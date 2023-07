Ayuso pierde un bebé “muy deseado” después de ocho semanas en las que había reducido su actividad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sufrido un aborto cuando se encontraba embarazada de ocho semanas. Así lo han comunicado desde su equipo, donde aseguran que ayer, martes, fue intervenida quirúrgicamente por problemas en el período de gestación.

Ese fue el motivo por el que la dirigente popular se ausentó del acto homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 26 años por la banda terrorista ETA

Deseo de ser madre

Díaz Ayuso, divorciada del empresario Sergio Hernández-Torre, con quien se casó en 2008, mantiene una relación sentimental desde principios de 2021 con Alberto González, un técnico sanitario de 43 años, divorciado y padre de tres hijos.

La presidenta madrileña ha confesado públicamente y en repetidas ocasiones su deseo de ser madre. “Siempre he sido muy familiar y siempre he querido hijos, pero también es verdad que me he volcado en el trabajo y que he sido muy independiente. Es cierto que tenerlos joven tiene muchos beneficios, aunque he conocido a padres con más edad y están encantados. No obstante, no me lo puedo estar planteando siempre. Tengo poco tiempo para elegir y, si al final no los tengo, me dedicaré a mis tres sobrinos, que para mí son como mis hijos”, aseguró Ayuso en marzo de 2021 en una entrevista con María Teresa Campos.

Menos actos

Durante las últimas semanas, coincidiendo además con el final del periodo electoral, Isabel Díaz Ayuso había reducido su agenda política alegando como motivo el descanso tras la campaña del 28-M. De hecho, tras su investidura como presidenta, Ayuso apenas había participado en ningún acto más allá de los consejos de Gobierno y la toma de posesión de sus consejeros.

También su actividad en la campaña electoral se había reducido considerablemente. La dirigente popular sólo tenía previstos dos actos fuera de Madrid. Uno que se celebró el pasado domingo en la localidad burgalesa de Aranda de Duero y un segundo anunciado para este próximo domingo en Valencia.