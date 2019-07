Errejón no sabe si pactar con la anticapitalista Teresa Rodríguez para las generales

Pablo Iglesias volvió a bloquear, tres años después, la investidura de Pedro Sánchez, dejando la formación de un gobierno de izquierdas en suspenso. El jueves, muchos se acordaron de Íñigo Errejón, al que ven como candidato a las generales liderando su nuevo partido político si hay repetición electoral.

El ex número dos de Podemos, de hecho, elude descartar su participación en unos hipotéticos comicios en noviembre. En su propio equipo reconocen que la decisión no está tomada y se está a la expectativa de lo que pase en septiembre. No obstante, mantienen esa puerta abierta.

Salto a la política nacional

Desde que Errejón registró la marca de Más Madrid para las elecciones a la Comunidad, no ha parado de hablarse del futuro salto a la política nacional de su nuevo proyecto político.

De hecho, y tal y como se contó en estas páginas el pasado mes de abril, Errejón ya pidió informes sobre el registro de la marca “Más...” en otras regiones, con el objetivo de llevar ese nombre al resto de España si superaba a Podemos en Madrid. Una circunstancia que se cumplió el pasado 26-M.

En todo caso, y después de esas elecciones autonómicas, el nuevo partido del que fuera portavoz de Podemos en el Congreso ya ha llegado a la política nacional, con el nombramiento de Eduardo Rubiño como senador por designación autonómica.

Además, una vez con escaño en la Cámara Alta, Más Madrid ha formado un grupo parlamentario propio, junto a Compromís, En Comú y Adelante Andalucía.

La alianza con Teresa Rodríguez

Esa alianza en el Senado ha sido interpretada como un paso más, por parte de Errejón, de buscar un pacto con Mónica Oltra y Ada Colau, unas dirigentes, de Compromís y En Comú respectivamente, que ya en el pasado mostraron sus preferencias por el ex número dos de Podemos frente al secretario general, Pablo Iglesias.

En cuanto al acuerdo con Adelante Andalucía, integrantes de Más Madrid, muy próximos a Errejón, consultados por Confidencial Digital, confirman que también existen “contactos” con Teresa Rodríguez para analizar posibles coaliciones electorales.

Según estas fuentes, Sergio Pascual, ex secretario de Organización de Podemos y uno de los antiguos cargos más afines a Errejón, ya “ha tendido puentes” con la líder de la formación morada en Andalucía.

Rodríguez, por su parte, ya ha transmitido que, de haber una repetición electoral, preferiría colaborar con Errejón que con Pablo Iglesias, insinuando la integración de Adelante Andalucía en las listas de “Más País” -posible nombre de la candidatura errejonista- en unas hipotéticas elecciones generales.

Errejón duda

Íñigo Errejón, sin embargo, no tiene nada claro esta posible alianza. Su intención, de haber nuevas elecciones, era presentar marca propia en toda España. Y, en el caso de Andalucía, ya se interesó por la marca Más Andalucía, ya registrada por antiguos cargos del Partido Andalucista.

Además, el ex número dos de Podemos tiene muy recientes los choques constantes que la formación morada tenía con Izquierda Anticapitalista, la corriente interna de Podemos liderada por la propia Teresa Rodríguez y Miguel Urbán. Y, según fuentes de su propio equipo, “no quiere tener los mismos problemas”.

Así las cosas, dentro del equipo de Errejón existe un debate abierto sobre qué alianzas tejer con Adelante Andalucía. De momento, aseguran, ese pacto se va a limitar exclusivamente al Senado. No obstante, y en función vayan evolucionando los acontecimientos, puede ampliarse de cara a las generales.