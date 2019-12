Nace un partido independentista de ultraderecha: Renaixença Nacional Catalana

“Aquí estamos los nacionalistas fieles, los patriotas que estaremos siempre a disposición de nuestro gobierno para entrar en combate. Lo deseamos de verdad. Soñamos con la victoria definitiva. ¡Viva la patria y viva la libertad!”.

Un hombre vestido de negro habla en el Fossar de les Moreres, el lugar de Barcelona donde el nacionalismo rinde homenaje a los ‘caídos’ en la defensa de la ciudad frente a las tropas borbónicas en el asedio que acabó en septiembre de 1714, la fecha que fija como inicio de la ‘ocupación española’ en Cataluña.

Junto al orador, otros dos hombres, vestidos también de negro, sostienen sendas banderas blancas con la cruz roja de Sant Jordi y un ave fénix sobre la senyera cuatribarrada.

Se trata de un acto del Moviment Identitari Català, una entidad nacionalista catalana pero de carácter ultraderechista, que reclama mayor contundencia para alcanzar la independencia de Cataluña y crear un estado en el que “las ayudas sociales sean para los catalanes”, donde se regularice la inmigración y donde desaparezca “el espíritu castellano”. De ahí su lema “Catalunya catalana”, habitual en grupúsculos independentistas de extrema derecha.

Confidencial Digital ha podido saber que el autor de ese discurso en el Fossar de les Moreres, el líder del Moviment Identitari Català David Lloret, ha registrado recientemente un nuevo partido político, con el nombre de Renaixença Nacional Catalana.

Registrado en el Ministerio del Interior

Desde el pasado 18 de diciembre, Renaixença Nacional Catalana aparece en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. Esta nueva formación política tiene sede en Barcelona, en el distrito de Horta-Guinardó.

Según los datos de Interior, figuran como representantes legales tres personas, que se presentan como “miembros del secretariado general”, es decir, la dirección del recién fundado partido.

El primero de ellos es David Lloret Mayor, como se ha indicado antes, líder de Moviment Identitari Català. Junto a él aparecen como fundadores de Renaixença Nacional Catalana otras dos personas: Oriol Edo Cruces y Montserrat Fontanet Claramunt.

En el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior ofrecen también la URL de una web que todavía no está activa, y un correo electrónico a través del cual ECD ha tratado de contactar con los impulsores de este partido nuevo, sin haber recibido hasta ahora respuesta.

Otro dato que ofrece es el ámbito territorial al que se circunscribe la formación política. Al registrarse en Interior, los fundadores de Renaixença Nacional Catalana indicaron que su actividad se desarrollará en Cataluña, pero también en tres comunidades autónomas limítrofes: Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Aragón.

Este dato implica que el partido nace con vocación pancatalanista; es decir, que considera la Comunidad Valenciana, Baleares y el este de Aragón (la Franja de Ponent, según los nacionalistas) parte de los Països Catalans, para los que un amplio sector del nacionalismo catalán también reclama la independencia pues considera la secesión de toda la “nación catalana”.

El ave fénix y la Renaixença del siglo XIX

Las siglas elegidas por Renaixença Nacional Catalana son “RN.cat”, y aparecen en el logo del nuevo partido junto a la cabeza de un ave fénix y una bandera que combina la senyera cuatribarrada y la cruz de Sant Jordi.

La simbología escogida coincide con las banderas que grupos independentistas de ultraderecha, y concretamente Moviment Identitari Català, exhiben en sus actos públicos, como en el antes citado en el Fossar de les Moreres.

El ave fénix fue utilizado por el nacionalismo catalán más temprano, en los inicios del movimiento cultural de -precisamente- ‘La Renaixença’, que en el siglo XIX trató de recuperar el uso del catalán tanto en la literatura como en el espacio público y entre las capas de la población que hablaban en castellano. Se simbolizaba con el ave fénix el “renacimiento” de Cataluña.

Dicho símbolo es utilizado ahora por el sector del independentismo más escorado hacia la extrema derecha.

Entrenamientos paramilitares

De los tres fundadores de Renaixença Nacional Catalana, el que más actividad pública ha tenido hasta ahora es David Lloret, como cabecilla de Moviment Identitari Català.

