El feminismo llega dividido al 8-M por la ‘ley trans’, la abolición de la prostitución y la ley del ‘solo sí es sí’

Junio de 2021: el Gobierno presenta el anteproyecto de ley del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, para “la igualdad Real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI”, conocida popularmente como ‘Ley trans’. La norma, que permite el cambio registral del nombre y el sexo sin necesidad de permisos médicos ni jurídicos a partir de los 16 años, abre un cisma en el seno del movimiento feminista entre quienes apoyan la regulación y quienes consideran que desprotege a la mujer y los derechos conseguidos. Nueve meses después, el desacuerdo se escenifica. El 8 de marzo de 2022, Día de la Mujer, el feminismo se manifiesta dividido en dos movilizaciones con lemas distintos por las diferencias respecto a esta ley y a si regular o abolir la prostitución (cuyo debate viene de antaño).

Este año, el movimiento volverá a presentarse dividido con un desacuerdo añadido: apoyar o no reformar la ley del ‘solo sí es sí’ del Ejecutivo, aprobada el pasado agosto y que ha resultado en más de 400 rebajas de penas a agresores sexuales por la unificación de dos delitos (abuso y agresión sexual) en uno solo.

De modo que el próximo 8 de marzo habrá dos concentraciones: la convocada por la Comisión 8M (que ha sido la organizadora desde 2018), mayoritaria el año pasado y apoyada por el Ministerio de Igualdad: defiende la regulación de la prostitución, la 'Ley trans' y la ley del 'solo sí es sí'. Y la anunciada por el Movimiento Feminista de Madrid (entre otras), a la que acudieron las ministras socialistas el año pasado: aboga por la abolición de la prostitución, se postula en contra de la 'Ley trans' y pide reformar la ley del 'solo sí es sí' para frenar las rebajas de condenas, según han confirmado a Confidencial Digital fuentes de la organización.

Antes de que Igualdad planteara el texto que regulaba la autodeterminación de género, ya había discrepancias dentro del feminismo. El motivo: la prostitución. Mientras un sector aboga por su abolición, otro es más próximo a regularla para no desproteger a las mujeres; como creen que sucedería en caso de prohibirse completamente.

Estas diferencias se trasladaron a las manifestaciones de 2022. El lema de la movilización alternativa a la apoyada por el Ministerio de Igualdad, rezaba: “El feminismo es abolicionista”.

"No existe a día de hoy en Madrid la posibilidad real de integrar las verdaderas reivindicaciones del feminismo en otros espacios, en los que se impide por activa y por pasiva la participación del discurso abolicionista. Las feministas hemos sido expulsadas, a empujones, de las asambleas que se suponía eran de todas. Las feministas hemos sido expulsadas con violencia del espacio público en el propio 8 de marzo. Hemos visto cómo se arengaba, con el micrófono de la organización, en la Puerta del Sol y ante mujeres y niñas, a la “revuelta puteril”, es decir, a la impunidad de la explotación sexual", señalan fuentes del Movimiento Feminista de Madrid a ECD​.

Sin embargo, la concentración mayoritaria, más cercana a las tesis de Unidas Podemos y el ministerio de Igualdad, se mostró partidaria de reglamentar la prostitución para no desamparar a las prostitutas. "Nuestra obligación como Estado es garantizar papeles, empleo, casa, apoyo psicológico y atención integral para que sean capaces de desarrollar su proyecto de vida", defendió Montero en septiembre: "Si no, no vamos a acabar con la prostitución como institución en nuestro país".