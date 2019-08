Algeciras estaba al borde del colapso cuando Pedro Sánchez ofreció el puerto al Open Arms

Pedro Sánchez ofreció, el pasado sábado, el puerto de Algeciras para recibir a los inmigrantes del Open Arms. Esa opción, sin embargo, fue inmediatamente descartada por el patrón del barco, Óscar Camps. El propio Gobierno invitó entonces a utilizar los puertos de Baleares. Pero el presidente se precipitó en su iniciativa.

Así lo aseguran al Confidencial Digital tanto desde el ayuntamiento de Algeciras como desde la Delegación del Gobierno en Andalucía. Ambas instituciones confirman que no fueron consultados sobre esta iniciativa y explican la “gran saturación” que padece, desde hace semanas, el puerto del municipio gaditano.

El peor verano desde hace un lustro

Según estas fuentes, el puerto de Algeciras y otros enclaves importantes de las cosas andaluzas están padeciendo “el peor verano” desde hace más de un lustro. Se habla de una crisis migratoria que “cada día va a más”.

Los datos que maneja la propia Delegación del Gobierno hablan de que solo en el mes de julio llegaron a puertos y playas de la región más de 2.900 inmigrantes, una cifra sin precedentes en los últimos años.

Este fenómeno, explica a ECD el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se ha notado todavía más en las costas de Cádiz y en el municipio que él gobierna. De hecho, afirma, “aquí tenemos un Open Arms diario”. Un drama de difícil digestión.

Una circunstancia que provoca la movilización no solo de Protección Civil, sino también de los agentes de Policía y Guardia Civil y también de los profesionales de Seguridad y Sanidad del municipio, con el consiguiente gasto para las arcas municipales.

De hecho, tal y como recuerda Landaluce, “el Estado ya nos debe 90.000 euros” por el trabajo extra de la Policía Local con motivo de la llegada masiva de inmigrantes durante los últimos meses. Nada se sabe de ese dinero.

La situación, por tanto, es “delicada” en Algeciras, donde “ya estamos al borde del colapso” en un verano especialmente “complicado” para la ciudad por la llegada constante de barcos de inmigrantes a sus costas. “Los agentes de Protección Civil no se pueden dividir y acoger a tantas personas [como proponían desde Moncloa] era casi imposible”.

Landaluce señala, en este sentido, que “si el presidente me hubiera llamado, le habría dicho que hubiéramos podido hacer un esfuerzo, pero también le hubiera comentado todos estos riesgos e inconvenientes”.

Sánchez no llamó

Tal y como confirma Landaluce, Pedro Sánchez no telefoneó ni al Ayuntamiento ni a la Delegación del Gobierno que dirige el socialista Jesús Lucrecio Fernández Delgado.

La decisión de habilitar un puerto del país para este tipo de emergencias, recuerdan desde el Gobierno, es competencia del presidente y no de estos organismos. No obstante, señalan las fuentes contactadas por ECD, “si hubiera consultado, no se habría tenido que rectificar con posterioridad”.

En este sentido, desde el Ayuntamiento asumen que la oferta de Sánchez al Open Arms fue fruto de la “improvisación” y que el presidente del Gobierno no tuvo en cuenta otros factores: “Se precipitó y ahora está ofreciendo puertos de Baleares”, recuerdan.

A 30 minutos de Doñana

Un dato más. La decisión de Sánchez de ofrecer el puerto de Algeciras al Open Arms fue interpretada como un intento del presidente por “hacerse la foto” con los inmigrantes: “Doñana está a poco más de 30 minutos en helicóptero y podría haberse desplazado sin problemas”.

Desde el entorno del presidente, sin embargo, aseguran que Sánchez ha preferido adoptar “un perfil bajo” en su retiro en Doñana y no tiene pensado protagonizar grandes comparecencias públicas.

En el Gobierno recuerdan que Sánchez, a diferencia del año pasado, cuando llegó a invitar a Merkel a Doñana, “está ahora en funciones” y, por tanto, “no puede tener la misma agenda que en el verano de 2018”.