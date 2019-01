La exhumación de Franco tiene mayoría en el Supremo

El decreto para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos sigue adelante. La Sala Tercera del Supremo rechazó paralizar el procedimiento como medida cautelar, que es lo que reclamaba la familia del dictador.

La Sala se pronunció el lunes, 17 de diciembre, pero sin entrar en el fondo del recurso. Tan sólo se negó a frenar provisionalmente la salida de los restos, mientras que se ha reservado pronunciarse de manera definitiva sobre la cuestión.

A día de hoy gana el sí exhumación de Franco

Los magistrados de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, están divididos sobre qué decisión tomar, pero, según ha sabido Confidencial Digital de fuentes jurídicas, a día de hoy la mayoría se inclinan por dar luz verde a la salida de Franco del Valle de los Caídos.

Las fuentes consultadas matizan que ésta es la situación “a día de hoy”. Lo cual no significa que prospere la exhumación. “Las opiniones pueden ir cambiando”, ya que todavía no se ha entrado en el fondo del asunto y la mayoría se inclina por escuchar al ponente antes de decidir.

Las tres posturas

Las fuentes consultadas por ECD explican que se dan tres posturas entre los 31 magistrados de la Sala. La ponente de la sentencia, Celsa Pico, no se mostrado ni a favor ni en contra de ninguna de ellas. Estas opciones son:

--La primera, la de los partidarios de exhumar a Franco y darle sepultura en un lugar que no sea el Valle de los Caídos. Consideran ajustado a Derecho que un dictador no sujeto a las reglas democráticas repose en un lugar más discreto que el actual, que ensalza su figura. La vía escogida por el Gobierno, el decreto ley, no presenta irregularidades y cumple los requisitos formales para que salga adelante, en contra de lo que argumenta la familia de Franco en su recurso.

--La segunda, la de los que no ven factible sacar los restos de Franco de la basílica. Se trata de la opción minoritaria, según las fuentes consultadas. Estos magistrados consideran que el Gobierno está violando el derecho de la familia del dictador a elegir el lugar donde reposen los restos, recogido en la Constitución y desarrollado en la ley 44/1967 de libertad religiosa. Se acogen a varias sentencias del Tribunal Constitucional en las que se ha pronunciado en favor de respetar la decisión de los familiares a la hora de decidir dónde enterrar a los difuntos.

--La tercera, la de exhumar a Franco pero no mediante el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez. Esta posibilidad se ha escuchado en boca de pocos magistrados, pero las mismas fuentes precisan que puede ser la que más apoyos gane en el futuro, ya que se trata de una solución intermedia. Sus partidarios opinan que existen “serias dudas” sobre la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar por decreto ley esta medida. Consideran que requiere un mayor consenso de todas las formaciones políticas posibles, y que no hay motivo para hacerlo “deprisa y corriendo”.

“Va para largo”

Las mismas fuentes explican que el ambiente de la Sala Tercera pronostica una deliberación “larga”.

Las previsiones son que la sentencia esté lista después de “varios meses de estudio. Más aún tratándose de un tema tan polémico”.

Miembros del Gobierno se han interesado por cuánto tiempo les llevaría a los magistrados, y la respuesta ha sido “que no se resolverá el recurso en pocas semanas”.

La intención de los miembros de la Sala es “fundamentar con todo cuidado” la sentencia, matizando, si fuera necesario, el escrito de Pico.

Franco puede volver al Valle

En este sentido, explican que, dado que la Sala no ha paralizado la exhumación de Franco con una medida cautelar, el Gobierno tiene luz verde para seguir adelante con la decisión.

Es decir, que es “muy probable” que el Supremo se pronuncie sobre el decreto cuando ya se hayan trasladado los restos de Franco a otro lugar.

En caso de que el TS dictamine que la exhumación fue ilegal, ello obligaría al Gobierno a volver a enterrar al dictador en el Valle de los Caídos.

“Si yo fuera Pedro Sánchez, esperaría a que la Sala resuelva el recurso, por lo que pueda pasar”, avisa una de las fuentes consultadas por este confidencial.