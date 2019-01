Irene Montero, el nombre que ha manejado Pablo Iglesias para enfrentarse a Errejón en Madrid

Pablo Iglesias no sabe qué hacer en la Comunidad de Madrid. Nada más conocerse la renuncia de Errejón a participar en los comicios con la marca de Podemos, el secretario general manifestó que el partido tendría un candidato propio para competir con él. No obstante, con el paso de los días, y después de las conversaciones que ha mantenido, ya no está tan seguro.

Según confirman al Confidencial Digital dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias montó en cólera después de que Íñigo Errejón le comunicara su decisión. El enfado del secretario general fue tal que, desde la misma mañana del jueves, empezó a diseñar una candidatura propia de Podemos para competir con su ex número dos en las urnas.

La decisión de Iglesias parecía tomada. Tal y como él mismo afirmó en el mensaje que transmitió a los votantes de Podemos esa misma tarde, “Íñigo no es Carmena” y, por ese motivo, veía “imprescindible” competir con Errejón en las autonómicas, aunque para el Ayuntamiento aceptara integrarse en la lista encabezada por la alcaldesa.

Irene Montero para frenar a Errejón

El empecinamiento del secretario general en provocar un enfrentamiento contra el que había sido su mano derecha llegó a tal extremo que transmitió a sus colaboradores más cercanos que “iba a poner toda la carne en el asador”. Iba a presentar “una candidatura potentísima”, integrada por personas de su máxima confianza.

En concreto, los dirigentes de Podemos consultados por ECD explican que Pablo Iglesias llegó a insinuar que la lista del partido a la Asamblea de Madrid podía estar liderada por Irene Montero. El líder de la formación “se planteó en serio” impulsar la candidatura de su pareja a la Comunidad, entre otras cosas, por el “tirón” que tiene Montero en Madrid y porque sería el “antídoto perfecto” a Errejón:

-- “Se sentía traicionado, y la única manera de competir de verdad con él en Madrid era situar a Irene al frente de la candidatura”.

La ejecutiva nacional le para los pies

Esa posibilidad, que se convirtió en la “comidilla” en diversas sedes de Podemos, incluida la nacional, durante el fin de semana, se ha parado. Al menos, temporalmente. Se ha contemporizado tras las conversaciones mantenidas por el propio Pablo Iglesias en los últimos días.

Colaboradores muy cercanos al secretario general le han advertido de la inconveniencia, y de lo arriesgado, que supone presentar ahora una lista propia de Podemos para la Comunidad en Madrid. Sobre todo, teniendo en cuenta que en Ayuntamiento el partido sí estará integrado en la marca de ‘Más Madrid’ que lidera Carmena.

“Es muy difícil –le dijeron- hacer ver al millón largo de electores que nos apoyaron en 2015 que no tienen que votar lo mismo en el Ayuntamiento que en la Comunidad. Salvo los más informados o los más leales a Iglesias, cogerán la papeleta de Más Madrid para las dos urnas”.

“Si compites con él y pierdes, estás muerto”

El riesgo de perder votos con respecto a hace cuatro años no sería el único, ni el más grave, que afrontaría Pablo Iglesias de presentar una candidatura diferente a la encabezada por Íñigo Errejón a la Comunidad.

Dirigentes de Podemos contactados por este diario explican que el secretario general también ha sido advertido de las consecuencias que podría tener, para él mismo, enfrentarse a su ex mano derecha y no obtener el resultado esperado.

“El hecho de que haya dos partidos a la izquierda del PSOE enfrentados ya es malo porque se transmite el mensaje de que solo puede quedar uno. Además, si compites contra Íñigo y pierdes, estás muerto políticamente”, se le ha transmitido.

Ultimátum de IU

Todos esos avisos han hecho mella en Iglesias, que ha frenado su campaña contra Errejón y no ha vuelto a protagonizar ninguna comparecencia pública. Desde la dirección nacional de Podemos, sin embargo, se mantiene abierta la opción de presentar una candidatura que rivalice contra el ya ex diputado, aunque “Pablo quiere conocer lo que piensa la ejecutiva regional de Madrid”.

A la espera de esa conversación entre Iglesias y Ramón Espinar, el secretario general de Podemos ya conoce, al menos, la postura de Alberto Garzón y la coordinadora federal de Izquierda Unida al respecto.

Miembros de la ejecutiva de IU explican a ECD que “nuestra apuesta es volver a sentarnos para lograr una candidatura de unidad de la izquierda a la Comunidad, aunque probablemente no dependa de nosotros, sino de ellos”.

Estos dirigentes, no obstante, advierten que “si Podemos no llega a un acuerdo con Errejón y hay dos candidaturas a la Comunidad, IU también podría presentarse por libre en Madrid”.