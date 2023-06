Consigna en el comité de dirección del PP tras la subida en las encuestas: “No nos confiemos”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante la Junta Directiva Nacional del PP, a 10 de abril de 2023, en Madrid.

El Partido Popular no quiere sustos. Después de los buenos resultados en las elecciones autonómicas y municipales hay que seguir pisando el acelerador. Esta es la consigna que han lanzado desde la cúpula del partido y que habló en el comité ejecutivo de este lunes, según ha podido confirmar Confidencial Digital de fuentes de la dirección. La formación se ve muy cerca de llegar a La Moncloa tras la ola azul del 28-M que ya ha aupado a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, hasta los 150 escaños, según los datos internos que manejan los populares.

No relajarse: el PSOE solo ha caído un 1% el 28-M

La noche electoral del 28 de mayo fue un triunfo sin paliativos de la derecha: después de los malos resultados de 2019, consiguieron arrebatar cinco autonomías al Partido Socialista. Territorios clave como Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Extremadura; y ciudades tan emblemáticas como Sevilla, Valencia o Valladolid.

Sin embargo, el gran derrumbe se produjo a la izquierda del PSOE. Podemos empeoró todos sus registros y debilitó tanto el bloque progresista como para impedir reeditar todos los ejecutivos regionales. Los socialistas perdieron poco más de un 1% de los votos obtenidos hace cuatro años. Una caída leve aunque resultara determinante.

Por ello, la consigna en la dirección del PP es clara: "No tenemos que confiarnos", afirman voces de la cúpula. Los populares aún están a varios escaños del objetivo que se marcaron a inicios de año y que adelantó ECD: rozar los 160 diputados.

Se cumple el plan previsto

La hoja de ruta del PP ha comenzado a cumplirse. El equipo de Feijóo preveía un "impacto positivo" por los resultados de los comicios autonómicos y municipales. Pero la victoria incluso superó los pronósticos más optimistas. "Ha sido un espaldarazo innegable", aseguraban desde el entorno del líder gallego tras la noche electoral.

El plan que perfilaron pasaba porque el buen resultado electoral del 28-M se tradujese en seis u ocho escaños más en intención de voto para Feijóo. Aunque tuviesen carácter autonómico, los comicios servirían para constatar a este PP como alternativa seria de Gobierno al líder del actual Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Los trackings internos ya detectaron esta subida a comienzos de la semana pasada. Las encuestas publicadas en medios como El Mundo o El País, reflejaban esa subida. Primer paso conseguido. "Llevan todo el curso haciendo comunicación defensiva y sin marcar agenda", argumentaban desde la planta noble de Génova para explicar por qué estaban convenidos de que el PSOE no iba a ganar las elecciones municipales.

Marcar agenda ha sido uno de los principales problemas del Gobierno: las rebajas por la ley del 'solo sí es sí', la rebaja de la malversación, la derogación de la sedición, el caso del 'Tito Berni'... Además de los tres temas que monopolizaron la campaña: los condenados por terrorismo incluidos en las listas de ETA, el caso de racismo contra el jugador del Real Madrid Vinicius Júnior, y las tramas de compra de votos en Melilla y Mojácar.

Recuperación del PSOE

Pero los datos que recogen las principales encuestas del país también apuntan un repunte del PSOE. El adelanto electoral anunciado por Sánchez el día después de las elecciones puso fecha al acuerdo entre Sumar y Podemos: 10 días. Casi dos semanas que han terminado con un pacto para acudir unidos s las urnas el 23-J, pero que ha dejado mucha sangre por el camino.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del comité de dirección del PP. En Madrid, 5 de junio de 2023.

Todo el voto que suman los socialistas lo hacen a costa de los partidos a su izquierda. La división entre Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Ejecutivo, y Ione Belarra e Irene Montero, dirigentes de la formación morada, se ha escenificación minuto a minuto. Una batalla por los puestos que ha ahondado en la movilización de la izquierda.

Por ahora, el alza del PSOE es dentro de su propio bloque: ni se hace con electores de Ciudadanos, ni del PP y mucho menos de Vox. De modo que la suma entre derecha e izquierda sigue dando una amplia ventaja al PP. "Hay que ser prudentes. El PSOE está subiendo", advertían este fin de semana fuentes de GAD3 a ECD, la empresa demoscópica que más ha atinado con sus pronósticos en las últimas citas electorales.

Forzar la abstención del PSOE

La estrategia diseñada por el PP no termina con esta subida de votos. De ahí la precaución por no retroceder en lo conseguido, que es, en parte, lo más difícil. Los sondeos sitúan al PP en 153 diputados, muy por encima de los números de hace dos meses. Pero todo pasa por lograr una cifra cercana a los 160 escaños: "Con esa representación, Vox no puede pedirnos entrar en el Ejecutivo. Y será el PSOE quien tenga que decidir si facilita el único Gobierno posible y evitando la entrada de Vox", calculan en la dirección nacional del PP.

El PP, siempre según los sondeos que maneja, está a pocos escaños de lograr lo que denominan "una mayoría suficiente" o "contundente", para gobernar en solitario. Pero este lunes el comité ha dejado claro que aún no se ha conseguido nada: "Hay margen de mejora. No vamos a confiarnos", aseveran.

Una oportunidad para gobernar en solitario

La importancia de llegar a esos 157-160 escaños reside en no formar una coalición con Vox, sino administrar el país en minoría. En ningún caso, los planes de Feijóo pasan ahora por incluir a los de Santiago Abascal en el Ejecutivo. "Por 16 diputados no pueden pedirnos ministerios", concluyen en el PP. De ahí que si, el plan A no funciona —que Vox renuncie— depositen la responsabilidad en el plan B: el PSOE.

La oportunidad de gobernar en solitario es única, después de que hace apenas un año el partido se partiera por la mitad con el enfrentamiento entre el entonces máximo mandatario del partido, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En Génova se ven cerca de conseguirlo, y no van a levantar el pie del acelerador.