Los ministros examinan uno por uno a sus asesores para evitar otro ‘caso Koldo’

El Gobierno se ha adelantado a la petición del PP de realizar auditorías en los ministerios implicados en el ‘caso Koldo’, la presunta trama de corrupción que afecta al PSOE. La mayoría de los ministros socialistas llevan varias semanas tomando precauciones, y han repasado uno por uno a sus asesores de máxima confianza.

Según ha sabido Confidencial Digital por fuentes de la Administración, el estallido del caso, y el conocimiento de que, a pesar de su escasa cualificación, Koldo García formaba parte de consejos como los de Renfe Mercancías y Puertos del Estado, ha sembrado la alarma en la mayor parte de los ministerios.

De acuerdo con esas fuentes, y dada la nueva sensibilidad que se ha despertado, los ministros han empezado a ‘repasar’ la situación de todos y cada uno de sus asesores, con el fin de conocer si forman parte del consejo de alguna empresa pública y, en su caso, valorar la conveniencia de que dejen tales cargos, para evitar críticas y no verse involucrados en posibles escándalos futuros.

Sometidos a un cuestionario

Se ha estrechado también la vigilancia sobre sus amistades personales y sobre cambios de estilo de vida.

En algunos ministerios, los asesores han tenido que responder a un cuestionario para desvincularse de las “escandalosas informaciones” en las que han sido señalados varios ex colaboradores del entonces ministro José Luis Ábalos.

La idea es que, después de haber respondido a las preguntas, no puedan surgir sorpresas y los medios de comunicación no saquen a la luz algún episodio que les involucre directamente en el ‘caso Koldo’. Un aspecto especialmente delicado ha consistido en averiguar su grado de cercanía al propio Koldo García y su implicación en el proceso de compra de mascarillas durante la pandemia.

Controlar el equipo de confianza

Un ministro del núcleo duro de Pedro Sánchez, que insiste en que no cree a su ex compañero de Gobierno, comenta: “Es muy triste y muy duro, pero la verdad es que lo que le ha pasado a Ábalos con Koldo no nos podría pasar a cualquiera, a pesar de lo que viene a decir él”.

“Hay que controlar a tu equipo, sobre todo a alguien tan próximo. Tienes que saber si se están enriqueciendo a tu alrededor; eso no puede pasar, es un asunto muy sensible”, concluye.

Se adelanta a la auditoría del PP

La iniciativa del Gobierno se adelanta a la petición del PP, que anunció hace una semana que exigirá auditorías en cada ministerio implicado en la presunta trama, y advirtió de que será “implacable”.

Señalan que la “trama de corrupción del PSOE”, como la denominan en Génova, que comenzó con “las mordidas” en el Ministerio de Transportes dirigido entonces por José Luis Ábalos, se ha ramificado a otros ministerios, hasta llegar a la misma sede del PSOE, en Ferraz.

Las andanzas de Koldo en Transportes

En julio de 2021, apenas tomar posesión de su cargo, la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, destituyó como consejero de Renfe Mercancías a Koldo García Izaguirre, nombrado por su antecesor, José Luis Ábalos.

En junio de 2018, José Luis Ábalos fue nombrado ministro de Transportes, en el Gobierno que se formó tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Una de sus decisiones fue designar miembro del consejo de administración de Renfe Mercancías a su asesor Koldo García, pese a no tener ninguna experiencia en este ámbito.

El 20 de junio de 2019, lo colocó en el consejo rector de Puertos del Estado, la entidad que el 21 de marzo de 2020 (una semana después de declararse la pandemia de Covid) adjudicó el mayor pelotazo de la trama: la compra de mascarillas por 20 millones de euros, más impuestos, cumpliendo una orden firmada la víspera por el ministro.

Se aprobó la adquisición de 8.000.000 de mascarillas de protección FFP2 para su distribución en el ámbito del transporte, por procedimiento de emergencia, negociado y sin publicidad, a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la sociedad de la trama Koldo.

Fue la única oferta presentada. Ese contrato fue el primero de los tres adjudicados a esta empresa, que pasó, en un año, de no facturar un euro a superar los 53 millones de euros de ventas.

Asesores en consejos de administración

Sobre la presencia de Koldo García en el consejo de administración de Renfe Mercancías, Ábalos se justificó recientemente diciendo que es habitual que los asesores y cargos de confianza de los ministros entren a formar parte de órganos de gobierno de empresas estatales.

Se trata de una realidad admitida a ECD por fuentes económicas del Gobierno, que confirman la presencia “habitual” de este tipo de personas en consejos de empresas públicas, como Navantia, Renfe, Correos... No existen normas claras sobre los procedimientos de designación y cese, sobre las condiciones personales y profesionales que deben reunir, etc.

Los asesores que entran en un consejo de administración pueden llegar a cobrar por asistir a las reuniones entre 6.800 y 12.000 euros anuales, en función del tipo de empresa.