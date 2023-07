Ayuso se impone al “clan andaluz” del PP y convence a Feijóo de respetar a los votantes de Vox

Alberto Núñez Feijóo tuvo una oportunidad en el cara a cara con Pedro Sánchez para soltar amarras con Vox y desvincularse todo lo posible de un partido que el PP asume que lastra sus expectativas de lograr una mayoría muy amplia en las elecciones generales. Pero no quiso hacerlo. Y todo responde a una estrategia impulsada por Isabel Díaz Ayuso.

Dirigentes del Partido Popular, a los que ha tenido acceso Confidencial Digital, admiten que el punto débil con el que Feijóo llega al ecuador de la campaña electoral es Vox, pese al subidón logrado tras el cara a cara con Sánchez, que ha conseguido lastrar la precampaña del PP forzando acuerdos de gobierno conjuntos en varias autonomías.

La realidad es que Feijóo no quiso despejar la duda de si gobernará con Abascal si no tiene más remedio porque la aritmética le obliga. “Quiero ser presidente, pero no de cualquier forma”, dijo antes de pedir “una mayoría fuerte sin necesidad de contar con los extremos”, que “saben bloquear, pero no avanzar”.

Pero añadió que, si gana, hablará con el PSOE para pedirle que se abstenga, sin rehuir el escenario menos optimista: reconoció que, si los socialistas no quieren, hablará también con Vox.

Respetar a los votantes de Vox

Hay que recordar que la mayoría absoluta del 28 de mayo liberó a Isabel Díaz Ayuso de volver a necesitar a Vox como socio de Gobierno en la Comunidad de Madrid al menos durante los próximos cuatro años.

Sin embargo, fuentes próximas a la presidenta madrileña consultadas por Confidencial Digital explican que la desvinculación de su rival en el espacio de la derecha tampoco puede ser total.

En primer lugar, porque ahí puede encontrar el PP un caladero de votos para las generales que impulsen a Feijóo en su intento de llegar a La Moncloa.

De hecho, en el equipo de Ayuso apuntan que se debe mantener respeto por los antiguos votantes del PP que emigraron hacia Vox, siendo esta la principal opción para recuperarlos a sus filas. Y así se ha trasladado a Génova en los últimos días, según las mismas fuentes.

Ayuso se impone en el PP

Pese a que Díaz Ayuso mantiene hilo directo, y “muy buena comunicación”, con la mayoría de los dirigentes de la cúpula del PP, como Miguel Tellado, Juan Bravo o Elías Bendodo, la líder madrileña ha impuesto ahora sus tesis en Génova de cara al final de campaña frente al “clan andaluz” próximo al presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

Hay que recordar que, en el más de un año que Feijóo lleva al frente del PP, el líder del partido no ha roto nunca públicamente con Vox.

Tampoco lo ha hecho en las últimas semanas, cuando el partido de Abascal ha impuesto su agenda en la Comunidad Valenciana, o en una decena de localidades en las que han censurado obras culturales gracias a las competencias en materia de cultura que les ha dado el PP.

La estrategia de MAR

Ahora, siguiendo los consejos de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, el presidente nacional del PP va a evitar romper con Vox y va a dejar en el aire la incógnita de si meterá a Santiago Abascal en su Consejo de Ministros en lo que queda de campaña.

“Si consigo los votos necesarios, por supuesto que no va a ser miembro de mi Gobierno”, insiste sobre el líder de Vox, pero bajo ese condicional de que no lo hará su vicepresidente si logra una mayoría muy amplia o absoluta, algo que hoy por hoy no prevé ninguna encuesta.

Alberto Núñez Feijóo ha cedido optar por no prometer que gobernará en todo caso sin la formación de Abascal, a la que de hecho ha comenzado a llamar, como parte de la estrategia, partido “constitucionalista”.