El Gobierno deja tirado a Zapatero: envía mensajes de que con Venezuela “va por libre”

El Gobierno ha pedido “respeto” para José Luis Rodríguez Zapatero después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, le pidiera que no hiciera el “imbécil” al hablar de Venezuela. No obstante, desde Exteriores dejan claro que éste es el único respaldo que va a recibir el ex presidente por su interlocución con Nicolás Maduro.

Así lo afirman al Confidencial Digital altos cargos del Ministerio, que marcan distancias con la gestión de Zapatero en Venezuela: “Nosotros no tenemos nada que ver con la mediación que hace entre el equipo de Maduro y la oposición. Y no estamos muy por la labor de meternos en medio de esa gestión”.

Un mensaje que, de hecho, el Gobierno está empezando a transmitir a nivel internacional: “Es importante que, tanto el ex presidente como los países con los que tenemos acuerdo, lo sepan y lo tengan claro”.

Objetivo: desmarcarse de Zapatero

Las fuentes consultadas por este diario explican que, desde hace años, cuando Zapatero fue elegido “mediador” en Venezuela, “ha existido la percepción” de que España estaba detrás de esa hipotética negociación entre Maduro y sus rivales políticos. Una tesis que el Gobierno de Mariano Rajoy se encargó de combatir con mano de hierro.

Especialmente dura fue la estrategia empleada en la etapa de José Manuel García-Margallo al frente de Exteriores. El ex ministro criticó públicamente, en varias ocasiones, la gestión de Zapatero en Venezuela, mostrando a las claras que el Gobierno que él representaba no respaldaba, en absoluto, al ex presidente del Gobierno.

No obstante, las llegadas al Ministerio de Dastis primero, y Borrell después han acabado con los mensajes públicos en contra de los movimientos del ex presidente. Una circunstancia que ha provocado que, de un tiempo a esta parte, en la prensa nacional e internacional se tenga la sensación de que el Gobierno respalda a Zapatero en esta tarea.

Consciente de esta deriva, el actual ministro de Exteriores ha decidido tomar cartas en el asunto para aclarar “a todo el mundo” que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene nada que ver con las gestiones del ex presidente en Venezuela: “Ahora, el mensaje a transmitir es que Zapatero ejerce una mediación a título meramente personal. No representa a nadie y menos, al Gobierno”.

Una advertencia que Exteriores está haciendo llegar a otros países latinoamericanos a través de las diferentes legaciones diplomáticas, con el objetivo de que cualquier acción de Zapatero no perjudique al Gobierno. Por si esto fuera poco, “Moncloa ha trasladado el mensaje directamente a importantes mandatarios internacionales”.

Tiene la embajada a su disposición

Pese a ese plan del Gobierno, de distanciarse de las gestiones de Zapatero en Venezuela, las fuentes consultadas por ECD explican que el ex presidente tiene a su disposición la embajada española en Caracas para sus viajes al país sudamericano.

Una práctica “normal”, que se da siempre en este tipo de visitas de antiguos mandatarios del país en el extranjero, pero que dejó de realizarse durante el mandato de Margallo. El ex ministro, explican personas que llevan años en Exteriores, siempre puso “todo tipo de impedimentos” a la estancia de Zapatero en la embajada.

Esas trabas, sin embargo, acabaron con la marcha de Margallo y la llegada de Dastis al Ministerio. En los dos últimos años, incluso, el predecesor de Borrell se interesó en varias ocasiones por la situación de Venezuela y los avances de la mediación protagonizada por Zapatero. Algo que, afirman las fuentes consultadas, “pudo inducir a dudas”.

Ahora, concluyen desde Exteriores, el ex presidente tiene “las puertas abiertas de la embajada” y cuenta, también, con los servicios de seguridad que pone a su disposición el Gobierno. No obstante, desde el Ejecutivo se lanza el siguiente mensaje: “Él puede hacer lo que quiera en Venezuela, pero sin implicar al Gobierno”.