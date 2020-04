“España no puede contar con el PP”. Sánchez aprovechará el fracaso de los Pactos de La Moncloa para descalificar a Casado

Pedro Sánchez y Pablo Casado han escenificado sus diferencias durante la sesión de control en el Congreso solo un día antes del arranque de las reuniones con los líderes de la oposición para encauzar los nuevos ‘Pactos de La Moncloa’. El presidente asume que su propuesta de acuerdos nace “herida de muerte” y aprovechará para atacar al PP.

Por el momento, fuentes de La Moncloa confirman a Confidencial Digital que la reunión por videoconferencia con Casado ha quedado pendiente. Los gabinetes de ambos líderes se mantienen en contacto buscando una fecha para reunirse la próxima semana.

Mientras tanto, el presidente mantendrá una reunión telemática, de forma individual, entre este jueves y el viernes, con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios de mayor a menor representación. Por lo tanto, se reunirá con todos los demás antes que con el líder de la oposición.

Sánchez lanzará una “oferta abierta”

Fuentes conocedoras de los preparativos de estas reuniones explican a ECD que Sánchez planteará a los líderes de los distintos partidos políticos la necesidad de acordar medidas comunes que permitan proyectar la construcción nacional en el medio plazo.

Inicialmente, el presidente acudirá a estas entrevistas “sin ninguna propuesta en firme por parte del Gobierno”. En su entorno aseguran que lanzará una “oferta abierta” con la pretensión de escuchar y esperar las aportaciones que puedan plantear el resto de formaciones.

Sánchez ha trasladado a los ministros que está abierto a todo. No espera que de estas primeras reuniones surjan acuerdos para impulsar importantes reformas pendientes, como la del sistema de financiación autonómica, ni que se pongan las bases para unos Presupuestos Generales del Estado enfocados a la reconstrucción del país.

“El presidente no quiere arrancar condicionando el debate”, explican a ECD en el equipo del jefe del Ejecutivo.

Asume ya el fracaso de los pactos

Pero fuentes del Gobierno reconocen que Pedro Sánchez llega a esta ronda de reuniones dando por supuesto el “naufragio” de los nuevos ‘Pactos de la Moncloa’. Cuenta con que el líder de la oposición pondrá como condición en la entrevista que rompa el Gobierno con Podemos.

En el equipo del presidente consideran que esa es una “propuesta imposible e inasumible” para Sánchez, que impedirá avanzar en el acuerdo.

“Si esa es la única solución que plantea, junto a la de ponerse la corbata negra y colocar banderas a media asta, resultará complicado entenderse”, añaden.

Un escenario en el que siempre gana

Pese a ello, la apuesta del presidente pasa por un escenario en el que siempre salga ganando (‘win-win’): si la oposición se desmarca, serán los culpables de que no haya un gran acuerdo.

En cambio, si la oposición “está con el Gobierno”, el objetivo de Sánchez es que puedan reducirse las críticas a su gestión y así hacer copartícipe al resto de partidos del eventual desgaste de la crisis por el coronavirus.

“España no puede contar con el PP”

Fuentes del Ejecutivo reconocen a ECD que la estrategia para minimizar el portazo a los ‘Pactos de La Moncloa’ será sacar rédito político de la actitud que adopte la oposición.

En concreto, Sánchez aprovechará el fracaso para cargar contra quienes no atiendan su llamada. Pero los ataques del Gobierno, y también del PSOE, se centrarán en la figura de Pablo Casado.

Lanzarán un eslogan contundente: “España no puede contar con el PP. Casado no es capaz de arrimar el hombro”. Insistirán en público en que no se puede entender que el principal partido de la oposición “no quiera participar del futuro de España”.

Le afearán también que es preciso aparcar las guerras partidistas y abandonar los reproches. De lo que se trata ahora es de hablar de la gente, de las empresas, de los ciudadanos para que el camino de la reconstrucción política, social y económica avance lo más rápido posible.