que cada velada protestan frente a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Como avanzó Confidencial Digital, su plan para la última noche del año pasa por tomar allí las uvas para «castigar» sin Nochevieja a los antidisturbios que protegen la sede socialista.

Para ello han puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos, gracias a la cual han obtenido 11 462 euros. Esta cantidad, que supera el objetivo inicial de 10 000 euros, se empleará para sufragar el alquiler de un camión con pantalla LED de 12 metros cuadrados y el sistema de megafonía. Pretenden conseguir asimismo un escenario, cámaras y sistemas de iluminación y realización para emitir un programa en directo a través de YouTube.

Banderas, camisetas y productos para el hogar

Otra fuente de ingresos es el merchandising. Particulares, empresas y asociaciones han visto un filón en el movimiento ya conocido como Noviembre Nacional. Si en los primeros días de protestas se pudo ver a ciudadanos con el logotipo estampado a mano, en la actualidad existen varios negocios con productos de todo tipo.

Los más vendidos son las banderas y las sudaderas, pero también se pueden encontrar camisetas, pegatinas, chapas, gorras... y hasta una sección en la que, bajo el nombre de "productos para el hogar" aparecen calendarios y tazas con el distintivo de Noviembre Nacional.

Dos opciones de menú

Antes de las campanadas, los participantes en la protesta compartirán una cena en el restaurante Baraka’s, situado en el número 37 de Ferraz, a muy pocos metros de la base de los socialistas.

Sobre el menú, hay dos opciones a elegir: uno de 62 euros y otro de 48. La diferencia de precio radica en que el primero, además, incluye barra libre de cerveza, vino y refrescos durante tres horas, desde las nueve de la noche que comienza el servicio hasta las doce. A quienes no convenza esta opción, pueden optar por el menú más económico, que incluye dos bebidas.

En cuanto a la comida, ambas propuestas comienzan con tres entrantes para compartir entre cuatro personas: ensalada de burrata, alcachofas confitadas y asadas y croquetas de carabineros. Como plato principal, podrán elegir entre lomo de salmón a la plancha con puré de patata trufado, risotto de puntalette (una pasta italiana similar al arroz) al parmesano o lomo de vaca con patatines y pimientos. Por último, tarta cremosa de queso y brownie de chocolate como postres para compartir.

Fuentes del restaurante confirman a ECD que ya han obtenido entre cuarenta y cincuenta reservas para esa noche, la mayoría de las cuales corresponden a los manifestantes. Algunas provienen de familiares y amigos de los dueños, o guente del barrio, que se solidarizan con los daños económicos que ha sufrido el establecimiento en los últimos meses.

Pérdidas de 17 000 euros

Baraka's no es un sitio desconocido para los manifestantes: la propietaria informa a Confidencial Digital de que "todos los días suelen encargan algo de picoteo, bocatas, tortillas...". También les han ofrecido las 600 bolsas de uvas que les habían donado, y han reservado roscones de reyes, de cara a esta festividad. Que sea feriado no es un obstáculo para protestar contra la amnistía, incluso el día de Navidad. No se conocían previamente, sino que su colaboración nace en medio de las protestas.

Los cortes producidos en la zona durante todas las noches han ocasionado que este y otros comercios vecinos permanzcan prácticamente dos meses sin poder abrir en este horario. Tal es así que, que han despedido a la mitad de la plantilla por no poder costear sus nóminas y aportaciones a la seguridad social. De los seis empleados con los que contaba, ahora solo quedan dos y la dueña. Fuentes del restaurante estiman en unos 17 000 euros las pérdidas del mes de noviembre.

En el caso de diciembre, las comidas navideñas han permitido amortiguar la recesión. También influye el descenso en el número de personas concentradas en la calle, que rebaja la rigidez de la seguridad y permite que los locales puedan abrir. Con todo, cuentan a ECD que ha habido cancelaciones de reservas al buscar la dirección y comprobar la calle en la que se encuentra el establecimiento. Asimismo ha habido casos de comensales con reserva a los que no han permitido entrar en el perímetro de seguridad y que finalmente no pudieron acceder al restaurante. "Es como otro Covid, pero en 200 metros".