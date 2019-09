Europa reclama a Borrell que venda las acciones de Bayer, Iberdrola y BBVA

Josep Borrell se enfrentará, el próximo 7 de octubre, al examen de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo para convertirse en Alto Representante de la UE. El ministro sabe que le espera una “encerrona”, tal y como se avanzó en ECD. No obstante, la ofensiva contra el candidato de Pedro Sánchez ya ha comenzado.

La multa a Borrell por haber vendido acciones de Abengoa tras recibir información privilegiada será el principal caballo de batalla de populares, liberales, y hasta socialistas europeos contra Borrell durante el hearing (audiendia) al todavía titular de Exteriores. Todos ellos se han unido a la ofensiva que preparan los grupos a los que pertenecen Vox, PDeCAT, Podemos y ERC.

Sin embargo, esta sanción, y sus posibles consecuencias, ya se han tratado en el Parlamento Europeo. Y, más concretamente, en la comisión jurídica de la Eurocámara.

Borrell, accionista de tres compañías

Tal y como ha podido confirmar Confidencial Digital, el pasado jueves tuvo lugar, en Estrasburgo, una reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI, por sus siglas en inglés), en la que se analizaron las declaraciones de bienes de los candidatos a formar parte de la nueva Comisión Europea.

Según las fuentes consultadas, la documentación presentada por Borrell llamó la atención al detectarse que, pese a la polémica generada por la venta de acciones de Abengoa tras recibir información privilegiada, el todavía ministro de Exteriores es accionista de otras tres grandes compañías.

En concreto, Borrell posee acciones de Bayer, Iberdorla y BBVA. Tres empresas que, además, forman parte de la “lista de lobbies” de la Unión Europea.

El Parlamento pide que las venda...

Desde el Parlamento Europeo explican al Confidencial Digital que Borrell no es el único candidato a formar parte de la nueva Comisión Europea que posee acciones de empresas señaladas por la UE por hacer lobby en el continente. No obstante, el caso del español es “más sensible” por los “antecedentes existentes”.

En ese sentido, añaden que, en otros casos, “poseer acciones de estas empresas no puede considerarse un gran impedimento”. No obstante, al existir una multa previa por la venta de acciones con información privilegiada, “a Borrell se le va a exigir un gesto”.

Esa petición, de hecho, ya se ha producido. Según confirman desde la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, la Cámara remitió, el pasado viernes, día 20, un escrito al ministro pidiéndole que venda sus acciones en Bayer, Iberdorla y BBVA para “evitar un conflicto de intereses” en su nuevo puesto en la Comisión Europea.

… Y Borrell ha respondido que está dispuesto

La respuesta del ministro tampoco se ha hecho esperar. ECD ha tenido acceso a la contestación por escrito de Borrell, fechada el pasado lunes, y enviada a Lucy Netshingha, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

En el escrito, el candidato español a Alto Representante de la Unión Europea se muestra dispuesto a “seguir las indicaciones” de la comisión jurídica de la Eurocámara, aunque deja claro que, en su opinión, tener acciones de Bayer, Iberdrola y BBVA no deberían ser un impedimento para convertirse en Alto Reprsentante de la UE.

Textualmente, Borrell responde en estos términos a Lucy Netshingha:

--“Querida presidenta Nethsingha:

Gracias por su carta del 20 de septiembre acerca del examen del Comité de Asuntos Jurídicos sobre mi declaración de intereses financieros.

En su carta me pregunta si he considerado la posibilidad de enajenar -vender- mis acciones en Bayer, Iberdrola y BBVA para evitar un conflicto de intereses.

No he considerado esta posibilidad hasta ahora, ya que estas acciones representan una pequeña cantidad de mis activos financieros. En particular, el 2,3% en el caso de Iberdrola, el 2,4% en el caso de Bayer y el 8,10% en el caso de BBVA. Más importante aún, los sectores de actividad de estas empresas (energías renovables, farmacéutica y bancaria) no están relacionados con las responsabilidades para las que he sido designado, a saber, la política de seguridad y vigilancia de la UE, así como no están relacionadas con las responsabilidades que he estado asumiendo hasta ahora como Ministro de Asuntos Exteriores de España.

Sin embargo, si considera que hay argumentos que apuntan a la existencia de un posible conflicto de intereses, me complacería considerarlos y seguir sus indicaciones”.

Las fuentes diplomáticas consultadas por ECD alertan que esta respuesta de Borrell “no ha gustado en Alemania”, sobre todo por el tono empleado.

Además, consideran que el ministro “ha perdido una oportunidad” para tener un 'hearing' más tranquilo: “Con la solicitud de renuncia a las acciones, podía haber aceptado sin más, dejando sin argumentos a los que van a atacarle por Abengoa. Sin embargo, ha optado por un tipo de respuesta que le puede traer problemas”.

Vea, a continuación, la respuesta enviada el lunes por Borrell a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo: