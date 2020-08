Gibraltar se convierte en un ‘coladero’ para saltarse la cuarentena y Londres lo bloquea

Reino Unido ha cerrado el ‘coladero’ en que se había convertido el aeropuerto de Gibraltar, utilizado por turistas británicos y españoles residentes en aquel país para saltarse la cuarentena que impone Londres a quienes llegan de España. Ahora, los viajeros deben demostrar en el aeropuerto de destino, con pruebas documentales, dónde han pasado las últimas dos semanas.

Desde el 26 de julio, Reino Unido ha impuesto la obligatoriedad de someterse un periodo de cuarentena a todos los viajeros que lleguen a su territorio desde España. De esta manera, tratan de frenar la posible expansión del coronavirus en el país.

Esta situación hace que las personas residentes en Reino Unido que se encuentren en España de vacaciones, así como cualquier otro que quiera viajar a territorio británico, se ve obligada a mantener 14 días de aislamiento preventivo.

Sin embargo, Gibraltar, el no ser territorio español, ha quedado al margen de esa norma. Los gibraltareños no están obligados a guardar cuarentena a su llegada, a no ser que hayan estado en los 14 días previos en España.

Tráfico intenso

El aeropuerto de Gibraltar recibe a diario una media de cinco vuelos procedentes de Reino Unido, con viajeros que se dirigen a la Costa del Sol u otros destinos cercanos de la provincia de Cádiz para pasar sus vacaciones.

También se registran otras tantas operaciones de vuelta a Reino Unido. Este jueves, por ejemplo, partieron cuatro vuelos desde la Roca: dos con destino al aeropuerto de Heathrow, uno a Gatwick y otro a Bristol.

Riesgo de convertirse en un “coladero”

Fuentes diplomáticas explican a Confidencial Digital que las autoridades británicas no han pasado por alto que el aeropuerto del Peñón es una de las puertas de entrada y salida de España. Un enclave especialmente bien conectado con destinos turísticos como la Costa del Sol en Málaga y otros importantes municipios de Cádiz, como Sotogrande.

Además, la colonia británica se encuentra en la Península Ibérica, separada por sólo unos metros de la población española más cercana, La Línea de la Concepción. Esta situación permite también a españoles residentes en Reino Unido visitar a sus familias en España y volar de regreso desde el aeropuerto de Gibraltar para así saltarse la cuarentena.

No lo fía todo a un simple formulario

Hay que recordar que Gibraltar no impone ninguna restricción, y Reino Unido sólo exigía que cada viajero procedente del aeropuerto de Gibraltar, sea español, británico o gibraltareño, rellene un formulario en el que explique si ha estado durante los últimos 14 días en países de riesgo, como Londres considera a España en este momento.

Según ha podido saber ECD por fuentes aeroportuarias, ese control de la cuarentena estaba siendo ‘burlado’, especialmente por españoles que habían visitado a sus familias en el sur de España y regresaban al Reino Unido.

Pero también se han registrado casos de personas que han viajado desde Madrid al Peñón para tomar allí el avión de vuelta y sortear de ese modo las medidas de seguridad sanitaria, para lo cual tenían que rellenar en falso el documento exigido por las autoridades.

Por ese motivo, eran muchos menos los casos de ciudadanos británicos que se acogían a tal sistema, porque “en su mentalidad no cabe el mentir en un formulario ni otros subterfugios propios de la picaresca española”, aseguran fuentes conocedoras de la situación. Hay más de 200.000 españoles residentes en Reino Unido.

Reino Unido corta por lo sano el ‘coladero’

Ante el descontrol, y el riesgo de que el aeropuerto de Gibraltar se convierta en un ‘coladero’ para los turistas de Reino Unido y los españoles residentes que regresan a aquel país, las autoridades británicas han tomado en los aeropuertos de destino medidas drásticas respecto a los viajeros que proceden del Peñón.

Fuentes diplomáticas explican a ECD que todos los pasajeros de estos vuelos procedentes de Gibraltar son sometidos a estrictos controles a su llegada a Reino Unido en el puesto de Inmigración del aeropuerto, donde deben acreditar documentalmente que no han estado efectivamente en España en las dos semanas previas.

Reclama incluso facturas de hotel

Uno de las pruebas que exigen es la factura del hotel. Los gibraltareños están exentos de guardar la cuarentena, pero los turistas británicos, salvo que posean una segunda residencia en el Peñón o en España, que también podrían acreditar, han tenido que alojarse en un establecimiento turístico.

El resultado de la investigación es claro: si el alojamiento se encontraba en España, deberán aislarse al llegar a Reino Unido.

Además, destacan que, en el caso de españoles que han viajado de vacaciones a la Península y no cuentan con ningún documento que acredite que han pasado los últimos 14 días en Gibraltar, tendrán que someterse a la cuarentena.

Gibraltar ha levantado las restricciones

Gibraltar levantó el pasado 21 de junio las restricciones al tráfico aéreo impuestas por la pandemia. Desde entonces, todos los pasajeros con documentos de viaje válidos están autorizados a entrar en Gibraltar a través de su aeropuerto, donde operan vuelos de las compañías EasyJet y British Airways con Londres, Manchester y Bristol.

Fuentes del Gobierno del Peñón aseguran a ECD que no han observado un repunte significativo del tráfico aéreo en el aeropuerto de la Roca en las últimas dos semanas desde que se impuso la cuarentena a los viajeros procedentes de España. Y no descartan que haya viajeros que están aprovechando esta “rendija” para saltarse el aislamiento al llegar a destino.