El libro patriótico de Ortega Smith, las anginas de Errejón y los despistados de la sesión

La primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez fue una de las más conflictivas de los últimos años. Y es que la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Quim Torra se convirtió en uno de los temas más comentados durante la jornada.

Pedro Sánchez arrancó su discurso tratando de tranquilizar a los presentes. Aseguró que “no se va a romper España, no se va a romper la Constitución, si no que se va a romper el bloqueo al Gobierno progresista”.

El presidente en funciones se encontró con un Pablo Casado especialmente duro, que calificó al candidato socialista de “presidente fake” y que definió de “retrógrado” el programa presentado por las izquierdas. Aún así, el líder del PP aseguró a Sánchez que el PSOE puede contar con el apoyo de los senadores ‘populares’ para aplicar el 155.

Las felicitaciones de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez por su discurso, el perdón de Gabriel Rufián al líder del PSOE y la propuesta de Inés Arrimadas para que los diputados socialistas sigan el ejemplo de Ana Oramas, quien desoyó a Coalición Canarias, y aseguró que votará ‘no’ en la investidura, son solo algunos de los momentos más destacados que se vivieron en el hemiciclo.

Los libros de la jornada

El debate de investidura no fue especialmente entretenido para algunos diputados. Muchos fueron los que se despistaban con facilidad y es por eso que pasaron parte del tiempo con sus teléfonos móviles para hacer la maratoniana jornada de trece horas mucho más llevadera.

-- Javier Ortega Smith, diputado de Vox, prefirió leer un libro mientras que el candidato socialista exponía su programa. En su escaño se podía ver la obra “En Defensa de España. Desmontando mitos y leyendas negras”, del historiador estadounidense Stanley G. Payne. Cuenta la historia de España y explica la evolución del país junto a los mitos, estereotipos y leyendas que se han construido a lo largo del tiempo.

--El líder de Vox, Santiago Abascal, tampoco se dejó su libro en casa: “La conquista de México. Una nueva España”, de Iván Vélez.

Los aplausos de Gabriel Rufián

Sin embargo, para otros diputados el discurso de Sánchez sí que resultó más interesante. Es el caso de Gabriel Rufián (ERC), quien aplaudió hasta en dos ocasiones al presidente en funciones.

“He aplaudido cuando he oído todas las políticas que giran en torno a la Memoria Histórica de este país, que no está de más, después de 40 años; y cuando he oído el anuncio de nuestro acuerdo, en concreto, la referencia a la mesa de diálogo y negociación”, explicó después Rufián.

Las bancadas… y las desbandadas

Día largo para los diputados en el Congreso. Las tiranteces entre unos y otros provocaron que algunos de los parlamentarios no pudieran evitar alzar la voz e interrumpir a los líderes políticos.

-- Ese fue el caso de la bancada popular, que comenzó a gritar “ERE, ERE, ERE” mientras Sánchez se dirigía a Casado para pedirle que no le diera lecciones sobre casos de corrupción.

-- Algunos diputados prefirieron ausentarse directamente de algunas intervenciones. Los diputados de JxCat y algunos ministros abandonaron el hemiciclo durante la intervención de Santiago Abascal. El líder de Vox devolvió este gesto saltándose el discurso de Pablo Iglesias.

-- Uno de los ministros que más salió del hemiciclo fue José Luis Ábalos, pero por otra razón. El ministro de Fomento en funciones salió al patio en varias ocasiones para fumarse un cigarro. Un hábito que utilizaron los periodistas para rodearle y poder así conversar con él sobre la jornada.

El ‘feeling’ entre Iglesias y Sánchez

Durante la sesión de investidura de Sánchez se pudo comprobar que las continuas conversaciones del presidente en funciones con el líder de Podemos han dado sus frutos. Y es que la relación entre ambos políticos se ha fortalecido notablemente.

-- Pedro Sánchez comenzó a referirse al líder de la formación morada como ‘Pablo’ y no como ‘Iglesias’. Una cercanía que también se pudo apreciar con el coordinador federal de Izquierda Unida, que pasó de ser ‘Garzón’ a ‘Alberto’.

-- Esta sintonía también se pudo observar en la bancada de Podemos. Irene Montero y Pablo Iglesias no solo aplaudieron las palabras de Sánchez sino que se levantaron junto al resto de socialistas tras alguna de sus intervenciones para prolongar el aplauso.

-- Sin embargo, fue esta imagen la que confirmó la buena relación de ambos líderes: Iglesias y Sánchez se volvieron a fundir en un abrazo al término de la réplica del presidente al grupo confederal. “Bien está lo que bien acaba”, aseguró el candidato del PSOE antes de dirigirse a la bancada morada.

Errejón con anginas y Almeida de ‘manifa’

No todas las formaciones políticas estuvieron representadas al completo durante la primera sesión del debate de investidura.

-- Más País no pudo contar con Íñigo Errejón porque el líder del partido estaba enfermo con anginas. A pesar de este catarro, Errejón tiene planeado votar tanto el domingo como el martes.

-- Los barones del PSOE fueron los grandes ausentes durante la sesión. La ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, fue una de las pocas que se dejaron ver por la tribuna. Un hecho que tampoco pasó por alto Pablo Casado. “Qué vacía está la tribuna de barones socialistas y qué silencio atronador el suyo”, exclamó el presidente del PP en una de sus intervenciones.

-- Para contrarrestar esa soledad, durante el receso para comer, Adriana Lastra y Rafael Simancas se acercaron a Pedro Sánchez para mostrarle su apoyo y acompañarle. El presidente en funciones aprovechó para tomar algo con Iván Redondo, su director de Gabinete, y Félix Bolaños, secretario general de Presidencia, en la zona de Gobierno del Congreso de los Diputados.

-- Sánchez no estuvo arropado por su mujer, Begoña Gómez, como en otras ocasiones. Pero tampoco Casado contó con el apoyo de sus barones. Ni Juanma Moreno, ni Isabel Días Ayuso, ni Alberto Núñez Feijóo se dejaron ver por el Congreso de los Diputados.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mientras tanto, asistía a una manifestación contra la investidura de Pedro Sánchez bajo el lema “por el futuro de España unida”.

-- Una presencia que no pasó desapercibida en el hemiciclo fue la del presidente de ‘Mensajeros de la Paz’, el Padre Ángel, quien aseguró que rezó por el presidente en funciones.