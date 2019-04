Analizamos cuatro cuentas anónimas que difunden el mensaje de Vox

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales motores de la campaña electoral. Cuentas oficiales- y no oficiales- difunden, contradicen, atacan y defienden el argumentario y las declaraciones de aliados y rivales políticos.

Las redes sociales, también, son un campo donde sembrar y recoger votos, atraer a usuarios afines y, sobre todo, exaltar a los contrarios. Los mensajes que mejor funcionan son, precisamente, aquellos que se han viralizado debido a los comentarios lanzados por sus detractores.

Es una manera eficaz y barata de trasladar al debate público medidas partidistas que de otra manera no coparían la atención mediática. La formación de Santiago Abascal maneja este tipo de estrategia con bastante holgura y utiliza Twitter como transmisor de su proyecto político en detrimento de otras opciones, que, además, le ayudan a mantener un perfil más discreto y menos expuesto a los focos.

Usuarios como transmisores del mensaje

Confidencial Digital ha analizado varias cuentas de Twitter que difunden diariamente el argumentario de Vox. Se apoyan en cortes de intervenciones de rivales políticos, informaciones que benefician la imagen del partido y comentarios ensalzando a su líder Santiago Abascal.

Estas cuentas son:

- @recu_la_cordura: Creada en 2015 y con 7.000 seguidores. En su biografía ya aparece el hastag #YoconVox. Tiene a su vez un canal en Youtube con 5.500 suscriptores en el que aparecen varios vídeos explicando las propuestas económicas de los de Abascal, así como el funcionamiento de la ley D'Hont para evitar la fuga de votos al PP por el llamado "voto útil".

- @Miotroyo2parte: Creada también en 2015, este perfil es el que más seguidores tiene, con 109.000.

- @cesar04746733: Creada en 2018. Tiene 2.500 seguidores y se define como un perfil del mundo rural- uno de los centros de la campaña de Vox. En el sobrenombre, aparte de la bandera de España, también se encuentra el emoticono de un corazón de color verde en referencia a los colores del partido.

- @Duelelab: Esta cuenta se abrió en 2014 y cuenta con más de 11.000 seguidores. Su foto de perfil es la bandera de España.

Algunos de sus mensajes son retuiteados periódicamente por cuentas oficiales de Vox, así como de algunos candidatos y miembros de la formación. Los utilizan como demostración y reforzamiento de sus tesis adoptadas sobre ciertos temas.

Todas estas cuentas comparten unas mismas características: tienen miles de seguidores, están registradas bajo un pseudónimo y sus fotos de perfil no reflejan la imagen real de una persona, suelen ser en su mayoría animaciones. Pero no hay que confundirlas con los conocidos como 'bots'. Hay una persona física detrás de cada cuenta, no se trata de perfiles automatizados por ordenador.

Entre retuits que hacen a otras cuentas de perfil similar y tuits de contenido propio, difunden una media de diez publicaciones al día en intervalos de dos a tres horas. Estos mensajes, aunque de vez en cuando introduzcan los hastags oficiales del partido, suelen contener comentarios propios en referencia a la actualidad del día.

Es por eso que su labor es tan determinante. Hacen un seguimiento diario a los acontecimientos más importantes del día, a los temas más comentados del momento y se aprovechan así de una rápida difusión por tener ese carácter de información aún "caliente" de la que tanto se nutre esta red social.

Una estrategia de campaña

Fuentes cercanas a Vox consultadas por este diario no niegan la existencia de una pequeña red de tuiteros colaboradores encargados de viralizar y trasladar a la opinión pública los mensajes del partido a través de sus cuentas de Twitter.

Es más, formaría parte de su estrategia de campaña, ya que, tras haber sembrado la semilla, fomentan que sus propios simpatizantes sean los que por pura convicción compartan esas publicaciones.

Al final, estos perfiles habrían actuado como intermediarios dentro del canal de divulgación de propaganda electoral entre el partido y el resto de la opinión pública, lanzando el mensaje y esperando las reacciones sin necesidad de entrar en un enfrentamiento directo con nadie.

Las ventajas de este tipo de campaña en redes

Se trata de una estrategia que no necesitaría de un gran desembolso económico-como apuntan las fuentes consultadas- y que se podría estructurar en dos niveles.

Primero, tendrían que maquinar un mensaje específico que el partido quiera difundir para que después fuera trasladado a los usuarios dentro de su órbita mediática. Y segundo, encargar a estas cuentas su propagación por Twitter para que ya los propios simpatizantes comiencen a viralizarlo sin necesidad de una orden expresa.

Otra ventaja que se desprende de este tipo de táctica electoral es la de la impunidad del partido para poder expresar opiniones o sentimientos de una manera "políticamente incorrecta" que en boca de su líder o en las cuentas oficiales de la formación jamás se verían publicadas.

También es considerada como una forma muy útil de hacer circular mensajes equívocos, contradictorios o simplemente desmentidos "no oficiales" que permiten a una formación política atacar a sus rivales sin que ningún titular apunte a una "actitud oficial" sobre ciertas polémicas.

Elementos, en definitiva, que puedan constituir parte del argumentario de Vox, pero que no han sido dichos de manera oficial y que se traslada a una red de colaboradores-por pequeña que sea- para que se difunda a través de las redes y que el partido quede exento de toda responsabilidad o relación con el tema.

Confidencial Digital ha tratado de ponerse en contacto con las personas detrás de estas cuentas, pero al cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.