Aplausos a Borrell en las embajadas por su polémica entrevista en una televisión alemana

“Pare. Si continúa así, paramos esta entrevista. ¿Me entiende? Usted no me está entrevistando, me está interrogando”. Estas frases pertenecen al ministro de Exteriores, Josep Borrell, y las lanzó al periodista Tim Sebastian durante una entrevista para el programa de televisión Conflict Zone, de la cadena alemana Deutsche Welle.

Las imágenes del momento en que Borrell interrumpe la entrevista han dado la vuelta al mundo y, por supuesto, han sido vistas en todas las embajadas españolas.

Según el canal, la entrevista se grabó la semana pasada y fue emitida este miércoles, con gran éxito de audiencia. Borrell replica en varias ocasiones al periodista, al que llega a tachar de “ignorante”, y le reprocha que esté formulando preguntas capciosas sobre el procés y el juicio del 1-O.

Aplausos en las embajadas

Confidencial Digital ha podido saber que la entrevista, de 26 minutos de duración, que ha provocado revuelo en medios informativos de distintos países, ha tenido especial eco en el propio Ministerio de Exteriores.

Más concretamente, en varias embajadas de diversos países los diplomáticos españoles reaccionado con aplausos, en sentido literal, la actuación de Borrell con Sebastian. En muchos casos, tuvieron noticia de la entrevista y del revuelo provocado por la interrupción, a través de los medios de comunicación y a continuación se las arreglaron para verla.

Todos los canales de televisión españoles emitieron los fragmentos más chocantes, sobre todo el momento en que el ministro pide que se detenga la grabación y anuncia que abandona el plató, molesto por las preguntas del periodista.

Esos los vídeos comenzaron a circular a toda velocidad por las redes sociales y en pocos minutos se convirtieron en virales.

“Olé el ministro!”

Buena parte de los diplomáticos, al ver la actuación de Borrell frente a Sebastian, expresaron su apoyo al ministro, e incluso, en algún momento, le ovacionaron con aplausos, y con frases como: “¡Olé el ministro!”.

Muchos de ellos comenzaron a reenviar el enlace a la entrevista y los vídeos con los momentos más destacados, en los que Borrell respondió con contundencia y reprochó las preguntas del periodista.

También los compartieron con colegas de otras embajadas españolas, junto con mensajes de entusiasmo y de apoyo a Borrell.

Según las fuentes consultadas por ECD, las reacciones de los colegas fueron muy similares: expresiones de ánimo e incluso aplausos al ministro. Al parecer, la escena se ha repetido en embajadas de España en los cinco continentes.

Los momentos más jaleados fueron el instante en el que el ministro llama “ignorante” a Sebastian, cuando se quita el micrófono, indignado por las preguntas, y cuando repite por cuarta vez que la Justicia en España es independiente del poder ejecutivo.

Críticas en otros sectores

Los aplausos de los diplomáticos a Borrell contrastan con las reacciones en otros ámbitos, sobre todo políticos pero también mediáticos. Consideran que el ministro se excedió en sus contestaciones a un periodista, teniendo en cuenta que forma parte del Consejo de Ministros y que por tanto representa al Gobierno.

En este sentido, Borrell tendría que haber sido más cuidadoso en sus contestaciones, pero sobre todo no haberse plantado y amenazado con abandonar el plató. Su actitud, en fin, tendría que haber sido más diplomática.

Es más. Señalan que la entrevista, concedida precisamente a un medio alemán, puede causar algún problema a la candidatura de Borrell a comisario europeo, porque va a necesitar apoyos de los ‘pesos pesados’ de la UE, y especialmente, de la Alemania de Merkel, si quiere obtener un puesto relevante en la Comisión.

Y la polémica entrevista al programa Conflict Zone no le ayuda a conseguir este objetivo, precisamente.