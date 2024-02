“Nos la vamos a pegar en vascas y europeas”: alerta entre dirigentes de Sumar

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, realiza unas declaraciones a los medios, tras una reunión del Grupo Parlamentario Sumar, en el Congreso de los Diputados, a 21 de febrero de 2024, en Madrid.

Miembros del grupo promotor de Sumar —los cargos que forman el partido a nivel nacional— están alzando la voz por la tardanza de la dirección en crear una estructura territorial que permita encarar con solidez las elecciones vascas y europeas. También apuntan a la falta de implantación territorial como uno de los motivos principales de los malos resultados en Galicia.

La formación liderada provisionalmente por la vicepresidenta segunda de Trabajo y ministra de Hacienda, Yolanda Díaz, no obtuvo ningún parlamentario en los comicios gallegos del pasado domingo. La candidata, Marta Lois, se quedó lejos de alcanzar el 5% de voto necesario en las cuatro provincias. Además, el Partido Popular consiguió revalidar otra mayoría absoluta, la quinta consecutiva.

Una queja que viene de lejos

Aunque la preocupación se haya acentuado tras el batacazo del pasado domingo, estas críticas vienen de la pasada legislatura. Desde que la presidencia anunció que crearía una nueva plataforma política —en el verano de 2021—, hasta que se presentó como candidata a liderarlo —el pasado 2 de abril— transcurrieron casi dos años. Durante este periodo, voces de este espacio político no vieron con buenos ojos la tardanza de Díaz en dar un paso al frente y comenzar a construir este nuevo “frente amplio” que se está constituyendo ahora.

Pero la titular de Trabajo desoyó dichas peticiones para priorizar su labor al frente del Ministerio en una legislatura especialmente complicada, donde la votación de la reforma laboral estuvo a punto de caer y habría supuesto la dimisión de Díaz, como aseguró posteriormente. El equipo de la vicepresidenta prefirió centrarse en el Ejecutivo y demorar la creación de la nueva organización política.

No hubo ruido interno, y la decisión fue respetada. Pero el adelanto de las elecciones generales cogió por sorpresa a Sumar. Solo transcurrieron dos meses desde que Díaz anunció su candidatura en el mitin de Magariños hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipó tres meses los comicios. Un intervalo en el que la dirección de Sumar esperaba poner patas a la formación y avanzar en su estructura interna. Pero para algunos miembros del grupo promotor —formado por cien personas que conforman toda la estructura nacional de Sumar— ya era demasiado tarde.

La candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, comparece durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios autonómicos de Galicia, en el Hotel Peregrino, a 18 de febrero de 2024, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia.

Galicia, a contrapié

Sumar ni siquiera se presentó a las municipales del 28-M sino que demoró su debut electoral hasta las generales. La división de la izquierda sepultó las posibilidades de revalidar gobiernos autonómicos de coalición y el Partido Popular se hizo con seis nuevos ejecutivos regionales. El adelanto electoral cogió a contrapié a la formación, aunque consiguieron hacerse con 31 diputados.

Pero Sumar no avanzó en su estructura en los meses posteriores. Y aquí reside la segunda crítica interna. Las voces críticas con la dirección se quejan de no haber avanzado más desde el 23-J hasta el inicio del 2024. Seis meses donde toda la atención ha recaído en la formación de Gobierno, pero no ha habido avances significativos.

Desde hace semanas Sumar ha creado equipos provinciales para que vayan tejiendo la implantación de la formación, pero no se han creado órganos territoriales que permitan ir asentándose en cada zona para combatir mejor en las citas electorales. En Galicia, la dirección nombró a dedo a Marta Lois —a la que previamente designaron como portavoz en el Congreso de los Diputados para aumentar su popularidad—, sin tiempo para construir una alternativa, y mal resultado lo dejó patente. Uno de los principales análisis de las elecciones que ha hecho la formación pone el foco en la falta de un proyecto asentado; un objetivo que perseguirán a partir de ahora y para el que la dirección de Sumar confía en Lois.

Preocupación por las elecciones vascas y europeas

El pasado no se puede cambiar y en Sumar miran ahora con preocupación al futuro: los comicios vascos y gallegos. Sumar inauguró hace dos semanas el camino hacia su construcción interna, que culminará con una asamblea constituyente en otoño. Se han elaborado ya tres documentos: uno que marca las líneas políticas de la formación, otro las pautas organizativas y un tercero que recoge el código ético. Las tres están siendo debatidas con los grupos provinciales y están abiertas a modificaciones. También han creado un portal ciudadano para que cada simpatizante registre sus propuestas. Los dictámenes definitivos se aprobarán en la asamblea fundacional del próximo 23 de marzo.

Pero los comicios vascos se prevén para la tercera semana de abril y desde dentro de la formación están exigiendo que se acelere en la construcción de Sumar y se creen los órganos territoriales cuanto antes para poder trabajar las candidaturas en mejores condiciones que en Galicia. El temor de volver a fracasar en las elecciones vascas —donde aún no se sabe si Sumar concurrirá junto a Podemos— y en las europeas crece cada vez más en la cúpula de Sumar. Además, los comicios comunitarios tienen circunscripción única —un ciudadano, un voto—, no opera la ley d’Hont, y se medirá con mayor precisión el apoyo que recoge la formación en todo el territorio nacional.

Una prueba de fuego para la que, según las voces críticas, será fundamental ganar rapidez en la construcción interna de Sumar. Las mismas fuentes confían en que para estos comicios habrá una estructura mucho más sólida: ya se habrá celebrado la asamblea de marzo y se habrán aprobado tanto las tres ponencias como el equipo directivo de Sumar.