Carmen Calvo toma el mando de las feministas históricas del PSOE para desacreditar a Irene Montero

Ocho históricas feministas del PSOE, entre ellas Amelia Valcárcel y la ex diputada Ángeles Álvarez, enviaron hace unos días una carta Pedro Sánchez para que paralice la ‘Ley Trans’ que prepara el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Un movimiento en el que la vicepresidenta Carmen Calvo figura como una de las principales muñidoras.

Se trata de la segunda vez en seis meses que las feministas del PSOE se rebelan contra los postulados ideológicos que defiende Unidas Podemos sobre la “identidad de género”.

A comienzos del mes de junio ya salieron al paso de la concepción de sexo suprimida en todos los textos legales que impulsaba la ministra Irene Montero, como “la ley sexual del solo sí es sí”.

Además de Álvarez, ex portavoz de Igualdad socialista, y de Valcárcel, que fue consejera de Estado a propuesta del PSOE, ahora también repiten entre las firmantes del escrito remitido a Sánchez otras históricas como Laura Freixas, Marina Gilabert, Alicia Miyares, Rosa María Rodríguez Magda, Victoria Sendón de León y Juana Serna.

Calvo ha movilizado a las feministas

A la anterior rebelión feminista se sumaron destacados ministros del PSOE como Carmen Calvo y José Luis Ábalos.

En cambio, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la elaboración del manifiesto, en esta ocasión la vicepresidenta primera del Gobierno ha tenido una participación más activa. De hecho es una de las principales impulsoras en la sombra del escrito enviado a Pedro Sánchez.

Eso sí: no figura entre las firmantes. Fuentes socialistas apuntan que “su nombre no aparece porque no se entendería una protesta así de una vicepresidenta a su propio presidente, pero Carmen Calvo está detrás y lidera la causa en la sombra”. Aseguran que impulsa la iniciativa en un intento de frenar la legislación en la que trabaja Irene Montero.

La protesta feminista se ha gestado después de que el Ministerio de Igualdad haya abierto la consulta pública para la elaboración de la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans, conocida popularmente como ‘Ley Trans’.

Contra la ‘Ley Trans’ de Irene Montero

Entre otras propuestas, la norma recoge el derecho a la “autodeterminación de género”. Esto es, que las personas puedan cambiar registralmente su sexo en el DNI a través de una mera “declaración de la propia identidad sentida”.

Cualquier persona -menores de 16 a 18 años incluidos- que manifieste una “identidad de género” que no coincida con su sexo biológico podrá rectificar sus datos en el Registro Civil sin que el ejercicio de este nuevo derecho esté condicionado a la previa prestación de un informe médico o psicológico.

Además, la ley también plantea el derecho al acceso a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos de hormonización sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.

Pretende “la autodeterminación del sexo”

Las feministas históricas del PSOE denuncian en la misiva remitida al presidente del Gobierno que “bajo la etiqueta de género”, el Ministerio de Igualdad pretende “un imposible y es la autodeterminación del sexo”.

Critican que lo que Irene Montero y las activistas del “transgenerismo o feminismo queer” defienden es el borrado del sexo, como tal. Es decir, que un niño o una niña definan a qué género pertenecen por lo que “sienten” (es el llamado “género o sexo sentido”, que no radica en la realidad biológica con la que nace la persona, sino en la construcción de una identidad durante su vida).

El objetivo sería eliminar los trastornos de disforia de género, por el que un niño se siente con un género diferente a aquel con el que físicamente nació.

La pelea por la Igualdad en el Gobierno

El conflicto viene de lejos. Desde que se rubricó el acuerdo del Gobierno de coalición han aflorado divergencias entre los colectivos de cabecera del PSOE y los de Podemos en relación al movimiento LGTBI y las medidas para avanzar hacia la igualdad sexual.

Fuentes del Gobierno admiten que la vicepresidenta ha intentado mantener de forma tácita sus competencias en la materia. Hay que recordar que las competencias de Igualdad estaban bajo su Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes antes del acuerdo con Podemos.

De hecho, la disputa por la cartera de Igualdad llegó a ser uno de los motivos principales que precipitaron la convocatoria de elecciones del 10 de noviembre tras el fracaso de las negociaciones entre ambos partidos.

Ideológicamente, Calvo y Montero han colisionado en varias ocasiones en los últimos meses al tener un mismo concepto de izquierdas pero ostensiblemente distinto en lo referido, por ejemplo, al feminismo.

Justicia retiró la ley de libertad sexual

No se pasa por alto tampoco que el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que se convirtió en el centro de la primera gran crisis del Gobierno de coalición en la antesala de la pandemia, se encuentra paralizado ahora mismo.

El Gobierno contactó hace unos meses con los órganos consultivos que debían elaborar informes sobre su contenido para informarles de que retiraba la petición de estudio que había formulado previamente.

Esta solicitud de retirada del texto enviado obedecía, según indicó entonces una nota firmada por el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, a que se espera poder remitir no la versión actual sino otra “más acabada del texto” que incluya “el criterio y las observaciones de otros Ministerios” ajenos al de Igualdad.

La iniciativa legislativa fue el buque insignia del departamento que dirige Irene Montero al inicio de la legislatura. El proyecto sigue adelante pero sufrirá modificaciones.