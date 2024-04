División en IU: Madrid exige un referéndum para ir con Sumar a las Europeas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 13 de marzo de 2024, en Madrid.

El acuerdo entre Sumar e Izquierda Unida para concurrir juntos a las elecciones europeas ha desatado una guerra interna dentro de la mítica formación progresista. La federación madrileña de IU rechaza de plano la decisión de la dirección nacional y exige que el pacto se someta a un referéndum de toda la militancia para determinar si finalmente aceptan ir juntos en los comicios comunitarios.

Si la dirección nacional del partido no acepta esta petición, la federación madrileña ya ha advertido de que se borrará de la campaña electoral: ni la coordinará ni participará en ella en las dos semanas previas a las elecciones, fechadas para el próximo 9 de junio. De momento, no ha habido respuesta y la dirección nacional mantiene la decisión de concurrir junto a Sumar en las Europeas.

La oferta de Sumar: número 4 en las listas

El partido liderado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ofreció a IU el cuarto puesto en la lista a las elecciones europeas; esta propuesta no terminó de convencer a la dirección del partido. Compromís aceptó el tercer puesto in extremis después de meses de negociación: el partido valenciano resultaba clave para Sumar y fue el principal objetivo de Díaz. Pero el engranaje de todos los partidos dentro de la formación liderada por la titular de Trabajo está resultando más adverso de lo esperado.

La relación con otras fuerzas, como Más Madrid, también ha sido convulsa y, de momento, se ha salvado con un pacto que da todo el protagonismo al partido de Mónica García y difumina a Sumar en la Comunidad de Madrid. Cada partido busca su protagonismo y no renuncia a parte del pastel, e Izquierda Unida no quiere ser menos.

De izquierda a derecha. El líder de Más País, Iñigo Errejón; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la cabeza de lista por Sumar a las elecciones europeas del 9 de junio.

IU pidió a las federaciones que votaran la propuesta

La dirección nacional de IU decidió que las federaciones se pronunciasen sobre la propuesta de Sumar y votasen si la aceptaban o no. Tanto el partido en la Comunidad de Madrid —como la delegación valenciana—, rechazaron el acuerdo con 111 votos a favor, 48 en contra y 1 abstención. En el sufragio participaron “los delegados y delegadas elegidos entre toda la militancia madrileña, lo que supone el 70% del órgano”, afirman desde Izquierda Unida.

Desde la federación madrileña de IU explican que la oferta de Sumar para las europeas “inaceptable en términos programáticos, democráticos y de representación”. También critican que se desconocen por completo los “ejes programáticos esenciales a las elecciones europeas”.

En la cuerda floja para obtener escaño

En la reunión de la coordinadora federal de este lunes, el coordinador de IU Madrid, Álvaro Aguilera, defendió que la Izquierda Unida debía concurrir en solitario a las elecciones europeas a no ser que se hiciera un referéndum vinculante a toda la militancia donde se votase si rechazar o aceptar la proposición de Sumar. El CIS, en su último barómetro, otorga a la formación de Díaz entre tres y cuatro parlamentarios, lo que dejaría en el aire que IU obtenga representación.

Pero la dirección de Izquierda Unida, a pesar del rechazo de la federación madrileña y valenciana, ha decidido seguir adelante y concurrir junto a Sumar en las elecciones europeas, ocupando esa cuarta posición. Desde IU Madrid se muestran contundentes ante esta decisión y critican duramente el acuerdo alcanzado: “La propuesta de Sumar es inaceptable, no solamente por ofrecer a IU el puesto número cuatro en la lista, que ya de por sí no es asumible, sino todo porque no tenemos programa, porque no tenemos propuesta”.

Críticas al “frente amplio” de Sumar

También atacan el camino que está tomando Sumar, que se encuentra en medio de su construcción interna como “frente amplio” de partidos progresistas —así denominan desde la formación al tipo de fuerza política que quieren edificar—: “Es evidente que Sumar no apuesta por un Frente Amplio”, critican desde la federación madrileña de IU.

IU estudiará si abandonar Sumar tras las europeas

Sin embargo, la dirección estatal de IU sí ha advertido que después de los comicios comunitarios evaluará si se mantiene dentro de Sumar o rompe con la formación de Yolanda Díaz —aunque no ha especificado qué supondría dicha separación más allá de presentarse individualmente a las siguientes elecciones—.