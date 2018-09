Gaspar Llamazares será candidato por IU y descarta formar ticket con Baltasar Garzón

Baltasar Garzón, protagonista esta semana de las grabaciones de Villarejo a Dolores Delgado, impulsó, junto a Gaspar Llamazares, un nuevo movimiento político, Actúa, cuyo objetivo era llegar a acuerdos con otros partidos de izquierda de cara a las elecciones. No obstante, la opción de un cartel electoral liderado por ambos empieza a alejarse.

Los integrantes de esta plataforma veían con buenos ojos una candidatura liderada por Garzón y Llamazares, pero esa opción se presenta, a día de hoy, muy remota. Y todo ello, por la situación de los dos principales ideólogos y promotores de Actúa.

Así, el ex magistrado de la Audiencia Nacional está pasando por momentos delicados, después de verse salpicado por las grabaciones del ex comisario Villarejo a la ministra Dolores Delgado, en una comida celebrada hace nueve años en la que él también estaba presente. Garzón, que ya ha defendido a la titular de Justicia, no renuncia a nada, pero en su entorno admiten “dificultades”.

Llamazares aspira a repetir en Asturias

Gaspar Llamazares, por su parte, ha salido en defensa del ex magistrado de la Audiencia Nacional, al que respalda totalmente. Pese a ello, ha trasladado a la coordinadora regional de Izquierda Unida en Asturias su disposición a repetir como candidato a las elecciones autonómicas al Principado en mayo de 2019.

Desde el entorno más próximo al antiguo líder de IU explican al Confidencial Digital que no hay una postura definitiva al respecto, pero recuerdan que la actual dirección autonómica ya tiene decidido presentar una candidatura alternativa a Podemos en la región. Una circunstancia que facilita la reelección de Llamazares.

El actual diputado regional, además, está dispuesto a incluir en esa hipotética lista electoral a representantes de Actúa, aunque las fuentes consultadas recuerdan que esta plataforma no cuenta con una estructura orgánica en la región. En todo caso, añaden, los integrantes de la candidatura se decidirán en unas primarias para las que todavía no hay fecha.

Abiertos a cualquier escenario

Desde Actúa explican a ECD que el proyecto político liderado por Garzón y Llamazares se mantiene con la idea de “confluir” con otros partidos de cara a los próximos desafíos electorales. No obstante, añaden, no existe un criterio único para todas las regiones o ciudades.

En ese sentido, los promotores de esta plataforma afirman que, de cara a las municipales y autonómicas, se evaluarán las posibles alianzas y las posibilidades de llegar a acuerdos: “No se va a pactar lo mismo en Madrid que en Aragón, por ejemplo”.

Las fuentes consultadas concluyen afirmando que, en todos los casos, “se buscará una integración lógica”, en la que todos los firmantes del acuerdo tengan un papel destacado.