Además, El Confidencial.com informó el pasado mes de julio que Lloret era uno de los independentistas catalanes que habrían participado en entrenamientos, en una nave industrial, junto a algunos agentes de la Unidad Central de Recursos Operativos (UCRO) de los Mossos d’Esquadra.

La propia policía catalana y un juzgado investigaron en 2016 esos entrenamientos, de los que había pruebas de 2014. Se sospechaba que algunos agentes de la UCRO, una unidad acusada de seguimientos a políticos no independentistas, podrían haber estado adiestrando en tácticas policiales a ciertos independentistas radicales que estaban organizando grupos paramilitares.

Homenajes a Daniel Cardona, elogiado por Torra

Por su parte, Moviment Identitari Català, del que procede David Lloret como fundador de Renaixença Nacional Catalana, es una organización que se fundó en noviembre de 2017, después de la intentona fallida de secesión de Cataluña liderada por el Govern de Puigdemont.

Se proclama heredera de Nosaltres Sols!, una organización armada independentista creada en 1931, y que por ejemplo participó en la insurrección de Companys del 6 de octubre de 1934, contra el gobierno de la Segunda República.

En sus dos años de existencia, Moviment Identitari Català ha celebrado actos de exaltación nacionalista, por ejemplo hacia personalidades independentistas catalanas como Daniel Cardona, el fundador de Nosaltres Sols!, y de Estat Català (otra organización terrorista independentista), y autor de proclamas racistas contra los españoles, distinguidos de los catalanes.

De hecho, Quim Torra participó en homenajes y escribió artículos de elogio hacia Cardona, por lo que fue criticado en el momento de su nombramiento.

“Con el fusil preparado”

Moviment Identitari Català también ha congregado a sus simpatizantes para hacer la ofrenda floral en la estatua de Rafael Casanova en la Diada del 11 de septiembre, ha homenajeado al presidente del Parlament catalán Heribert Barrera (también conocido por sus afirmaciones xenófobas), y ha conmemorado la “Diada del soldado catalán”.

En ese acto, en enero de 2018 en el Fossar de les Moreres, su proclama incluyó frases como las siguientes:

-- “Jóvenes patriotas y jóvenes de espíritu, salimos a la calle con las botas militares y con el fusil preparado, con la bandera y la cruz de San Jorge de estandarte, por la defensa de la República Catalana, luchando como hermanos sin pensar en la ideología de nuestros compañeros, solamente pensando en Cataluña para echar al enemigo de nuestra Patria, un enemigo que nos quieres exterminar; pero, tranquilos, el día que todos hemos soñado llegará”.

-- “Somos los hijos de los Hermanos Badia, de Daniel Cardona, de Batista i Roca y Francesc Macià, y tenemos claro que solo con el sacrificio se conseguirá el sueño de la libertad. Pedimos a la juventud que se prepare. La hora de la verdad está cerca, y nosotros, Movimiento Identitari Català, siempre estaremos en primera línea de combate”.

-- “Si queremos ser libres, necesitamos urgentemente un ejército catalán; no para atacar a nadie sino para defender a su población. Si nuestro gobierno no está a la altura de las circunstancias, nosotros lo haremos; nos prepararemos para entrar en combate, para defender a nuestro pueblo indefenso. ¡Es nuestra obligación como nacionalistas, como soldados de la patria!

-- Hemos aprendido de los errores del pasado para encarar el futuro y que nuestros hijos y nietos no puedan decir que sus padres y abuelos no intentaron hasta derramar la última gota de sangre conseguir la República Catalana. ¡Es la hora de los nacionalistas, tenemos razón y tenemos la fuerza. Encaramos el año 2018 con el objetivo de crear un ejército catalán para defender nuestra gente! No toleraremos nunca más la violencia de las fuerzas extranjeras del 1 de octubre”.

Expulsados

Algunos independentistas de extrema izquierda han abucheado a militantes de Moviment Identitari Català y tratado de expulsarlos de concentraciones secesionistas.

Además, un juzgado inició hace meses una investigación a 28 miembros de este grupo por agredir a simpatizantes de Tabarnia en Barcelona.