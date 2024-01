Batalla en Wikipedia por la página del nuevo partido Izquierda Española

Al entrar en el artículo de la Wikipedia acerca de Izquierda Española, el partido de reciente fundación, el mensaje que aparece es el siguiente: "Esta página se ha eliminado recientemente (durante las últimas 24 horas)". En efecto, se borró en la tarde del martes 23 de enero, como se puede leer más adelante.

No es la primera vez que ocurre. Desde que se creó la entrada, la enciclopedia digital la ha borrado hasta en tres ocasiones, el 13 y el 21 de enero, además de esta última, a pesar de la juventud de la formación: se inscribió en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior el pasado 27 de diciembre, y se presentó a principios de año.

Borrado rápido

El motivo inicial que expusieron fue que el contenido era "no enciclopédico o sin relevancia" y con carácter promocional, con "elogios innecesarios que impiden tener una redacción neutral". De acuerdo con estos criterios, en caso de dudas acerca de su relevancia o de una posible autopromoción, el procedimiento habitual consiste en añadir dichas etiquetas en la entrada, con un plazo de un mes para justificarlo antes de eliminar la página.

En este caso, sin embargo, se ha empleado el sistema conocido como borrado rápido, mediante el cual los administradores (conocidos como bibliotecarios) tienen la facultad de borrar una página sin abrir previamente una consulta al respecto.

El servicio se define como una "enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar", en tanto que cualquier usuario puede crear un artículo, solicitar su creación o editar uno existente. Pueden asimismo participar en la discusión, en caso de discrepancias editoriales con los bibliotecarios.

La discusión

Así ha ocurrido con Izquierda Española. El usuario Banderas, con 18 años de antigüedad en la página y un total de 61.819 ediciones realizadas, preguntó acerca de esta cuestión tras el segundo borrado, el 21 de enero. Sus últimas contribuciones se centran en las elecciones al Parlamento de Galicia de 2024, aunque también edita contenido político de otros ámbitos, así como de otras temáticas al margen de la política.

Acerca de esta formación, Banderas señala que "aunque es un partido muy reciente, está teniendo mucha relevancia en prensa, como se puede comprobar con cualquier buscador", al igual que ocurrió con Vox en 2015. Reconoce que había versiones de la página de carácter promocional, si bien justificó su intención de aportar un tono neutral.

El bibliotecario Geom, quien borró la página las dos primeras veces, argumentó su decisión con la novedad del partido, que carece de representantes institucionales al no haber participado en ningún comicio. Izquierda Española anunció su proyecto de concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán en junio de 2024. Geom defendió que Wikipedia no es una red social con la que promocionar la propuesta, ante la incógnita de su posible recorrido, pues "lo mismo lo petan igual que Podemos o Vox y probablemente se den un batacazo como Ciudadanos y UPyD». El bibliotecario añadió que no especularán con ello, porque no son «una bola de cristal».

Lejos de zanjarse el rifirrafe, el editor del artículo contraargumentó con la existencia de partidos políticos sin representación que, sin embargo, sí disponen de una entrada en la Wikipedia. Recordó que esta formación, derivada del think tank El Jacobino, presentará su candidatura a unas elecciones, lo que según su criterio debería ser suficiente para considerar relevante al partido, aunque admitió su incapacidad para valorar la envergadura requerida. Al cierre de esta edición, ningún bibliotecario ha contribuido con respuestas adicionales a la objeción de Banderas.