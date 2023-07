Los barones del PP, frente a Ayuso: no le apoyan para arrebatar el liderazgo a Feijóo si no gobierna

Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra e Isabel Díaz Ayuso (Foto: Alberto Ortega / Europa Press).

La relación entre Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso es buena, aunque se miran de reojo. Barones del partido consideran que el presidente la controla mejor que Pablo Casado, pero también le han advertido de que intentará marcar el camino ideológico tras los resultados del 23-J. Y han cortado el paso a la líder madrileña.

Según ha podido saber Confidencial Digital, por altos dirigentes del PP, Juanma Moreno y otros presidentes autonómicos han contactado con Ayuso en las últimas horas para advertirle de que abrir ahora una guerra interna, tras lo ocurrido el 23-J, dejaría al partido prácticamente sin opciones de alcanzar La Moncloa si se llega a una repetición electoral.

“No creo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid respondió hace unos días con un tibio “no creo”, a la pregunta sobre si el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo estaba en cuestión tras los resultados de las elecciones generales, aunque después se mostró contundente a la hora de respaldar al líder ante los interrogantes de los periodistas.

La realidad es que los vítores de “Ayuso, Ayuso, Ayuso”, que algunos simpatizantes del PP dedicaron a la líder madrileña la noche electoral a las puertas de Génova, unidos a unos resultados que no han cumplido las expectativas, han vuelto a alimentar viejas teorías sobre un salto a la política nacional de Isabel Díaz Ayuso.

Centrarse en la Comunidad de Madrid

La baronesa madrileña no cuenta con el apoyo de los otros dirigentes territoriales para intentar arrebatar el liderazgo nacional a Feijóo si no logra formar gobierno en los próximos meses, y si Pedro Sánchez sigue en La Moncloa.

Hay que tener en cuenta que las opciones del líder del PP son prácticamente nulas tras el portazo del PNV.

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD revelan que, en esas llamadas, los barones están tratando de convencer a Díaz Ayuso de que este no es su momento, si tiene intenciones de optar a presidir dentro de unos años el Gobierno de España.

Entre los dirigentes más destacados existe cierto “consenso” sobre la positiva valoración que se realiza en privado de Ayuso. Pero consideran que “debería ser más prudente” con “sus aspiraciones” personales y políticas y “centrarse en lo que está haciendo” actualmente: la gestión de la Comunidad de Madrid.

Forjarse ante el ‘rival’ Moreno Bonilla

Por ello, la mayoría de presidentes autonómicos consultados por ECD consideran que Díaz Ayuso debería ir más despacio.

Video del día Jaume Asens, enviado ppor Yolanda Díaz para negociar con Puigdemont

defiende el "encaje constitucional" de la amnistía

“Es muy joven. Tiene 44 años y toda la vida por delante. Lo que debería hacer, como hacemos el resto de líderes autonómicos, es centrarse en Madrid y labrarse una amplia trayectoria. Y sólida”, asegura uno de ellos.

Y desde ahí, continúan, presentarse a las primarias cuando Alberto Núñez Feijóo decida que es momento de ceder el testigo. En ese momento, tendrá “más credenciales” para imponerse a posibles rivales, habida cuenta de que en algunos sectores del partido ya señalan a Juanma Moreno como el mejor posicionado de cara al futuro, “de mantener el rumbo actual”.

En el PP consideran que, si Alberto Núñez Feijóo fracasa en el primer intento de hacerse con la Presidencia del Gobierno, el líder gallego tiene derecho a una segunda oportunidad, que en principio sería en 2027, con 66 años, en lo que sería ya su última opción. Entonces entraría en cancha la presidenta madrileña.

“Si no hay sitio para el centro, nos iremos”

Sin embargo, meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, Feijóo tenía decidido que daría paso a otros líderes del PP si no podía gobernar tras las generales. Génova rechazaba la baza de las tres oportunidades que tuvieron Aznar y Rajoy. “Si no hay sitio para el centro en España, nos iremos”, afirmaban.

De modo que, en caso de no poder gobernar, lo consideraban como un rechazo a la moderación; es decir, al proyecto político propuesto por la actual dirección del PP. Por ello, deslizaban que, no solo ellos, sino que la moderación como propuesta política, abandonaría el liderazgo del partido para dar lugar a otras opciones.

De cumplirse ese escenario, habría dos candidaturas principales para tomar las riendas del PP: el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El perfil de Bonilla es muy próximo al de Feijóo. De hecho, el dirigente gallego fichó a la mano derecha del presidente andaluz, Elías Bendodo, para incorporarlo a la primera plana del partido como coordinador general del PP.

Ayuso, la alternativa del PP

Génova entendía entonces que, si Feijóo fracasaba en su intento de ganar a Sánchez, no había lugar para una propuesta moderada. Por ello, las palabras de la dirección popular permitían intuir que abrían la puerta a otros líderes del partido que no hagan del centro político su principal baza.

La máxima aspirante en este perfil sería Ayuso, cuyo tirón electoral parece indudable. Hasta el punto de que provocó la dimisión de toda la cúpula anterior del partido, con Pablo Casado y Teodoro García Egea al frente.

Además, la presidenta acaba de ganar de forma aplastante las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, con mayoría absoluta. La potencia electoral de Ayuso y su confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez la ha situado como una de las principales cabezas del PP.

Rajoy y Aznar, presidentes a la tercera

Hasta hace unos meses, la actual dirección popular no quería seguir el camino de los anteriores líderes del PP. José María Aznar, sucesor de Manuel Fraga (fundador de la formación) consiguió ser presidente del Ejecutivo después de dos derrotas electorales contra Felipe González: en 1989 y en 1993. Finalmente, salió vencedor en 1996.

Del mismo modo, Mariano Rajoy, alcanzó La Moncloa en 2011 tras perder en los comicios de 2004 (tras el atentado de la banda terrorista ETA el 11-M) y de 2008 frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Estas tres oportunidades han marcado, por tanto, el límite de los dirigentes populares para conseguir la presidencia del Gobierno. Sin embargo, como se ha dicho, la actual dirección rechazaba ese margen y lo apostaba toda a una sola carta: gobernar tras las elecciones generales.

Esperanza Aguirre cuestiona a Feijóo

No se pasa por alto ahora que en el PP no todo el mundo se ha posicionado igual en los últimos días. Tras los gritos de “¡Ayuso, Ayuso!”, que interrumpieron a Feijóo durante su discurso en el balcón de Génova la noche del 23-J, en las últimas horas ha sido Esperanza Aguirre la primera en cuestionar el liderazgo del ex presidente gallego.

En una conversación en ‘The Objective’ junto a la abogada Guadalupe Sánchez, la ex presidenta madrileña afirmó que “todo el que esté a la derecha del PSOE tiene que estar cómodo en el PP”. Añadió que esa situación debe darse “con otro líder al frente” porque eso, en su opinión, no lo puede hacer Feijóo.

“El futuro del centro-derecha en España pasa por una mujer: Isabel Díaz Ayuso”, afirmó la abogada. Y la respuesta de Aguirre no dejó lugar a dudas: “No seré yo quien te lleve la contraria”.