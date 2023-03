Cuca Gamarra intervendrá en la moción de censura y afeará a Vox haberla presentado

La Secretaria General del Partido Popular y portavoz del partido, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa previa a una Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 26 de abril de 2022.

Después de días de dudas, el Partido Popular ha optado por la decisión menos llamativa: contestará a Ramón Tamames, candidato a presidente del Gobierno, en la moción de censura que Vox ha presentado contra el Ejecutivo de coalición liderado por Pedro Sánchez. Como es habitual, será Cuca Gamarra, la portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, la encargada de pronunciar el discurso, según afirman a Confidencial Digital fuentes del partido en la Cámara Baja. El discurso Gamarra, que defenderá la abstención de los 88 parlamentarios que componen su grupo parlamentario, también señalará a Vox por haber presentado una iniciativa que "favorece a Sánchez".

Perfil bajo del PP

Los populares han tratado de restar importancia a la propuesta de Vox, distanciándose de la moción de censura que tendrá lugar la próxima semana: entre el martes 21 y el miércoles 22 de marzo. El partido ya anunció que su líder, Alberto Núñez Feijóo, no acudiría al pleno, como sí hizo en julio durante el debate sobre el estado de la nación. Los dirigentes del PP han trasladado durante semanas el mensaje de que la moción es un "balón de oxígeno" para el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Críticas a la moción de censura

Aunque el partido ha querido pasar de puntillas por la moción de censura, Gamarra volverá a señalar a Vox por haberla convocado. El Gobierno goza de una mayoría parlamentaria más que suficiente para tumbar la propuesta de Tamames como presidente de un nuevo Gobierno que, según lo anunciado por Vox, convocaría elecciones inmediatamente para el 28 de mayo: fecha en la que se celebran los comicios autonómicos y municipales.

El discurso de Gamarra no está concluido y faltan por determinar las líneas principales del mismo, pero fuentes del grupo parlamentario aseguran a ECD que el alegato de la portavoz popular reiterará la inutilidad de esta herramienta porque "no dan los votos". Sin embargo, no deslizan que su intervención vaya a ser especialmente dura con la formación liderada por Santiago Abascal, sino que el foco se centrará, en mayor medida, en el uso de la propia moción.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de la moción de censura, el profesor Ramón Tamames.

Petición de Ione Belarra

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha propuesto que, ante la iniciativa de un partido de "ultraderecha", solo contesten mujeres y contrarrestar así el "machismo" de Vox. Sin embargo, será el propio presidente del Gobierno quien responda en primer lugar al discurso de Tamames y Abascal. Queda por concretar si la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, será la segunda persona del Ejecutivo en intervenir durante la moción.

La elección por parte de Feijóo de no acudir y dejar en manos el protagonismo del partido en manos de Gamarra, aunque fruto de la casualidad, va en la misma línea que ha solicitado Belarra.

Defender la abstención

Como ya adelantó ECD, el partido defiende la abstención en la votación de la moción de censura porque es lo que no quiere ni Vox ni el PSOE. "El Gobierno quiere que votemos que sí, como Vox, para decir que vamos con la ultraderecha. Vox quiere que votemos que no, como el PSOE y Podemos, para decirnos que estamos con el Gobirno. Por eso nos abstenemos", explican fuentes de la dirección nacional del PP.