El consejo de Pujol al presidente esloveno justo antes de la guerra por la independencia: tenéis que radicalizaros

Se habla mucho estos días de la denominada ‘vía eslovena’, la solución sugerida por Quim Torra para hacer efectiva una república catalana independiente. Sus declaraciones en favor de esta alternativa han levantado todo tipo de críticas. Se recuerda al presidente catalán que la ‘vía eslovena’ derivó en un conflicto que se saldó con 62 muertos y cientos de heridos.

Josep Borrell, por ejemplo, ha reaccionado a las palabras de Torra asegurando que parece la actitud de la Generalitat “parece llamar a una insurrección” contra España. Por su parte, el líder del PP Pablo Casado considera que las declaraciones del president ya son “suficientes” para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Jordi Pujol y la ‘vía eslovena’

Lo que no se está manejando estos días es que Jordi Pujol fue uno de los máximos defensores de la ‘vía eslovena’ justo antes de que se iniciara el conflicto por la independencia. Es más, animó al presidente esloveno a radicalizar sus posturas a unos meses de la guerra.

Ocurrió en diciembre de 1990. Por aquel entonces, el gobierno esloveno se preparaba para un referéndum en el que se iba a consultar a la población sobre una posible independencia de Yugoslvia. Una votación en la que el ‘sí’ arrasó con un 95 por ciento, en una cita a la que acudieron más del 93 por ciento del censo.

Mitan Kucan, presidente esloveno, mantenía una estrecha relación con Jordi Pujol. El presidente catalán era entonces vicepresidente de la Asamblea de las Regiones de Europa, un organismo que aglutina a más de 200 regiones con ambiciones regionalistas o independentistas.

Pujol, benefactor de la ‘vía eslovena’

Pujol era el encargado de mantener relaciones con los países que formaban este selecto ‘club’, y en 1989 medió para que Eslovenia fuese admitida como miembro. Por ello Kucan eligió Cataluña para un viaje oficial a pocos días de un referéndum que cambiaría la historia de los Balcanes.

Las crónicas de aquel encuentro recuerdan el discurso que ofreció Pujol durante el brindis de la cena oficial con comitiva eslovena. “Les quiero decir que lo que no consigan ahora no lo conseguirán más tarde, dentro de unos años. No he de entrar en lo que es su objetivo, pero ahora es un momento lleno de esperanzas y de inquietudes” aseguró el president catalán.

También hizo referencia a las críticas que ya entonces le dedicaba el gobierno a Pujol por su apuesta por la independencia eslovena, pese a que pudiese afectar a la paz en la región. “La paz europea y la convivencia se podrían sustentar sobre el silencio de los países pequeños, de las lenguas y de las culturas no dominantes, y podría haber alguien que dijera que la paz y la unidad europea se tienen que basar sobre el ahogo de tradiciones históricas no dominantes. Si así fuera, ¿qué tipo de paz y de justicia sería ésta?” dijo Pujol.

Cabe recordar que poco antes de la visita de Mitan Kucan, el gobierno esloveno dio orden de crear unas estructuras de defensa nacional, una especie de milicia que fue posteriormente la encargada de hacerse con los arsenales de armas que guardaban las fuerzas armadas yugoslavas en territorio esloveno. Las armas que se utilizaron para la denominada ‘Guerra de los Diez Días’ que abrió la puerta a la independencia definitiva de Eslovenia.