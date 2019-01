El Gobierno de Sánchez ‘olvida’ el catalán

Pedro Sánchez va camino de cumplir siete meses en la Presidencia del Gobierno. Desde su discurso en la moción de censura ha remarcado su intención de tratar de destensar la situación en Cataluña, para intentar reconducir el desafío independentista con una serie de reformas y gestos que contribuyan a que los catalanes que apuestan ahora por la secesión se sientan más cómodos como parte de España.

Aunque ya no habla con tanta claridad de la “plurinacionalidad”, el impulso del reconocimiento del catalán en las instituciones del Estado es una de las ideas que el PSC promueve, y que el PSOE a nivel nacional recoge y presenta como una de esas reformas para mejorar el “encaje” de Cataluña, o al menos de la Cataluña inclinada hacia el independentismo.

Sin embargo, en estos primeros siete meses no ha mostrado signos concretos de ese plurilingüismo. Al menos, así lo considera la Plataforma per la Llengua, que según ha podido saber Confidencial Digital, ha realizado un análisis de las lenguas utilizadas en las numerosas páginas web con que cuentan la totalidad de ministerios, organismos y departamentos dependientes de la Administración General del Estado.

“Empeora ligeramente”

En julio de 2017 la Plataforma per la Llengua publicó un informe en el que denunciaba que “la gran mayoría de las páginas web oficiales de la Administración del Estado ignoran el catalán”. Una vez que han transcurrido esos siete meses, la entidad que promueve el uso del catalán asegura que “la situación no cambiado”, y no sólo no ha mejorado sino que “con el PSOE y Pedro Sánchez la situación ha empeorado ligeramente”.

En 2017, la Plataforma per la Llengua concluyó que el 64,17% de los portales oficiales de organismos del Estado no estaba doblado al catalán.

Ahora, al término de 2018 y tras el cambio en el Gobierno de España del PP de Mariano Rajoy al PSOE de Pedro Sánchez, la proporción se ha elevado ligeramente hasta el 64,64%. Son 170 las webs que sólo aparecen en castellano, sin rastro del catalán ni de otras lenguas españolas cooficiales, de un total de 263 páginas observadas.

El aumento de sitios de Internet sólo en castellano y no en catalán se explica, según la Plataforma per la Llengua, porque el total ha aumentado por el cambio de Gobierno: Pedro Sánchez reestructuró el Ejecutivo y aumentó el número de ministerios y organismos, que pese a ello no en todos los casos y en todas sus páginas han incorporado el catalán.

Reconocimiento del valenciano

Otro de los aspectos que ha soliviantado a la Plataforma per la Llengua es lo que denominan el “secesionismo lingüístico”. Denuncia que en la etapa de Pedro Sánchez ha aumentado un 8% (hasta el 38,71%) el número de páginas que, incluyendo versiones en lenguas cooficiales, consideran el valenciano y el catalán como dos lenguas distintas, cuando esta entidad nacionalista (y en general el nacionalismo catalán) consideran que son el mismo idioma.

El informe de la Plataforma per la Llengua no se queda ahí en sus críticas. Las páginas que sí ofrecen al ciudadano la opción de navegar en catalán contienen, según esta entidad, “faltas de ortografía y errores lingüísticos importantes”, frases sin sentido y mezclas de catalán con castellano.

Concretamente, señala que el 76,34% de los portales con contenido en catalán (que a su vez es un 35,36%) presentan esos errores ortográficos y lingüísticos. Y de nuevo, la situación no ha mejorado con Pedro Sánchez: esos errores estaban en el 73,6% (tres puntos menos) en 2017.

Por último, se destaca que ese alrededor de un tercio de las webs de la Administración General del Estado que está traducido al catalán se divide entre un 19,39% de sitios de Internet que utiliza esta lengua cooficial de forma “residual”, por ejemplo sólo en los menús estáticos de la primera página de navegación; un 14,83% que incluye el catalán parcialmente; y sólo 1,14%, es decir, tres webs, tienen una versión completa en catalán. En 2017 eran cuatro, el 1,57%.