España no pudo firmar el comunicado contra Hamás porque no pertenece al grupo Quint

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso de los Diputados.

España no podía unirse al comunicado conjunto de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia en apoyo a Israel y condena de los ataques de Hamás del pasado viernes. El escrito fue publicado en la tarde de este martes por los cinco países que conforman el grupo ‘Quint’. Se trata de una agrupación informal que se pronuncia sobre diversos temas internacionales en los que están de acuerdo.

El grupo no ha invitado ni a España ni a ninguna otra nación a sumarse al comunicado, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes del Ministerio de Exteriores. De modo que, al igual que Canadá, no ha sido excluida, sino que no forma parte de este grupo de naciones.

Un grupo formado hace décadas

Esta alianza se forjó hace años. Su nombre procede de las reuniones entre EE UU, Francia y Reino Unido con Alemania Occidental en los años 80, conocidas como ‘Quad’. Aunque nunca se tomó una decisión importante en estos encuentros, hoy en día las cuatro naciones más Italia acostumbran a reunirse cada dos semanas para debatir sobre cuestiones relevantes de la política internacional.

Sin aviso previo

Las fuentes gubernamentales consultadas por ECD explican que los cinco países no suelen invitar a otras naciones a unirse a sus comunicados. Al igual que ha sucedido esta vez con el conflicto entre Hamás e Israel.

“Que sepamos no se ha invitado a otros países a unirse a este comunicado”, aseguran desde Exteriores, por lo que España no ha tenido oportunidad de sumarse al escrito.

Condena a Hamás

Desde el Ejecutivo lamentan la confusión que ha causado la no presencia de España en este documento. “EE UU no nos ha ignorado. No es la primera vez que se confunden este tipo de cuestiones en política exterior. Este grupo hace sus comunicados y no invitan a otros países”, señalan fue tes gubernamentales.

E insisten en que no hay discrepancias con el texto. “El Presidente del Gobierno y el Ministro de AAEE, UE y Cooperación han condenado tajantemente los atroces ataques terroristas de este fin de semana perpetrados por Hamas”, afirman desde el Ejecutivo a ECD.