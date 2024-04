Elecciones vascas: Guipúzcoa, la provincia más abertzale, lidera la participación

Arnaldo Otegi votando en Elgoibar.

La participación registrada a las 13 horas de este domingo en las elecciones vascas ha sido del 28%, según los datos ofrecidos por el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka. Sin embargos, esta primera cifra no se puede comparar con la de anteriores citad electorales, dado que es la primera vez que se recogen a esta hora y no a las 12 del mediodía.

Guipúzcoa lidera el ranking; todas las miradas, en Álava

Guipúzcoa, la provincia con más apoyo a la izquierda abertzale, lidera el ranking de la participación con un 30,02%, seguida de Vizcaya, con el 27,43% y, finalmente, Álava, con el 25,93%. Esta última acapara las miradas de todos los partidos políticos: tiene el menor número de población y los escaños estarán especialmente disputados.

Las últimas elecciones, influenciadas por la pandemia

Hace cuatro años, además, los comicios se celebraron en plena pandemia de la covid-19, tras el confinamiento domiciliario que se prolongó desde mediados de marzo hasta finales de mayo. Entonces, la participación marcó un mínimo histórico. A las 12:00 fue del 14,1%, a las 17:00 del 36% y a las 20:00, apenas llegó al 50% cuando lo habitual en Euskadi suele rondar el 60-70% de participación.

Posible victoria de Bildu

El País Vasco afronta las elecciones más reñidas de los últimos años. Los sondeos publicados hasta este martes no han evidenciado una clara ventaja de PNV o EH Bildu, e incluso apuntan a una posible ventaja de la izquierda abertzale; que ganaría los comicios por primera vez desde el inicio de la democracia. Ambas formaciones se disputan el primer puesto conscientes de la importancia que tiene la participación en territorios como Álava. En la capital de la provincia y de Euskadi, Vitoria-Gasteiz, se ha acercado a votar, a las 9:30 de la mañana, el primero de los candidatos a ocupar la lehendakaritza, Javier de Andrés, del Partido Popular. Los populares aspiran a recuperar los parlamentarios perdidos en las últimas citas electorales, pero la campaña no ha ido como se esperaban en el PP.

El terrorismo ha inundado la campaña

La irrupción del terrorismo como tema central de la campaña tras las declaraciones de Pello Otxandiano, líder de EH Bildu, —que evitó calificar a ETA como banda terrorista—, podría perjudicar a los populares, provocando una fuga de voto al PNV ante el miedo a la victoria de la izquierda independentista. Cerca de Vitoria también ha votado el cabeza de lista de Bildu, que, aunque consiguiese la primera posición, tendría complicado acceder a Gobernar Euskadi sin el apoyo del Partido Socialista que ya ha reiterado que no les cederá sus votos.

Llamada a la participación

El candidato del PNV, Imanol Pradales, ha votado en Portugalete (Vizcaya) en el día en que también celebra su 49 cumpleaños. Como todos los líderes políticos vascos, ha llamado a la participación y ha resaltado que se trata de un día “muy importante” para el País Vasco. “Hay dos modelos en juego”, ha aseverado el presidente del partido nacionalista, Andoni Ortuzar, que ha depositado la papeleta en un colegio de Abanto-Zierbena (Vizcaya).

También ha apelado a la participación Otxandiano y ha asegurado que Euskadi se juega la “posibilidad para el cambio y abrir una nueva etapa”. También lo ha hecho la candidata de Sumar, Alba García, y la de Podemos, Miren Gorrotxategi, que ha enviado un mensaje claro a los jóvenes: “Que no piensen que esto no va con ellos, que da igual quién esté, porque no da igual”. García, además, ha protagonizado la anécdota del día al olvidar la papeleta en casa y tener que cogerla de las mesas electorales.

Todos los colegios electorales han abierto sus puertas a las 9.00 de la mañana sin incidente alguno. Hay 1,8 millones de votantes convocados a las urnas este domingo y, en juego, la confección del Parlamento vasco, con 75 representantes políticos. Los centros electorales cerrarán a las ocho de la tarde. El foco, los más de 75.000 jóvenes que tienen derecho a sufragio por primera vez. Un dispositivo de 1.200 agentes de la Ertzaintza y la policía local velará porque todo transcurra con normalidad.